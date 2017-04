Las caras y cifras de los protagonistas del expolio de Caja Madrid y Bankia

MADRID.- En octubre de 2014 salió a la luz el caso de las tarjetas black opacas al fisco, un escándalo que implicaría a la mayor parte de la cúpula de Caja Madrid (y, posteriormente, Bankia). Durante las presidencias de Miguel Blesa (1996-2010) y Rodrigo Rato (2010-2012), ambas entidades otorgaron a los consejeros y directivos unas tarjetas de crédito del tipo 'Visa Black' para cubrir gastos personales valorados en cientos de miles de euros con cargo a las cuentas de la caja de ahorros.



El juzgado central de instrucción 4 llego a investigar a 86 directivos de Caja Madrid y Bankia a partir de dos informes de auditoría interna elaborados por Bankia y remitidos a la Fiscalía Anticorrupción por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Según dichos informes, gastaron en tarjetas un total de 15,5 millones de euros, con unos plásticos impresos fuera del circuito habitual de la entidad financiera, sin acuerdo de los órganos de gobierno para su atribución a estos directivos y sin contratos. Los gastos se liquidaban a mano en una cuenta de Caja Madrid.



En total gastaron 3 millones de euros en restaurantes, retiraron 2 millones de euros en efectivo y más de 500.000 euros en alimentación, entre otros gastos privados sobre los que la auditoría interna ha concluido que no están justificados ni suponen gastos de representación alguno. Se llegaron a efectuar más de 50 pagos semanales.



Bankia copió la práctica de de Caja Madrid durante un año, hasta que en 2012 llegó el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, a la entidad rescatada y cesaron los titulares de estas tarjetas 'VIP': Rodrigo Rato, José Manuel Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Matías Amat.



Una vez detectada por la auditoría interna de Bankia la existencia de estas cuatro tarjetas, se les requirió que justificaran los gastos vinculados a la entidad y los cuatro exdirectivos devolvieron el dinero gastado.



Los gastos de las tarjetas irregulares están separados por los informes en dos áreas: 15.249.300 euros cargados a Caja Madrid entre los ejercicios 2003 y 2012 y 245.200 euros cargados a Bankia en los años 2011 y 2012. Dinero devuelto por los cuatro exdirectivos.



La Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes a 65 máximos responsables del saqueo de Caja Madrid, acusados por administración desleal o apropiación indebida.

A la cabeza, su expresidente Miguel Blesa y el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Junto a ellos, los ejecutivos de la entidad y también los representantes nombrados a propuesta de partidos y sindicatos: 28 de ellos fueron nombrados a propuesta del PP, 15 del PSOE, 4 de IU y 10 de CCOO y UGT.



Los directivos intentan reducir sus posibles condenas y varios de ellos han devuelto el dinero gastado con las tarjetas opacas al fisco. Blesa ha sido el último en iniciar la petición para consignar a Bankia los 436.688,42 euros que gastó con su tarjeta de Caja Madrid. A su vez, Ildefonso Sánchez Barcoj, el máximo responsable de las tarjetas, devolvió los 575.079 euros de los que dispuso. Por su parte, José Manuel Fernández Norniella reintegró los 185.539 euros de los que dispuso y Matías Amat consignó los 431.042 euros que gastó. Asimismo, Rato devolvió una cantidad muy próxima a la que dispuso (98.800 euros).



Estos son los perfiles y las cifras de los 65 protagonistas del expolio de Caja Madrid:

1. Ildefonso Sánchez Barcoj, el guardián de la santabárbara

Está considerado como el cerebro de las tarjetas black de la caja de ahorros madrileña, de la que era su número dos. El hombre de confianza de Miguel Blesa y el máximo responsable de la emisión de los plásticos opacos al fisco. Con Blesa, fue director de Auditoría, director de banca comercial, director de la filial de banca privada y la dirección general de Medios.



Era el guardián de la santabárbara de Caja Madrid, el conocedor de todos sus secretos y su poder creció en la etapa de Rodrigo Rato como presidente de Bankia.​ En su despido cobró un fuerte blindaje.



La Fiscalía pide una pena de dos años de prisión una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial por delito societario y de administración desleal. Fue el que más gastó: 574.000 euros. Cantidad que ha sido reintegrada a Bankia.

2. José Antonio Moral Santín, el ‘maldito' de IU

Fue vicepresidente de Caja Madrid (1995-2012), en representación de Izquierda Unida. Se dio de baja como militante de esta formación cuando fue citado como imputado por la Audiencia Nacional.



