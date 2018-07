La deriva fascista de McNamara: "Vayamos al Valle de los Caídos para que Franco resucite"

Sus andanzas durante aquellos tiempos transgresores de La Movida no dejaron indiferentes. Su vídeo haciendo un dueto junto a Pedro Almodóvar ha pasado a la historia como uno de los momentos epifánicos de La Movida. Pues bien, el que fuera uno de los adalides de la contracultura durante aquellos años ha devenido en una suerte de defensor a ultranza del Franquismo y admirador confeso de Esperanza Aguirre, por no hablar de sus opiniones contrarias al aborto y los homosexualidad.

Y en esa deriva, McNamara ha querido dar un paso más y se le ha podido ver en unas imágenes que ha emitido TV3 este fin de semana y en el que el músico aparece en la concentración en el Valle de los Caídos contra en oposición al posible traslado de los restos de Franco. En dichas imágenes, el músico ondea ufano una bandera preconstitucional que, por cierto, llama la atención de uno de los asistentes.

La irrupción del artista no ha pasado desapercibida para mucho e incluso desde Amenzing han tenido a bien hacer un gif al respecto:

Más tarde y a través de las redes sociales se ha podido ver un vídeo en el que McNamara ondeaba de nuevo —y sin cortapisas de ningún tipo— la bandera preconstitucional. No contento con ello ha tenido a bien aderezar el asunto con tremenda retórica cristofascista. Transcribimos su discurso, juzguen ustedes mismos: “Vamos todos el día 15 al Valle de los Caídos. Esta es una Guerra Santa. Es una cruzada por España y por su liberación para aplastar al enemigo y para que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María triunfen en España. Y para que Franco resucite, salga vivo y sea nuestro caudillo. Franco no ha muerto. Franco vive. Viva España, arriba España. Todos el día 15 en El Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos y su cruz serán eternas. Las fuerzas del mal no la podrán destruir. ¿Por qué? Porque Dios es el todopoderoso. Amén. Amén”.