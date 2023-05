La sorprendente indumentaria de Carmen Calvo que revoluciona las redes: "Bizafach"

Abrazar la modernidad comporta riesgos. La posibilidad de vestir (y si me apuran de vivir) conforme a los designios de lo que está en boga nos conduce, en ocasiones, a situaciones de cierta complejidad (estética). Y es que no es fácil, el arrojo en cuestión de indumentaria puede pasar factura.

Miren si no a Carmen Calvo, la que fuera vicepresidenta del Gobierno de España, reconvertida ahora en analista política, que comparecía este lunes en El Ágora de Hora 25, donde colabora junto a Pablo Iglesias y José Manuel García-Margallo, ataviada con una gorra negra que está dando mucho de qué hablar.

El caso es que la imagen de la avezada política socialista con una C bordada en la gorra –C de Carmen y de Calvo, intuimos, pero también de carca o de cachondeo– ha abierto un mundo de impresiones que se han sucedido a lo largo y ancho de las redes sociales.

Una polémica, de carácter jovial con tintes de cierta mofa, que se une a la sorprendente confesión de Iglesias en La Fábrica, el programa de entrevistas que Gabriel Rufián tiene en Youtube, donde el antiguo líder de Podemos recordó que cuando era vicepresidente del Gobierno Carmen Calvo le confesó –"y aún me lo sigue diciendo", añadió– que "le vuelve loca Gabriel Rufián".

D.J. Calvo petándolo en el Revelin de Dubrovnik. Ésto no lo visteis venir pic.twitter.com/bk8eUHHlag

El reconocido guionista Javier Durán se ha puesto las botas, por cierto:

La Sexta sí, la izquierda no.

La Sexta sí, la izquierda no.

Demasiado burdo, pero me lo como yo. pic.twitter.com/Byu96wBkCo