Fue expresidente de Telemadrid, catedrático de Economía y exdiputado de IU. Ganaba 278.000 euros como vocal de Bankia y otros 231.000 como consejero en la matriz de la entidad ahora nacionalizada, Banco Financiero y de Ahorros.



El fiscal solicita una pena cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado.



Es el segundo directivo que más gastó con las tarjetas irregulares: 456.500 euros.

3. Ricardo Morado Iglesias, retirado de oro

El director de organización y sistemas de Caja Madrid se embolsó un sueldo de 6,2 millones de euros en sólo cuatro años, según la querella de UPyD.



Salió del banco con una indemnización de 1.800.000 euros, tras la llegada de Rato a la cúpula de Caja Madrid. Su indemnización incluyó un pacto de no concurrencia durante dos años que le impedía trabajar en la competencia.



La Fiscalía pide una pena de dos años de prisión y una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado.



Es el tercero en el ranking de mayor gasto con las tarjetas investigadas por la Fiscalía: 450.800 euros.

4. Miguel Blesa, el epicentro del escándalo

Presidente del consejo de administración de Caja Madrid (1996-2010). Compañero de José María Aznar en sus tiempos en la Inspección de Hacienda, su gestión fue investigada en la Audiencia Nacional, en concreto, por la colocación a miles de particulares de unas preferentes diseñadas para los grandes inversores.



Más de 8.700 mensajes de su correo electrónico corporativo están en el epicentro del escándalo. El juez está a la espera de la sentencia del juicio por prevaricación seguido contra él por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.



La Fiscalía pide para él seis años de cárcel, la pena máxima, y una indemnización de 9,3 millones de euros por delitos de administración desleal y apropiación indebida.



Gastó 436.700 euros con las tarjetas, cantidad que ha devuelto para intentar rebajar su condena.

5. Matías Amat Roca, ERE millonario

Blesa le recompensó con un salario de 2,43 millones por ser su mano derecha. El exdirector general de BFA, matriz de Bankia, gastó 15.000 euros en un establecimiento de muebles y antigüedades. También se gastó unos 10.000 euros en una joyería con un solo cargo.



Tras la integración de las siete cajas de ahorro controladas por el PP que dieron lugar la formación Bankia, Amat se acogió al ERE abierto. Recibió una jubilación millonaria de 6,16 millones de euros, que también es investigada por la Audiencia Nacional.



El fiscal solicita una pena de dos años de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gastos en tarjeta: 431.000 euros.​ Cantidad que ha sido reintegrada.

6. Ramón Ferraz Ricarte, el hombre de Miami

Considerado como el responsable de colocar créditos a miles de inmigrantes, Miguel Blesa lo nombró presidente del consejo del City National Bank, el famoso banco de Miami cuya supuesta compra temeraria por Caja Madrid es investigada en un juzgado de Madrid.



Fue profesor del IESE y vive su retiro de oro en Florida. No en vano se jubiló con una indemnización cercana a los 3 millones de euros.



La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por un delito de apropiación indebida continuada. Gastó con las tarjetas irregulares 397.850 euros.

7. Mariano Pérez Claver, el superviviente

Director financiero de Caja Madrid y director comercial en la etapa de Blesa. Responsable de SOS Cuétara, líder de venta de aceite de oliva, tras su polémica adquisición por Caja Madrid por 151 millones de euros. Los hermanos Salazar, condenados a pagar a Bankia 92 millones por inflar el precio, se querellaron contra él por diversos delitos societarios junto al resto del consejo.



Recibió una retribución cercana a los 4 millones de euros durante la etapa de Blesa, según consta en la querella de UPyD. Tras su salida, fue nombrado presidente de NH Hoteles.



El Ministerio Público pide para él una pena de dos años de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 379.500 euros.

8. Enrique de la Torre Martínez: ‘para tu reelección irá el Iphone'

Secretario del consejo de administración de Caja Madrid y hombre de confianza de Blesa. Recibió una indemnización por salir de la entidad financiera valorada en 4,77 millones de euros. La extinción del contrato tuvo una exención fiscal del 40%.



En uno de los correos dirigidos a Blesa, De la Torre cuenta en 2008 al entonces presidente de Caja Madrid: "Para la asamblea de noviembre regalaremos el televisor Sony al Consejo, CdeControl y Comité y el teléfono Nokia a los CGenerales. PS: Para la Asamblea de tu reelección irá el iphone".



