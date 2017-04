Ultras ingleses convierten la Plaza Mayor en un basurero al grito de 'Gibraltar es nuestro'

Los hooligans ingleses la han vuelto a liar en su visita a Madrid. Los ultras del Leicester, que esta noche se enfrenta al Atlético de Madrid en la Champions League, han sembrado el caos en la Plaza Mayor de Madrid, que ha quedado en un estado semejante al de un basurero, mientras coreaban, entre otros cánticos, "Gibraltar es nuestro".

Leicester fans clashing with Police in Madrid today #LCFC pic.twitter.com/M3XbSFPo6t — Pints and Pyro (@PintsandPyro) April 12, 2017

La Policía ha vuelto a intervenir contra estos aficionados con cargas policiales que la Jefatura Superior de Policía ha definido como "pequeñas intervenciones", alrededor de las 17.30 horas, poco antes de que iniciaran el desplazamiento al estadio Vicente Calderón, donde tendrá lugar el partido.



Los ultras han sacado varias bengalas en la Plaza Mayor y han comenzado a tirar latas de cerveza a la Policía, que se ha visto obligada a cargar contra ellos.

El balance provisional de la carga policial es de ocho heridos leves. No obstante, las mismas fuentes detallan que no se han producido incidentes relevantes y no hay ningún arrestado. Para evitar altercados, efectivos de la Policía Nacional supervisan el desplazamiento de los aficionados del equipo británico.



Disturbios por la noche

Los disturbios de este miércoles se suman a los de ayer, martes. Tres agentes de la Policía Nacional y dos seguidores del Leicester City resultaron heridos leves en una carga policial que se produjo también en la Plaza Mayor de Madrid y que se saldó con ocho detenidos que pasarán este jueves a disposición judicial, según fuentes policiales.