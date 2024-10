'Polònia' lo clava con su versión de 'Potra Salvaje' protagonizada por Ayuso: "Yo tengo seis tatuajes debajo del traje, no quiero el sanchismo"

Tremending Publicado el 18 de octubre del 2024

Pasan los años pero hay personajes que no cambian. Allá por 2018 nos sorprendíamos con una portavoz del PP de Madrid llamada Isabel Díaz Ayuso por las barbaridades que soltaba sobre el comunismo o los atascos. La cosa ha cambiado poco y ahora las ocurrencias son sobre la ETA o los bares como "psicólogos".

Precisamente, las ocurrencias de Ayuso han inspirado al programa Polònia de TV3 para uno de sus últimos sketches. La parodia de la canción Potra Salvaje de Isabel Aaiún.

🎶Me llaman loca salvaje y, aunque se me tache de hacer populismo, yo solo digo verdades, porque a mí me place y me sale del higo🎶#Polònia3Cat pic.twitter.com/kjItyRUout — Polònia (@polonia3Cat) October 17, 2024

Per mi es la veritable Ayuso. Es bonísima. — 🅹🅾🅷🅽 🆂🅼🅸🆃🅷®️ (@DR_JohnSmith_) October 17, 2024

Lo de la @LaraDiezQuint és d'altra dimensió! Molt molt molt bé! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻✊🏻 — 𝑰𝒈𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐 𝑴𝒆𝒓𝒊𝒏𝒐 (@nacho_merinob) October 18, 2024

La letra arranca tal que así: "Siempre que suelto una idea nueva dicen que estoy como una regadera. ¡Hijos de fruta dejadme libre para ser yo! Porque yo tengo muchas propuestas. Con el gallego el PP no despega".

En el estribillo no se dejan nada fuera: "Me llaman loca salvaje y aunque se me tache de hacer populismo, yo solo digo verdades porque a mí se me place y me sale del higo. Yo tengo seis tatuajes debajo del traje no quiero el sanchismo. Soy una potra salvaje que aspira a quedarse con todo el partido".