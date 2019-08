Si buscas un lugar especial y con carácter efímero para descubrir antes de que se consuma y desaparezca, en medio de un paraje natural, en el que podrás vivir tu propia aventura, apunta en tu lista de destinos Copenhague. Además, resulta perfecto si viajas en familia con los más pequeños de la casa.

Y es que en este territorio de Dinamarca se esconde el bosque danés de los gigantes olvidados, conocidos como The Six Forgotten Giants. Hoy te contamos lo que debes saber para visitarlo, antes de que sea demasiado tarde.

Localización

Fuente: YouTube/Thomas Dambo

Son seis los lugares de la región de Copenhague en los que se encuentran ocultas unas esculturas de gran tamaño, realizadas en madera, creadas por el artista Thomas Dambo, y que se han denominado The Forgotten Giants.

Para localizar esta media docena de encantadoras y enormes figuras en el bosque donde se ubican, es necesario emprender una especia de búsqueda del tesoro por espacios naturales que encantan especialmente a los más pequeños, ya que el asombro les embarga cuando se tropiezan de pronto con alguno de esos gigantes de madera tan impresionantes que estaban buscando.

Para el recorrido por los seis lugares en donde se encuentran (Rødovre, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund y Høje Taastrup), necesitarás desplazarte en vehículo o en bicicleta, y puedes consultar las localizaciones en la página web de su creador, donde está colgado ese especial mapa del tesoro.

The Six Forgotten Giants

Fuente: thomasdambo.com

Estos increíbles gigantes están elaborados con madera reciclada, de manera que Dambo utilizó más de 600 palés viejos para hacerlos, además de vallas, restos de árboles talados y maderas de cobertizos destruidos.

La temática de cada uno de estos seis gigantes olvidados con forma humana versa en torno a las leyendas nórdicas, protagonizadas por personajes mitológicos como Odín, Thor y Loki. Cada una de las esculturas tiene su propio nombre e historia. Así, podrás descubrir a Teddy Friendly (Høje Taastrup, 2016), que ofrece sus brazos para que camines; a Oscar Under The Bridge (Ishøj, 2016), que sujeta el puente sobre Lille Vejlesø; a Sleeping Louis (Copenhagen, 2016), en el que puedes entrar y salir por su boca mientras echa la siesta; a Little Tilde (Vallensbæk, 2016), con el que puedes contemplar el lago; a Thomas On The Mountain (Copenhagen, 2016), que te permite sentarte a sus pies para observar el paisaje; y a Hill Top Trine (Copenhagen, 2016), que constituye un espectacular mirador.

Carácter efímero

Fuente: thomasdambo.com

Se estima que, debido al material con el que están construidas las esculturas, estas estructuras de madera durarán entre 4 y 10 años. Después, comenzarán a deteriorarse por el paso del tiempo y de los elementos, al estar a la intemperie y elaboradas con carácter efímero, por lo que si quieres verlas en su máximo esplendor, este es el momento, antes de que sea demasiado tarde. Para hacer la ruta en coche o en bicicleta para conocerlas necesitarás alrededor de 5 o 6 horas, aunque si te atreves a echar a andar y recorrer estos bosques a pie, calcula que puedes hacerlo en unas 12 horas.

Para terminar esta visita cultural, perfecta para aquellos que también amen la naturaleza, es aconsejable visitar el Museo de Arte Moderno Arken (ARKEN Museum for Moderne Kunst Skovvej 100, 2635, Ishøj, Dinamarca). Un plan perfecto con el que combinar arte, cultura, naturaleza y cuidado del medio ambiente.