La Fiscalía pide una pena de dos años de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por un delito de un delito de apropiación indebida. Gasto en tarjeta: 320.700 euros

9. Juan Manuel Astorqui, el DIRCOM de Blesa

Fue director de Comunicación de Miguel Blesa, y recibió una indemnización de 1,4 millones de euros por su salidad de la entidad. Fue senior vicepresidente en Burson-Marsteller España.



Astorqui gastó 11.000 euros en empresas náuticas. Aunque también los artículos de lujo fueron sus principales cargos. Su último salario era de 800.000 euros.



La Fiscalía también pide para él una pena de dos años de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por un delito de apropiación indebida en grado continuado. El DIRCOM de Blesa gastó 293.000 euros en los plásticos opacos al fisco.

10. Carmen Contreras Gómez, vida de lujo tras la fachada social

La que fue directora gerente de Obra Social en Caja Madrid tiene vínculos familiares con otro de los nombres que aparecen reseñados en este mismo caso.



La ejecutiva gastó 33.350 euros anuales en compras personales, artículos de lujo y cuidados de peluquería y estética. Además, siguió pagando con las tarjetas fantasma cuando Caja Madrid ya era Bankia.



El partido de Rosa Díez ya denunció los elevados sueldos e indemnizaciones que cobraron algunos de los directivos de Caja Madrid, entre ellos, la propia Contreras.



El fiscal exige una pena de dos años de prisión, una multa de siete meses e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 281.700 euros.

11. Carlos María Martínez Martínez, director de Cibeles

Era director General Adjunto de la Obra Social. En 2008, como consejero delegado y director general de Cibeles, la sociedad de servicios financieros y gestión de activos. Esto es, responsable del holding de entidades participadas por Caja Madrid.



Fue el encargado de remitir a Blesa la auditoría interna elaborada por el banco bajo el título "Resumen aspectos críticos relaciones con clientes", tras la quiebra de Lehman Brothers.



La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por un delito de apropiación indebida. Gastos en tarjeta: 279.400 euros.



12. Francisco Baquero Noriega, el hombre de CCOO

El representante de CCOO en el Consejo de Administración de Caja Madrid destinó miles de euros al pago de colegios (4.896 euros en dos veces), televisión de pago (2.927 euros), muebles (9.093 euros), electrodomésticos, en el Corte Inglés o viajes con aerolíneas de México o Rumanía.



Pareja de María Jesús Paredes, durante mucho tiempo la máxima responsable de la Federación de Banca de Comisiones Obreras, llegaron a acumular entre ambos diversos inmuebles valorados en más de dos millones de euros.



El Ministerio Público pide una pena cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 266.400 euros en tarjetas opacas al fisco.

13. Estanislao Rodríguez-Ponga, de Hacienda a número dos de la caja

Fue nombrado exsecretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004, durante el primer gobierno de José María Aznar. En 2006, fue elegido consejero no ejecutivo de Caja Madrid, por los impositores, a propuesta del Partido Popular, y posteriormente fue nombrado vicepresidente no ejecutivo de la entidad.



Tras ser imputado, el hombre de confianza de Montoro declaró que su Visa Plata no solo era "legal", sino enmarcada en un sistema retributivo "con muchas similitudes" al vigente para los diputados de más rango.



El fiscal pide la misma pena que Francisco Baquero Noriega: cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida continuada. Gastó 255.400 euros.

14. Antonio Romero Lázaro, lecciones de democracia

Ha sido afiliado de toda la vida del Partido Socialista en Madrid. En Caja Madrid fue miembro de la Comisión de Retribución de Caja Madrid. Además, es profesor de la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).



Justo después de salir a la luz el escándalo público de las tarjetas black, Romero Lázaro dirigió una una tesis que tuvo una gran repercusión. La tituló: Tendencias en la abstención y en la desafección política en las sociedades modernas aplicada al caso español. 'Para más inri', el director de ésta declaró que su crítica se centraba en "en la necesidad de mejorar la democracia".



El militante del PSOE se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida continuada. Gasto en tarjetas: 252.000 euros.

15. Carlos Vela y el crédito millonario para la constructora en apuros



Desde 1997 fue Director General y Director de Banca de Negocios de Caja Madrid, y ha ocupado posiciones como las de presidente de Inversis Banco, vicepresidente de Indra o consejero de IFEMA, MAPFRE Vida y MAPFRE Empresas.



