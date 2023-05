Ayuso queda en ridículo al demostrar que no puede hablar si no tiene preparada la pregunta: "No puedo improvisar"

Por Tremending

Se aproximan las elecciones y en el PP ya están todos a una, demostrando a sus potenciales votantes el nivel de sus candidatos y sus ideas políticas. Lo hemos visto en los últimos días, con Feijóo diciendo que el sol de Cádiz le dilata la pupila y hablando de Bruce Sprinter, Maroto intentando colar bulos en la tele o Ayuso diciendo que tiene siete millones de hijos.

Este martes le tocó de nuevo el turno a Ayuso y ha vuelto a dejarnos a todos patidifusos. Tras su participación en un foro, una periodista le preguntó si quiere acabar con la justicia social, después de que esta haya dicho que es "un invento de la izquierda". Atención a su respuesta:

Ayuso pillada por una pregunta sobre la Justicia Social: "No puedo improvisar una pregunta ahora mismo". El nivel 👇 pic.twitter.com/TTe4vsNVXL — Diego FS 🌿 (@DiegoFSRB) May 9, 2023

De hecho, justo antes le habían preguntado por la ley de eutanasia y ya entró en barrena: "Bueno, eh… No sé, ahora mismo no tengo valoración. No puedo improvisar las respuestas aquí te pillo aquí te mato". ¿Está reconociendo que no puede responder si no tiene preparada la pregunta? Parece que sí. Y ojo al jardín en el que se mete al tratar de justificar sus palabras.

Muchos tuiteros se han fijado en un extraño gesto que hace en un momento dado y están bromeando e imaginando que lo que pasase fuese que llevase un pinganillo con alguien soplándole las respuestas. ¿Se imaginan?

Al final las voces de mi cabeza van a ser el pinganillo que @marodriguezb me hace usar para responder las preguntas de la prensa. Ni se os ocurra divulgarlo. pic.twitter.com/TYleyFPFg8 — Isabel Díaz Ayuso, Presidenta cuqui fake ⚪ (@Idiazaquso) May 9, 2023

El verdadero pinganillo de Ayuso pic.twitter.com/SpKLNCubOo — Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) May 9, 2023

Es que no se puede representar mejor lo que es Ayuso actualmente. pic.twitter.com/QqxkX7E4ui — Alejandro🌹Ⓐ☭CEO of Comunismo de Lujo Automatizado (@comuflauta) May 8, 2023

Pues creo que, jamás, un solo micrófono, ha recogido tantas sandeces juntas… Estoy pasmado por la capacidad de esta mujer para no decir ni una sola cosa con sentido o de buena fe. Ya las dos cosas juntas, sería ciencia ficción — FR☀️🦁 (@Indureba) May 9, 2023

Y por esto Ayuso no viene a los debates. pic.twitter.com/jXDrVYGkUj — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) May 9, 2023

Ayuso y los sonidos en su cabeza. pic.twitter.com/lkAp47onZQ — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 9, 2023

Cuando intentas escuchar el pinganillo pero te acuerdas de que hay cámaras y te van a pillar. pic.twitter.com/ZONtGBTitc — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 9, 2023

Ayuso niega que use pinganillo porque unas voces en la cabeza ya le dicen todo lo que tiene que hacer: https://t.co/Ox4iuqoQjM — El Mundo Today (@elmundotoday) May 9, 2023

"MAYDAY MIGUEL ÁNGEL,

MAYDAY.

CAMBIO.

MAYDAY.

¿MIGUEL ÁNGEL? CAMBIO.

JEFA ORO A JEFE AZUL. CAMBIO. CAMBIO.

MIGUELDAY.

CHACHI QUE SÍ A CHACHI QUE NO.

CAMBIO." pic.twitter.com/Bf6gW8bIJl — George Kaplan (@GeorgeKplan) May 9, 2023

El nivel es sonrojante.pic.twitter.com/jjguXmOZtB — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) May 9, 2023

Si obviamos las formas, lo más grave de este asunto es ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid atacar el concepto de justicia social, una posición que explica perfectamente sus políticas con la sanidad y que deja claro en qué lugar ideológico se encuentra la derecha actualmente.