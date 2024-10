"No saben usar el tapón de una botella y queréis que lean una ley antes de votarla": la pantomima de las derechas con los presos de ETA

Todo bien por España. La vivienda, la sanidad o los salarios deben de ir como un tiro, porque aquí estamos todos otra vez debatiendo sobre ETA cuando la banda terrorista desapareció hace ya 13 años.

Hablamos de la polémica con la ley que convalida las penas en el extranjero, fruto de una directiva europea, que fue aprobada en el Congreso por unanimidad. La norma permitirá convalidar las penas cumplidas en otros países de varios presos, incluidos los de ETA, en su traslado a España. Y ahora, PP y Vox están poniendo el grito en el cielo y acusando al Gobierno.

Para quien no lo entienda, Silvia Intxaurrondo lo ha explicado en un minuto.

En las redes, hay quien lo ha resumido incluso más.

Después de haber votado a favor, ahora tanto PP como Vox vienen a decir que no se enteraron de lo que votaron. El virus Alberto Casero se extiende.

Pero es que el asunto es verdaderamente notable, que diría Rajoy. La enmienda clave estaba por escrito, en negrita, tenía dos párrafos y pasó por la ponencia, la comisión y el pleno. Y aún más:

No, si ahora querremos que se lean las cosas que votan… Son seres humanos, no máquinas. Lo siguiente ya será pedir que Abascal madrugue o incluso que trabaje algo. Siempre pidiendo imposibles.

Este miércoles, en medio de su huida hacia delante, incluso el PP ha boicoteado el debate migratorio que ellos mismos pidieron y han vuelto al tema de marras.

La pantomima de las derechas con la ley que convalida penas en el extranjero no ha dejado a nadie indiferente.

SPOILER: No son tontos (o no por esto), no se les pasó y no les timaron. Votaron lo que querían votar. No contaban con que tres meses después, el estado mayor la cagara denunciando un "pacto secreto PSOE-Bildu". Pasan por tontos los diputados para no dejar por bobo al jefe.