Durante su etapa en la entidad bancaria, Vela García-Noreña aprobó un crédito de 1.000 millones de euros para la constructora Martinsa-Fadesa, sociedad en la que meses más tarde sería nombrado consejero delegado y que desembocó en el mayor concurso de acreedores de la historia de España.



El fiscal solicita una pena de dos años de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por un delito de apropiación indebida en grado continuado. Gasto en tarjetas: 249.200 euros.​

16. Pablo Abejas Juárez, excusas baratas



Fue presidente de la Comisión de Control de Caja Madrid. En 2009, la Comisión de Control, el órgano que vigila el estricto cumplimiento de la normativa, pidió que se convocara una reunión urgente para votar la destitución de su presidente por "las numerosas irregularidades". Pablo Abejas descartó la posibilidad de convocar la comisión debido a que estaba de viaje en los Pirineos.



El fiscal pide la pena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 246.700 euros.



17. Rafael Spottorno, trajes pagados con 'pólvora de rey'

En 2011 fue designado como jefe de la casa del rey. Anteriormente, había desempeñado la función de Secretario General de la casa del rey desde 1993.



Fue director de la Fundación Caja Madrid hasta 2011. Al verse envuelto en el caso, el 7 de octubre de 2014 presentó su dimisión como consejero privado de Felipe VI.



El Ministerio Público exige una pena de dos años de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida continuado.



Gasto en tarjeta: 235.800 euros, la mayoría eran trajes a medida en una sastrería de lujo, electrodomésticos y retiradas de efectivo.​ Ha devuelto 12.000 euros.

18. Rubén Cruz Orive, consejero de IU

El juez Andreu rechazó el recurso presentado por varios consejeros, entre ellos el nombrado a propuesta de IU, ya que había encontrado "indicios racionales de criminalidad" contra los imputados por el uso de tarjetas que "se emitieron fuera del circuito ordinario" de la entidad; de las que no había "soporte contractual" y cuyo uso "no tenía como finalidad los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales", por lo que el dinero debería considerarse una retribución "irregular".



El Fiscalía solicita la pena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 233.750 euros en restaurantes, supermercados, gasolina e instrumentos musicales.

19. Miguel Ángel Araujo Serrano y sus gastos personales

El exmiembro de la Comisión de Control de la entidad sorprendió al país con un ensayo titulado Quo Vadis Hispania? Problemas de la España actual (CSED, 2014). Araujo intentaba responder a los interrogantes de la 'Estafa Nacional'. Además, alega que todos sus gastos estaban justificados y ajustados a sus funciones.



El fiscal pide, al igual que al anterior, una pena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado.



Gastó 212.900 euros en restaurantes, spa, gasolineras, electrodomésticos, Ikea, Decathlon, club de golf y consumos de supermercados.

20. Ricardo Romero de Tejada: 26.000 euros en puros

Formó parte del consejo de administración de Caja Madrid desde 2003. Gran parte de su vida política ha estado unida a Majadahonda, localidad madrileña de la que fue alcalde, con el PP, durante 14 años.



Secretario regional del PP de Madrid, puesto que ocupaba desde 1996, en 2003 su nombre se hizo famoso con el ‘tamayazo'. Con este nombre se designa al caso de los dos tránsfugas del PSOE de Madrid - Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez que provocaron la convocatoria de unas nuevas elecciones y que en la sesión de investidura terminarían por colocar a Esperanza Aguirre como presidenta de la comunidad autónoma.



El Ministerio Público pide una pena cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 212.200 euros en tarjetas opacas al fisco. Gastó en puros 26.031 euros, así como compras en tiendas de armas de caza, guarnicionería para su yeguada, veterinario...

21. José María de la Riva, el hombre del PSOE

Político del PSOE, fue vocal del consejo de administración de Caja Madrid por el sector de impositores. Antes de su actividad política se dedicó a la docencia y a la auditoría de empresas. En 1981 se incorpora como concejal al Ayuntamiento de Madrid, permaneciendo como edil hasta 1999. Dentro del partido fue hasta 2001 miembro del Comité Federal. Cuando saltó el escándalo de la Caja, pidió la baja en el PSOE.



La Fiscalía exige una pena cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gasto en tarjeta: 208.900 euros.

22. Ignacio de Navasqües Cobián, amante de Ibiza

Exmiembro del Consejo de Administración. Se gastó 7.922,12 euros en vacaciones realizadas en Ibiza en los agostos de 2007, 2008, 2010 y 2011.



El fiscal solicita una pena cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 194.900 euros. Ha devuelto 50.000 euros.

