El último disparate de Ayuso y MAR sobre el "Estado policial" que refleja que están más nerviosos que Spiderman en un descampado

Publicado el 24 de octubre del 2024

Siguen llegando más noticias sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, y en el Partido Popular están más nerviosos que Spiderman en un descampado. Entre lo último que se ha desvelado, que Alberto González era una auténtica leyenda intentando desgravarse movidas: desde un Rolex, hasta un saxofón, pasando por seda dental… o gastos de sus vacaciones con la presidenta. Nada se le escapaba a Desgraveitor.

Y ahora la cosa se pone más seria, porque la jueza ha ampliado la investigación para aclarar sus vínculos con el Grupo Quirón. Y mientras, Feijóo viendo la vida pasar ante sus ojos. No le para los pies a Ayuso, igual que no es presidente: porque no quiere.

Una prueba del desasosiego en el entorno de Ayuso es la verborrea tuitera de su asesor, Miguel Ángel Rodríguez, que lleva varios días en modo trol intercalando mensajes con la expresión "pá'lante", duplicando tuits o hablando de "mafiosos" y "estalinistas". Todo muy loco.

En su último mensaje, MAR ha hablado directamente de "Estado policial", "brutal amenaza" y "amenazas a la prensa".

¿Cómo eres capaz de hablar precisamente tú de amenazas a la prensa? pic.twitter.com/DrsbplLzz6 — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) October 24, 2024

Menos de dos horas después, Ayuso publicó otro tuit con un discurso enajenado hablando de también de "Estado policial". En su alocución (leída) habla también de Venezuela, de "vigilancia extrema", de "disidentes", de "restricciones a la libertad de expresión, reunión y prensa" y asegura que "esto está ocurriendo en España".

Está a punto de salir en la Nave del Misterio denunciando que Sánchez es un reptiliano que nos mete chips con las vacunas y que fumiga el cielo con el Falcon para que no llueva.

Han cancelado conciertos de grupos de Euskadi por menos que esto. pic.twitter.com/A9aFM7HEQt — Javier Durán (@tortondo) October 24, 2024

Miguel Ángel Rodríguez (MAR): "España, estado policial. Se violan los derechos civiles de un español" pic.twitter.com/6uG8CEIDuN — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) October 23, 2024

Cada vez que Miguel Ángel Rodríguez (MAR) dice palante… pic.twitter.com/CGw7rrRx6s — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) October 23, 2024

Miguel Ángel Rodríguez (MAR) siempre, siempre va palante pic.twitter.com/BjWZ7bx4jz — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) October 23, 2024

Si alguien se ha perdido con las últimas informaciones, que sería normal porque cada día nos enteramos de un nuevo despropósito, nada mejor que el resumen de los tuiteros con memes sobre los tejemanejes de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja.