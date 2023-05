Por Tremending

El Reino Unido se prepara para la coronación este sábado del rey Carlos III. Será la primera en 70 años. El país entero se prepara para tan magno evento con la celebración de los últimos ensayos en la Abadía de Westminster y la infinidad de banderas colgadas en calles, bares y restaurantes.

El país entero está vibrando de emoción. O eso, al menos, es lo que podría pensarse dado que hablamos de ciudadanos británicos y monarquía, una combinación tan sólida e indisoluble como un huevo y una gallina, por ejemplo.

Pero resulta que no, que en Reino Unido hay más ciudadanos de lo que pensamos contrarios a la coronación. Además, han expresado su rechazo de manera contundente. En los últimos días las aficiones de dos equipos míticos del fútbol británico, el Celtic de Glasgow y el Liverpool, han coreado cánticos contra la coronación de Carlos III. De hecho, le han pedido al rey que se meta su coronación por determinada parte de su cuerpo. Vean.

Este vídeo es del estadio Celtic Park, en Escocia. Pero lo mismo se cantó en la muy inglesa ciudad de Liverpool este pasado miércoles. Por cierto, Liverpool no es una ciudad que le tenga mucha simpatía a Carlos III. En Twitter se puede ver lo que pasó la última vez que fue allí.

🤴🏼"No es mi rey": Carlos III ✊🏼abucheado en Liverpool🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 El monarca británico visitando la ciudad inglesa de Liverpool fue recibido por los manifestantes que lanzaban cánticos de "no es mi rey" y "da de comer a los pobres". @HispanTVcanal pic.twitter.com/PDo2RLypjb — Fidias Roldan (@RoldanFidias) April 30, 2023

Pese a los abucheos y los cánticos sobre cierta e innoble parte de Carlos III, este sábado sonará el himno nacional, el God save the king, en el estadio de Anfield, donde el LIverpool juega un partido de liga, como cuenta un tuitero.

Este fin de semana sonará el 'God save the King' por la coronación de Carlos III antes de los partidos de la #EPL. Finalmente, también en Anfield, pese a la contrariedad de muchos aficionados del #Liverpool https://t.co/Rme2UucVbN — Esteban Gómez (@mirondo9) May 5, 2023

No sabemos si lo hará antes, después o en lugar del himno del Liverpool, la conocida canción de You'll never walk alone. Lo que sí sabemos es que la ceremonia de coronación de Carlos III costará unos 110 millones de euros, según los organizadores. Ese dinero va a salir de los bolsillos de los británicos, que no están precisamente en su mejor momento económico, con la inflación. De ahí, quizás, viene el descontento de algunos, según los medios británicos.