23. Antonio Rey de Viñas, nombrado por CCOO

Fue miembro de la Comisión de Control de la entidad bancaria gracias a su puesto en el sindicato de Comisiones Obreras hasta que fuera imputado por el caso de las tarjetas fantasma.



La Fiscalía solicita una pena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gastó en las tarjetas opacas al fisco: 191.500 euros.

24. Ramón Espina Gallego, el hombre de la FSM

Ex vicepresidente de Caja Madrid. Militante de la Federación Socialista Madrileña y de UGT, Fue alcalde de Leganés (1979-1983), presidente de la Asamblea de Madrid y consejero de Cultura y Portavoz del gobierno autónomo bajo la presidencia de Joaquín Leguina.



Se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gasto en tarjetas: 178.400 euros.

25. Antonio Cámara Eguinoa, veranos en Menorca

Fue exsecretario personal del presidente José María Aznar. Después fue nombrado miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de Caja Madrid. Se costeó todas sus vacaciones en Menorca a cargo de esta visa exclusiva: comidas en restaurantes (las más caras, en dos ocasiones por 130 euros), compras en supermercados, tiendas, farmacias e incluso la gasolina del coche que usó.



El fiscal pide para él una pena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 177.900 euros.

26. José Manuel Fernández Norniella, el hombre de Rato

Hombre de la máxima confianza de Rodrigo Rato, era vicepresidente de Caja Madrid. Toda su trayectoria ha estado vinculada al PP: vocal del consejo de administración de RTVE (1991-1993), diputado en 1993 y 1996, secretario de Estado de Comercio (1996-1998) y presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Como tal, ocupó una de las vicepresidencias de la CEOE. En 2006, la asamblea general de Caja Madrid le eligió miembro del consejo de administración.



Se enfrenta a una pena de tres años de prisión, multa de ocho meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gastos en tarjeta: 175.950 euros. Ha devuelto 9.700 euros.

27. Mª Carmen Cafranga, la caridad a través de gastos en boutiques

Ingresó en Caja Madrid en 2003 gracias a Alberto Ruiz Gallardón. Siete años después formaba parte del Consejo de Administración de Caja Madrid.



Heredó de su abuela la Asociación Niño Jesús del Remedio, un referente nacional e internacional en la integración de personas con discapacidad física o psíquica, y la convirtió en la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.



El fiscal pide para ella una pena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado.



Gastó 175.100 euros entre comidas en restaurantes de lujo, facturas elevadas en boutiques o abonos en los toros.

28. Javier de Miguel Sánchez, exalcalde de El Escorial

La empresa pública Tragsa le cesó de su cargo como gerente de la compañía en Madrid, tras aparecer su nombre en la lista de imputados. El que fuera alcalde de El Escorial formó parte de la comisión de control de Caja Madrid hasta 2010 como consejero del PP.



La Fisalía pide para él la misma pena que Mª Carmen Cafranga por el mismo delito. Gastó 172.750 euros.

29. Ángel Eugenio Gómez del Pulgar, nombrado por los socialistas

Este exconsejero del PSOE cargó en tres ocasiones a su tarjeta el trayecto del taxi en 2008, 2009 y 2010. De esta manera, el Ministerio Público solicita la misma pena que los dos anteriores por el mismo delito. Gasto en tarjetas: 149.500 euros

30. Rodolfo Benito Valenciano, secretario general frustrado

Fue candidato a la secretaria general de CCOO en el VIII Congreso celebrado en 2004 en el que salió reelecto José María Fidalgo, líder de la corriente oficialista.



El fiscal pide para el que fuera consejero de la entidad una pena cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 140.500 euros.

31. Alberto Recarte García Andrade, amigo de Blesa

El economista y presidente del grupo editor del periódico digital de derechas Libertad Digital fue consejero de Caja Madrid a propuesta del PP. Maquinó la ampliación de capital de este grupo informativo con una suscripción que se realizó mediante el ingreso en una cuenta abierta de la entidad financiera a nombre de Caja Madrid Bolsa Sociedad de Valores S.A, siendo esta la sociedad agente. Blesa dio además el visto bueno.



El Ministerio Público pide una pena de cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado.



Alberto Recarte gastó 139.900 euros en en restaurantes, hoteles, viajes y en productos de golf y caza.



32. Luis Gabarda Durán: la culpa es de los 'hackers'

Exjefe del Gabinete de Miguel Blesa. Cuando estalló el escándalo, ocupaba el cargo de presidente de Inversis. Aseguraba que su visa opaca fue clonada por hackers que hicieron con ella once cargos en el extranjero en sólo tres días.



