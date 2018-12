“¿Pero qué es eso?” ¿Cuántas veces has pasado por una rotonda y te has preguntado qué pinta esa ¿escultura? en el centro. Las rotondas se han convertido en un espacio ideal para la experimentación artística. No hace falta irse al MoMA para descubrir las últimas tendencias: arranca tu coche y date una vuelta por España.

Reunidos los historiadores del arte más eminentes del país, y teniendo en cuenta que Christian Gálvez ya se ocupa de todo lo demás, han elaborado una lista del mejor arte rotondil de España, el último refugio del underground artístico patrio.