El aclamado hilo en Twitter que desvela decenas de curiosidades de 'Better Call Saul'

Que Better Call Saul es un spin off de Breaking Bad que se convirtió, por derecho propio, "en otra de las grandes series de la historia para no pocos" es una afirmación que, si bien parte del tuitero Cinemelodic, muchos fans de ambas series tomarán como cierta con los ojos cerrados.

Este internauta ha hecho un hilo de curiosidades que van desde el número de espectadores que tuvo en su estreno hasta las opciones que barajaban los guionistas antes de que viera la luz Better Call Saul.

BETTER CALL SAUL nació de Breaking Bad, que para muchos es una de las grandes series de la historia, para convertirse, por derecho propio, en otra de las grandes series de la historia para no pocos. Vamos con su Hilo de CURIOSIDADES #BetterCallSaul #Cinemelodic pic.twitter.com/lTWYmCzRk5 — Cinemelodic (@Cinemelodic) May 19, 2023

En Twitter han aplaudido tanto el hilo… como la serie de la que trata.

Un hilo magnífico. A la altura de una serie legendaria. Tan buena o mejor que Breaking Bad. https://t.co/6dcOw0YqEp — Alberto Freire (@AlbertoFreireB) May 20, 2023

Como la echo de menos https://t.co/EwFSKiXdW7 — The Doctor (@Thedoktaar) May 20, 2023

Es una de las mejores series junto a Breaking Bad ( ya me animo a decir iguales ) que ha dado la televisión de Estados Unidos https://t.co/6Xn0DqizVM — el chaval cascos (@alexmenacho_) May 20, 2023

Jamás llegue a pensar que Better Call Saul superara a Breaking Bad, pero definitivamente después de tanto trama es de los mejores spin off de la historia de la televisión, una joya completa, mi capítulo favorito siempre será "camello". https://t.co/GTqUReiRcD — JC ou Jeancarlos. 🧩🍷 (@JotaC_95) May 20, 2023