La Fiscalía solicita una pena de un año de prisión, una multa de seis meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el

ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gasto en tarjeta: 139.700 euros. Cantidad que ha sido reintegrada.

33. José María Arteta Vico, tranquilidad ante todo

El exconsejero de la entidad bancaria nombrado por el PSOE afirmó que durante las reuniones del consejo siempre se trasladó tranquilidad sobre la solvencia de la entidad en 2009.



Por apropiación indebida en grado continuado, el fiscal pide la misma pena que el anterior. Gasto en plásticos opacos: 138.900 euros.

34. Jesús Pedroche Nieto, arte, restaurantes y bolsos de lujo

Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid en 2003. Tras su paso por la política, se ha dedicado a la abogacía y fue miembro del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.



El que es miembro del Opus Dei se enfrenta a la misma pena que los anteriores por falsedad contable con el fin de captar inversión y apropiación indebida. Gastó 132.190 euros en arte sacro, restaurantes, gasolina y bolsos de Loewe.

35. Gonzalo Martín Pascual, sindicalista de UGT

El sindicalista de UGT, que formó parte del consejo de administración del banco, aseguró en un escrito dirigido al juez Fernando Andreu que el Partido Socialista de Madrid (PSM) y los sindicatos CCOO y UGT “estaban perfectamente al tanto de su existencia”, en referencia a los plásticos opacos al fisco.



El fiscal pide una pena de un año de prisión, una multa de seis meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el

ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gastos en tarjetas: 129.700 euros.

36. Juan Gómez Castañeda, propuesto por IU

Es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y cronista taurino.



Tras ser imputado escribió un artículo en un diario ciudadrealeño en defensa de su actuación mientras fuera miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. El que fuera nombrado por Izquierda Unida aseguraba en un artículo titulado 86 delincuentes 86 que tenía la “certeza de no haber cometido ninguna irregularidad”. "Me dijeron que la entidad se hacía cargo de todo", explicaba Gómez Castañeda.



El Fiscalía solicita la pena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida continuada. Gastó 128.150 euros.

37. Francisco José Moure Bourio, exvicepresidente de la entidad

Fue vicepresidente de Caja Madrid propuesto por el PP. Se enfrenta a una condena de un año de prisión, una multa de seis meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial por falsedad contable con el fin de captar inversión y apropiación indebida. Gasto en tarjeta: 127.350 euros.

38. Francisco José Pérez Fernández, elegido por el PSOE

Exmiembro de la asamblea de Caja Madrid nombrado por el PSOE. El fiscal pide para él una pena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial por apropiación indebida continuada. Gasto en plásticos opacos al fisco: 122.600 euros.

39. Mercedes Rojo Izquierdo, íntima de Esperanza Aguirre

Su trayectoria profesional ha estado ligada a Esperanza Aguirre, con la que comenzó a trabajar como secretaria. Tras varios años, se ganó la confianza de la expresidenta de la Comunidad y llegó a encargarse de su agenda personal bajo el cargo de Asesora Técnica. Fue elegida vocal de los Consejos de Administración de Caja Madrid, Corporación Financiera Caja Madrid, Caja Madrid Cibeles y Mapfre Seguros de Empresas.



Rojo declaró ante el juez Fernando Andreu que, a pesar de formar parte de la Comisión de Auditoría de BFA, no tenía conocimientos para ocupar ese puesto y que así lo hizo saber a los gestores del grupo financiero.



El Ministerio Público pide una pena de cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 119.300 euros.

40. Miguel Ángel Abejón, sindicalista de lujo

El exsecretario de organización de UGT en Madrid se caracterizó por hacer compras discretas, aunque constantes. El sindicalista visitaba, de vez en cuando, tiendas de lujo.



El fiscal insta una condena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial por apropiación indebida en grado continuado. Gasto en tarjetas: 109.200 euros.

41. Ramón Martínez Vilches, conciencia tranquila

Antiguo miembro de la Dirección de Riesgos Ramón Martínez Vilches. Intercambió mensajes con el director de Recursos Humanos, Federico Navarro Cuesta, para hablar sobre el importe de su prejubilación -1,8 millones de euros en los conceptos de "indemnización, convenio especial y aportación al plan de pensiones". Vilches decía que había reflexionado sobre la propuesta de baja remunerada para "percibir el 50% de la retribución variable de este año, moralmente creo que no me voy a sentir bien con esta opción, por ello os pido que la descartemos".



