La lección de un hostelero a quienes no entienden que hay que respetar el horario de los trabajadores

Se quejan ciertos hosteleros en algunos medios de comunicación de que no encuentran camareros. Sin embargo, luego es rascar un poco y empiezan a aparecer las pistas del porqué.

Sin embargo, a algunos clientes también hay que echarles de comer a parte. Cualquiera que haya trabajado en el sector sabrá que eso de "el cliente siempre tiene la razón" está a años luz de ser cierto. No faltan los ejemplos diarios de parroquianos que parecen creer que al otro lado de la barra no hay trabajadores con derechos, sino sirvientes.

La cuenta de Twitter Soy Camarero (@soycamarero) nos ha mostrado un ejemplo de clienta desconsiderada que se ha llevado la lección de un hostelero. La clienta se quejaba en internet de que no le habían servido media hora antes del cierre del local y el dueño le respondió con tanta educación como claridad.

A todos nos gusta terminar de trabajar a nuestra hora, un poco de empatía no vendría mal.

Además de explicarle la política del establecimiento, de no servir en el local media hora antes del cierre para que los trabajadores se puedan ir a su hora, dejó una lección que muchos deberían recibir. "Creo que entre todos […] tenemos que empezar a respetar un poco más el oficio de la hostelería respetando los horarios y las condiciones laborales", reflexionó.

¿Os dais cuenta la cantidad de veces que pasa esto mismo? Ayer mismo unos chicos a las 22:15, yo acabo a las 22:00, me pidieron bocadillo de lomo, el problema es que mis jefes, independientemente de la hora me obliga a hacerlo, y así la gente coge muy malas costumbres

Estos son de los que luego van al zara o al corteingles media hora antes del cierre, el segurata no les deja entrar y no dicen ni mu

La gente aún no entiende que la época del sirviente se terminó, que los locales de hostelería tienen sus horarios y los camareros y demás trabajadores de la hostelería tiene vida después del bar…..y familia etc……no lo entienden no

el horario en hostelería no se ha respetado nunca, este jefe es una excepción maravillosa, a mí , mis jefes (todos los q he tenido) me obligaba n a atender al q llegaba 5 minutos antes de cerrar, cafetera limpia y ponte a hacer un café , después vuelve a limpiarla y así todo

