Garamendi dice que faltan trabajadores en algunos sectores "por el motivo que sea" y Rufián da en el clavo: "Es la precariedad"

Marta Fernández / Europa Press / Juan Carlos Hidalgo / EFE

Por Tremending

Resulta que a pesar de las mejoras de las condiciones de empleo con la Reforma Laboral y los buenos datos del paro, hay algunos sectores que todavía tienen problemas para encontrar trabajadores.

#LoMásVisto | La CEOE reclama un "trabajo serio" para abordar la falta de mano de obra en sectores como la construcción o la hostelería: "Por el motivo que sea, hay tres millones de parados y sin embargo nos falta gente para un montón de sectores" https://t.co/MNteVX9kYX pic.twitter.com/6IcFW0HO53 — Europa Press (@europapress) May 23, 2023

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no se lo explica, aunque el problema parece bastante claro. "Por el motivo que sea, hay tres millones de parados y sin embargo nos falta gente para un montón de sectores", señalaba.

Apuntaba en concreto a dos sectores: la construcción y la hostelería. En la segunda, especialmente, no se han caracterizado los hosteleros por ofrecer las mejores condiciones.

El motivo es la precariedad. Y no se aprovechó la Reforma Laboral para combatirla porque según quien prefirió pactarla contigo que con Bildu y con Esquerra para quedar mejor en la tele que en la historia. https://t.co/fuwmv098tW — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 23, 2023

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, puede que haya dado con la clave. "El motivo es la precariedad. Y no se aprovechó la Reforma Laboral para combatirla porque según quien prefirió pactarla contigo que con Bildu y con Esquerra para quedar mejor en la tele que en la historia", ha indicado.

Parece cuanto menos sospechoso que si las condiciones de trabajo son buenas, nadie quiera aceptarlas. A lo mejor es que el problema reside en los bajos salarios y los horarios abusivos.

"Por el motivo que sea" pic.twitter.com/iMFLdHCMiC — Javier von Count🔻✊🌌 (@javiervoncount) May 23, 2023

"Por el motivo que sea" ¿Seguro que no sabemos los motivos? — Jose Jesus (@jjpreparadorop1) May 23, 2023

Esto se solucionaría si el presidente de la CEOE, se pusiera a trabajar una semana, solo una semana, de camarero o subido al andamia, por lo mismo que ganan esos trabajadores. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) May 23, 2023

El motivo es él https://t.co/lF2yGjsHKO — Stéphane M. Grueso (@fanetin) May 23, 2023

"Por el motivo que sea"= pagan cacahuetes. Es el mercado, amigo. Vosotros no queréis subir sueldos, pues la gente dice que os metáis esos trabajos por dónde os quepan — Scream Queen 🦜 🐀 (@ReinaDeLosGatos) May 23, 2023

La gente no acepta condiciones laborales de mierda habiendo tres millones de parados. No le digáis nada a ver si se da cuenta él solo. https://t.co/vGj5LLVZjf — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) May 23, 2023

Entre los tuiteros ha dado la misma impresión. No es que haya una conspiración entre todos los parados para no trabajar, es que a lo mejor no les compensa poner su salud física y mental en riesgo por unas condiciones abusivas.