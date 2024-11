"La nave de la carroña": críticas al programa 'Horizonte' de Iker Jiménez por las trolas y el sensacionalismo con la DANA

Tremending Publicado el 06 de noviembre del 2024

Hacían gracia cuando se dedicaban al Chupacabras, la güija o las caras de Bélmez, pero desde hace tiempo esa mezcla de sensacionalismo y trolas está entrando en temas serios que afectan a la salud y el futuro de todos: enredando con las vacunas, malmetiendo con la emergencia climática y también, caretas fuera, con la política (adivinen hacia qué lado).

Y ahora han llegado para enfangar más las cosas tras la tragedia de la DANA en València con más espectáculo y bulos. Empezando por uno de los reporteros del programa Horizonte de Iker Jiménez en Cuatro, que fue cazado manchándose de barro para salir en cámara. Postureo en medio de una tragedia. Para justificarse acusaron al reportero.

¡NO OS FIÉIS DE NADIE ESTOS DÍAS! El agitador Rubén Gisbert se da cuenta de que está poco manchado antes de entrar al programa de Iker Jiménez y literalmente se tira al suelo de rodillas para mancharse más. Después dice "estamos listos". pic.twitter.com/paXPIeYnzB — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 4, 2024

Entre los bulos más repetidos por la ultraderecha y la fachosfera en los últimos días, la idea de que el Gobierno sabe que hay cientos de muertos más pero que no quiere decirlo, no se sabe por qué. Dentro de esta tesis se difundió la idea de que el parking del Centro Comercial Bonaire escondía decenas o cientos de fallecidos. Con el tiempo se ha sabido que era falso. ¿Adivinan quienes difundieron esta mentira?

Eres un sinvergüenza. Dedícate a los ovnis, golfo. pic.twitter.com/udn1cA3IKr — REY CHOLO (@Reycholosimeone) November 5, 2024

Yo hasta que no lo diga Iker Jimenes o el Mondongo no me lo creo — Ether (@Elenahe44161602) November 4, 2024

También aseguraron que se sabía que había 700 coches que no habían salido, por los tickets de la entrada, pero luego resultó que era un parking gratuito. Un bulo que alimentaron otros agitadores ultras como Bertrand Ndongo. Además no se cortaron en acusar a los demás de mentir por señalar sus mentiras.

Rubén Gisbert no solo se manchó tirandose al suelo para entrar en el directo del programa de Iker Jimenez y aparentar estar sucio, sino que difundió el bulo de los 700 tickets del parking de Bonaire. Ese parking no tiene tickets y de momento no han encontrado ninguna víctima. pic.twitter.com/nmwQpfc7gs — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) November 4, 2024

Ojalá os cierren el programa por difundir fake News. pic.twitter.com/HGcCNzfm43 — Noa Gresiva (@NoaGresiva) November 5, 2024

Cuando se confirmó que no había muertos llegaron las excusas: "Nunca me he alegrado tanto de que mis tres fuentes se equivoquen". Sus fuentes, ya.

¿Qué fuentes?. Ninguna fuente oficial confirmó fallecidos en Bonaire en momento alguno. Alimentaste un bulo porque tu escenario es el caos. Sin fantasmas ni ovnis, te lanzaste al fango. No lo llames periodismo. Solo basura. Lodo https://t.co/fHBmpnRAy4 — Miguel Ángel Campos (@MACamposP) November 5, 2024

¿Su fuente? Unas psicofonías que escuchó en el parking de Beatriz Talegón. pic.twitter.com/a6CJowPPWM — Mario Boss (@_mario_boss) November 5, 2024

Pero también un tertuliano del programa insinuó que la rotura de los cristales del coche de la comitiva de Sánchez era falsa. Por no hablar de otros shows en el programa.

