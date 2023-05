"El mensaje de Harrison Ford que hay que ver antes de ir a votar": el discurso del actor sobre la crisis climática que han recuperado los tuiteros

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / POOL

Por Tremending

En tiempos electorales se recuperan discursos de otros años para aleccionar al voto. En este caso, un tuitero ha recuperado las palabras del actor Harrison Ford sobre la crisis climática.

El mensaje de Harrison Ford que hay que ver antes de ir a votar. 👇 pic.twitter.com/LB0xfpgwCQ — Javier Peña | Hope (@hope_enpie) May 24, 2023

El actor critica los discursos negacionistas y pide el voto para aquellos "líderes que crean en la ciencia". "Educad y elegid a líderes que crean en la ciencia y entended la importancia de proteger a la naturaleza", señala.

"¡Dejad de darle poder a la gente que no cree en la ciencia! O peor aún, a aquellos que fingen no creer en ella por sus propios intereses. Ellos saben quiénes son y nosotros sabemos quiénes son ellos. Ricos o pobres, poderosos o no, todos sufriremos las consecuencias del cambio climático y la destrucción de los ecosistemas", critica.

En su discurso, el intérprete de Indiana Jones, Han Solo o Rick Deckard invita a unirse a una nueva aventura: salvar el planeta.

"Si queremos sobrevivir en este planeta, el único hogar para nosotros es nuestro clima, nuestra seguridad y nuestro futuro, necesitamos la naturaleza", ha defendido.

Haced caso a Harrison, hombre ya… https://t.co/1J7JsQ09i4 — Diego (@dikygs) May 25, 2023

Este deberia de ser el mensaje más importante, despues que vengan todos los millones de mensajes más. https://t.co/xcZ1GhZOAg — space (@CAllgau) May 25, 2023

Harrison Ford enseñando a votar. https://t.co/cV3cLkstf5 — Carles Casamayor (@CarlesCasamayor) May 25, 2023

Votemos pensando en cuidar a la CIENCIA y defender la NATURALEZA Grande Harrison Ford!! 👏👏💜💜💜#ValentiaParaTransformar28M #ValentiaParaTransformar https://t.co/G06rWODrB3 — Isabel Arcos (@MIsabelArcos) May 25, 2023

Buen resumen de la campaña electoral. https://t.co/UiqyYZFAtN — El Ninja Verde (@elverdeninja) May 25, 2023

Esta aparición tiene ya unos años, pero ha sido recuperada de cara a las elecciones de este 28M. Nunca está de más cuando hay partidos que no solo no proponen nada al respecto, si no que niegan la existencia de la crisis climática.