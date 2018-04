Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día' del lunes 16 de abril de 2018

Madrid, Bilbao, Barakaldo, Jerez, Málaga o Barcelona, entre muchas otras ciudades, han visto un nuevo lunes a miles de pensionistas ocupar las calles reclamando la revalorización de sus pensiones al IPC en una jornada de lucha. El anuncio de aumento de las pensiones de menor cuantía en los Presupuestos Generales del Estado aún no aprobados, no parece convencer a los pensionistas.

Mientras miles de jubilados siguen llenando las calles por unas pensiones dignas, hoy hemos sabido que un exsenador del PP sigue cobrando de las Cortes pese a ser socio de tres empresas.

Los másteres más populares

Cristina Cifuentes ha reaparecido hoy en la recepción oficial al presidente de la República de Portugal. Para la Fiscalía, en el caso de su máster, podría haber delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento. En el acto de esta mañana Cifuentes no ha coincidido con Rajoy, que en cambio sí acudirá a la cena de gala organizada por los Reyes. Entretanto, la oposición mantiene la presión sobre el PP y el futuro de Cifuentes.

La Fiscalía tiene su ojo puesto en la Universidad Rey Juan Carlos y en el Instituto de Derecho Público dirigido por Enrique Álvarez Conde. Repasamos la trayectoria del director del máster de Cifuentes y mucho más.

Catalunya al juzgado

El exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha dicho hoy al juez Pablo Llarena que no se dedicó un solo euro del presupuesto al procés, algo que también ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En una entrevista a El Mundo, Montoro afirma que no han encontrado desvío de dinero para la celebración del referéndum. Junto a Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han comparecido hoy ante Llarena. Los tres han protestado por lo que consideran un juicio político contra ellos.

Mientras esto sucedía en el Supremo la cúpula de los Mossos y su exjefe, Josep Lluís Trapero, han comparecido también hoy en la Audiencia Nacional.

¿Terrorismo?

Hoy ha empezado el juicio por el caso Alsasua. Nuestra compañera de Público, Julia Pérez, nos cuenta desde la Audiencia Nacional lo que ha dado de sí. Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2016. ¿Qué ocurrió aquel día? Aquí la historia de un caso polémico a nivel jurídico, político y ciudadano.

La controversia jurídica sobre el delito por el que se juzga a los ocho acusados en el caso Alsasua no cesa. Alejandro Gámez, abogado de Red Jurídica, hace una valoración sobre la pena que solicita la Fiscalía.

Niños sin refugio

Contento pero prudente se mostraba Oscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, tras la liberación del barco de rescate de la ONG. El barco llevaba inmovilizado en Sicilia desde hace un mes, y la Fiscalía de Catania acusaba a la ONG de fomentar la inmigración ilegal. A pesar de la liberación del barco, las investigaciones sobre la ONG continúan. Mientras tanto, otro barco de la ONG, el Astral, salía hoy de Badalona para seguir rescatando inmigrantes. Open Arms es la única ONG española que realiza esta tarea.

Mientras Europa criminaliza a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo, el número de refugiados que llega a España ha aumentado un 18% este año. Casi la mitad de los que llegaron eran menores de edad.

España se comprometió a acoger 11.137 refugiados en 2015, pero sólo ha acogido a un 11% del cupo pactado. ¿Qué debería que hacer el Gobierno ante esta situación? Hemos hablado con María Jesús Vega, portavoz de ACNUR.

Chaves tampoco sabía

El expresidente andaluz Manuel Chaves sí conocía las ayudas de los ERE pero no cómo se otorgaban. Chaves ha negado hoy en el juicio tener constancia del procedimiento de las ayudas de los ERE y ha dicho que su prioridad era salvar a las empresas. Dice que nunca le llegaron los informes del Interventor General que denunciaba la opacidad de las ayudas. Ahora se enfrenta a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada.

Los cazadores, ¿son víctimas?

Este fin de semana también se han movilizado miles de cazadores. Según dicen, su actividad está criminalizada y piden que los delitos de odio contra ellos sean perseguidos. Desde la Real Federación de Caza, dicen que es su forma de vida y consideran que la Administración está bajo lo que llaman “yugo ecologista”. En 2010, había un millón de cazadores con licencia en España, actualmente hay 850.000.

Pacientes, no clientes

Curar enfermedades no es rentable. Es la conclusión a la que ha llegado Goldman Sachs con resultados de tratamientos de la Hepatitis C. Según la entidad financiera, a medida que los pacientes de hepatitis C se curaban, caían las ventas de la farmacéutica que comercializaba la medicina. La firma de inversión advierte que es más rentable invertir en tratamientos para terapias crónicas. En esos casos, el paciente se convierte en un cliente asegurado.

Comey desnuda a Trump

El exdirector del FBI, James Comey, carga contra Donald Trump en una entrevista a ABC. Comey dijo que el presidente estadounidense podría ser objeto de un chantaje por parte de Rusia, por un posible encuentro con prostitutas en Moscú. Comey asegura que Trump es un mentiroso compulsivo y está incapacitado moralmente para ser presidente. El exdirector del FBI también incidió en el trato del mandatario a las mujeres, a las que trata como trozos de carne.