La Fiscalía pide una pena de dos años de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial por apropiación indebida continuada. Gastó 102.300 euros.

42. Juan José Azcona, elegido por CCOO

Fue consejero de Caja Madrid a propuesta de la unión regional de CCOO desde 1993 hasta 2012. En conversación con Público, el exconsejero defiendía que los gastos en los que incurrió siempre estuvieron dentro de lo permitido por la entidad, que nunca superó la cifra de 25.000 euros anuales que fijaba Caja Madrid y que puede justificar todos y cada uno de los movimientos de su tarjeta.



El fiscal solicita una pena cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida continuada. A pesar de sus palabras, el exconsejero gastó 99.300 euros.

43. Jorge Gómez Moreno, propuesto por el PSOE

El consejero nombrado por el PSOE celebró su cargo con una fiesta en una discoteca de Ibiza. Tras ser imputado, cesó de su militancia en el partido. Llegó a facturar 51.300 euros con su tarjeta B en el año 2011, justo antes del rescate de la entidad.



La Fiscalía exige una pena cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 98.200 euros.

44. Gerardo Díaz Ferrán, el expresidente de CEOE en prisión

Empresario turístico, el exconsejero de la entidad fue presidente de la CEOE durante tres años, entre 2007 y 2010.



Actualmente se encuentra en prisión, ya que la Audiencia Nacional lo condenó el pasado febrero a dos años de prisión por apropiarse de 4,4 millones de euros de sus clientes de Viajes Marsans. Previamente, fue condenado por el vaciamiento de la compañía a cinco años y medio de cárcel y a otros dos años y dos meses por defraudar a Hacienda en la compra de Air Comet, la empresa aérea argentina.



El Ministerio Público pide una pena de cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida continuada. Gasto en tarjetas: 99.000 euros

45. Rodrigo Rato, expresidente de Bankia

Presidente de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Llegó a la cúspide de Caja Madrid en 2010 después de una sonada y cruenta guerra en el seno del PP.



Exvicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda de José María Aznar (1996-2004) y director gerente del Fondo Monetario Internacional (2004-2007). Tras su salida anticipada de organismo internacional, al que renunción por decisiçón propiam, salta, en 2008, al Santander, como asesor del banco y miembro de su Consejo Asesor Internacional; al banco de negocios estadounidense Lazard, como director general sénior de banca de inversión, y a Criteria, como presidente de su consejo asesor.



La Fiscalía pide una pena de cuatro años y seis meses de prisión, una multa de doce meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial por delitos de administración desleal y apropiación indebida. Gasto en tarjeta: 94.000 euros. Cantidad que ha sido devuelta.

46. Rafael Eduardo Torres Posada, miembro de UGT

El exmiembro de la comisión de control nombrado por UGT ofreció al juez Andreu un uso de las tarjetas black de Caja Madrid. Este explicó que gastó 79.076 euros con su visa para "sus funciones como delegado sindical y que las dietas que le pagó la entidad las cedía a UGT". El sindicato, según su versión, controlaba el uso de este dinero de plástico con los justificantes que le presentaba. Esta práctica, según declaró, estaba avalada por la comisión ejecutiva confederal de UGT.



El fiscal pide la pena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 82.400 euros.

47. Cándido Cerón Escudero, exconsejero delegado de ICM

Fue consejero delegado de Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), empresa que además ha sido investigado dentro del caso Púnica. El representante del Gobierno regional en la Comisión de Control de la entidad bancaria ha sido y es directivo de otras filiales del grupo Avantiz, como Avanzit Wireless, Avanzit Telecom y Avanzit Ena SGT (algunas de ellas ya extinguidas).



La Fiscalía pide la misma condena que Torres Posada, acusado por el mismo delito. Gasto en los plásticos: 79.200 euros.



48. Fernando Serrano Antón, el 'hijoputa' de Aguirre

Fue el perdedor de la batalla entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón por su influencia en la presidencia de Caja Madrid. "Yo creo que hemos tenido una inmensa suerte de poder darle un puesto a IU quitándoselo al hijo de puta" (escucha el audio), se le escuchó a Aguirre en 2010 gracias a un micrófono abierto durante un acto público, después de que Serrano abandonara la Presidencia de la Comisión de Control de la entidad.



El Ministerio Público exige para él una condena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 78.500 euros.