El Coronel Pedro Baños (@MesaCoronel) alimenta la paranoia colectiva de la extrema derecha y dice que no hay imágenes de como se rompen las lunas del coche de Pedro Sánchez si "solo" llevaban palos Pues aquí le dejo a él y a Camen Porter la imagen de como rompen la luna de atrás pic.twitter.com/gf9EoBZTJZ — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) November 4, 2024

Al no ser de izquierdas, ni independentista catalán, ni vasco, la policía lógicamente no tiene ningún medio de identificar y detener al que rompió los cristales del coche de Sánchez delante de los propios agentes, en una ciudad pequeña tomada completamente por la policía pic.twitter.com/mNxrWY1gII — Eterno Primavera (@SiPeroNo1) November 5, 2024

Estas son algunas de las críticas en las redes.

El bola / El bolas pic.twitter.com/nidWAFj3QT — el Ósqar (@elosqar) November 5, 2024

El zasca de Wyoming a Íker Jimenez se ha oido en la cuarta dimensions o era el Cuarto Milenio? pic.twitter.com/TlmagBSJUs — TVMASPI (@sebas_maspons) November 5, 2024

Lo veías persiguiendo al Chupacabras y te reías un rato, pero la desinformación que ahora mismo genera este señor con sus conspiraciones y bulos no hace ningún bien a nadie. pic.twitter.com/Smk57N7ROV — Moe de Triana (@moedetriana) November 5, 2024

-El cuñao d Gaitán haciendo el show d la bandera #Horizonte es la peor cloaca d la TV pic.twitter.com/d03XffQj1O — ✰CARLOS✰ 💗💪🕉️ (@ResilienteTop) November 4, 2024

EN DEFENSA DE IKER JIMÉNEZ Una cosita importante. Si estás descubriendo a raíz de lo de la DANA que Iker Jiménez lo mismo, quizá, tal vez, no está entre los periodistas más fiables de Europa, la culpa es tuya. A Iker no lo salpiques con tus mierdas. Él no es responsable de que… pic.twitter.com/nvOBUSZbVV — gerardo tecé (@gerardotc) November 5, 2024

Iker Jiménez celebra tras difundir información falsa y sin contrastar hasta en tres ocasiones. Dos en forma de tuit y otra de mano de Carmen Porter en el programa que dirige: Horizonte. Sería un chiste fácil decir que al final el fantasma era él, pero lo dramático de la… pic.twitter.com/uozqTZcuA5 — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) November 5, 2024

A la atención de Iker Jiménez , de parte del Director General de la Policía . pic.twitter.com/29SiigRL8b — German (@GDGC240977) November 5, 2024

Madre mía, toda la vida buscando fantasmas y resulta que eran ellos😱😱😱 — Lydia (@LydyaJara) November 5, 2024

El nuevo programa de Iker Jiménez viene fuerte pic.twitter.com/0DhTUgK5Kx — 🅼🅰🅳🆂🅴🅽 (@VictorEleDe) November 4, 2024

Qué gracia nos hacía Iker Jiménez cuando 'solo' era un entrañable soplagaitas que nos contaba historietas de marcianos y chupacabras. Y sin embargo ya entonces era peligroso, porque poner en cuestión la razón y la ciencia siempre lo es. De aquel chispeo magufo, esta dana neonazi. — Pablo Batalla 🔻🇵🇸 (@gerclouds) November 5, 2024

La nave de la carroña. https://t.co/KgCVtfVryg — Mikel López Iturriaga🏳️‍🌈 (@mikeliturriaga) November 4, 2024

'La Nave de la Miseria' — Pepo Jiménez (@kurioso) November 4, 2024

Gran fichaje para hablar de la DANA. Una reconocida homeópata antivacunas que en tres días lo mismo dice que la DANA la han provocado las élites mundiales mientras nos tararea el Amante Bandido de Miguel Bosé. pic.twitter.com/9fgGYl5JYh — Mario Boss (@_mario_boss) November 4, 2024

Horizonte, un programa por donde suelen pasearse Javier Negre o el líder de Desokupa, que están entre los personajes que han ido a pasearse estos días a València a promocionar sus ideologías y negocios. Hace poco uno de sus tertulianos afirmó: "Todo alrededor de Israel son terroristas y basura humana que debería ser exterminada".