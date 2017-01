Detenido en Sevilla un menor acusado de abofetear a un policía

SEVILLA.- Agentes de la Policía Local de Sevilla, adscritos a la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, han detenido y puesto a disposición judicial a un menor de 16 años de edad tras presuntamente agredir a un agente por confundirlo con el responsable de un accidente, el cual también ha sido localizado e identificado.



Según han informado fuentes municipales, los hechos tuvieron lugar en torno a las 15,30 horas de este viernes, cuando desde el centro de control se envió una patrulla a la calle Luis Ortiz Muñoz, en el cruce con la calle Escultor Sebastián Santos, donde, según denuncias telefónicas, se estaban produciendo carreras ilegales de motos.



Al llegar a la zona, efectivos policiales observaron a unos cien metros, en la Avenida de las Letanías, una moto tipo cross sin matrícula y su conductor sin casco, circulando a una velocidad excesiva y produciendo un ruido ensordecedor, que carecía además de sistema de luces, introduciéndose a continuación por una zona peatonal donde había una mesa con varias personas, donde se detiene.



El piloto, al ver acercarse la patrulla, inició la marcha a gran velocidad, efectuando un caballito sin poner precaución alguna, según explican las mismas fuentes —que detallan que se trata de una motocicleta de 450 cilindros cúbicos y desarrollo en potencia—, dirigiéndose a calle Reina de la Paz, si bien, los agentes en ese momento desistieron de la persecución para no poner en peligro a los niños que jugaban en la zona. Aun así, observaron la trayectoria del mismo, para facilitar los datos por la emisora a todos los agentes de servicio y tratar de localizarlo.

Apenas unos segundos después, los agentes observaron como unas 25 personas, repentinamente, se dirigieron corriendo por la trayectoria que llevó la motocicleta, motivo por el que los agentes se acercaron. El motociclista en cuestión se encontraba sobre el suelo, en la confluencia de las calles Reina de la Paz con Torre de David, separado de la motocicleta unos 30 metros y, como el motorista sangraba por la nariz y respiraba con dificultad, solicitaron una ambulancia sin dejar de asistirlo hasta la llegada de ésta, que le dio traslado al hospital, así como apoyo de más patrulleros, ya que llegaron a congregarse más de 200 personas que entendían que ellos eran los responsables del accidente.



De entre la multitud, varias personas intentaron introducir al motorista lesionado en un turismo, y dado que parecía mal herido, los agentes evitaron esa movilización, "recibiendo empujones y pedradas que no llegaron a alcanzarles".



La crispación fue "en aumento" hasta que el posteriormente detenido presuntamente le propinó a un agente policial un tortazo en la parte derecha del rostro, momento en que llegaban los patrulleros que acudieron en apoyo, permitiendo la detención del agresor, y su puesta a disposición de la Fiscalía de Menores dado que sólo tiene 16 años.



En esta línea, un testigo explicó a los agentes que la motocicleta se accidentó contra un turismo BMW, el cual no respetó una señal de stop, dándose de inmediato a la fuga, y siendo localizado por la Policía Local momentos después en calle Templo de Dios, instruyéndose por tal motivo el correspondiente atestado.



Como consecuencia de lo sucedido, tres agentes han necesitado asistencia médica, si bien ello no impidió que, a la conclusión de las mismas, continuaran realizando sus funciones habituales.