49. Pedro Bedía Pérez, elegido por CCOO

Fue junto a Estanislao Rodríguez-Ponga consejero no ejecutivo de Caja Madrid. El fiscal pide para el que fuera elegido por CCOO una condena de cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gasto en tarjeta: 78.200 euros.

50. Alejandro Couceiro Ojeda, exdirector de Economía de Madrid

Fue cesado como director de Economía de la Comunidad de Madrid tras estallar el escándalo de las visas opacas.



En un escrito dirigido al juez Andreu, pidió su sobreseimiento en la causa. “Nos encontramos ante la disposición de unas tarjetas con unos límites que en el caso de mi representado significaban 25.000 euros anuales no pudiendo considerarse la cifra presuntamente defraudada como significativa, impactante o de enorme envergadura para afectar o conmover la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional”, aseguraba el abogado de Abejas en su escrito.



El fiscal pide la pena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 70.200 euros.

51. Darío Fernández Yruegas Moro, exconsejero de la entidad

La Fiscalía pide para el exconsejero de Caja Madrid la pena de condena de cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida en grado continuado. Gasto en tarjetas: 69.800 euros.

52. José María Buenaventura Zabala, 'enchufado' por Montoro

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recolocó al exjefe de Gabinete del secretario de Estado de Hacienda de la entidad en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el 'think tank' (laboratorio de ideas) del departamento de Cristóbal Montoro, donde se dedica a estudios y análisis de política fiscal.



El Ministerio Público pide una condena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida en grado continuado. Gastó 63.000 euros.

53. José Acosta Cubero, gasto en restaurantes junto al Congreso

Fue diputado de las Cortes desde 1975 hasta 2008 por el Partido Socialista. Gastó 62.500 euros de los plásticos opacos principalmente en restaurantes, la mayoría cercanos al Congreso de los Diputados. Llegaba a gastar 700 euros.



El fiscal pide la misma pena que Zabala por el mismo delito de apropiación indebida. Gasto en tarjetas: 62.500 euros.

54. Beltrán Gutiérrez Moliner, sombra de Esperanza Aguirre

El exgerente del PP de Madrid además es investigado en el marco de una de las piezas secretas abiertas en el marco de la trama Púnica. Se le atribuye los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Es un hombre de la máxima confianza de Esperanza Aguirre. Tras dimitir por el escándalo de las visas opacas como consejero, la concejal del Ayuntamiento de Madrid lo reubicó.



El fiscal solicita la misma pena que Cubero y Zabala por el mismo delito. Gastó 58.000 euros.

55. Luis Blasco Bosqued, el directivo de Florentino Pérez

Es el actual presidente de Telefónica Argentina y vocal de la Junta directiva del Real Madrid que preside Florentino Pérez. Es el socio 17.009 del equipo merengue y fue miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. El directivo del Real Madrid aseguró ante Andreu que la tarjeta opaca se la entregó Miguel Crespo, actual secretario del consejo de administración de Bankia y único miembro de la cúpula de Rodrigo Rato que ha mantenido su cargo tras la intervención de la entidad bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri.



El fiscal solicita una condena de dos años y seis meses de prisión una multa de seis meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial por apropiación indebida. Gasto en tarjetas: 47.700 euros. Ha devuelto 51.700 euros.

56. Santiago Javier Sánchez Carlos, elegido por el PSOE

Es el primer vocal vecino de la capital salpicado por el escándalo. Fue propuesto por el PSOE. La Fiscalía pide un año y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena por apropiación indebida. Gastó 47.100 euros.

57. María Enedina Álvarez, la exdiputada que llamó "marrano" a Aznar

Diputada en el Congreso entre los años 1994 y 2000 por el PSOE. En 1999 llamó al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, "marrano" en tres ocasiones durante su intervención en la sesión de control. Fue comunista antes que socialista.



Se enfrenta a una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida. Gastó 47.000 euros.

58. Miguel Corsini Freese, amigo de Rato

Es un abogado formado en la escuela de negocios IESE, de la Universidad de Navarra.



José María Aznar le nombró presidente de Renfe, un puesto que ostentó durante todo su mandato (1996-2004). Después, ha ocupado puestos en la aseguradora Mutua Madrileña, en la inmobiliaria Testa (Sacyr) y en los Laboratorios Rovi.



También fue vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid y muy amigo de Rodrigo Rato que le premiaría un puesto en el Consejo de Administración de Bankia. Para redimirse, ha devuelto una cantidad superior de la que dispuso: 48.500 euros.



No obstante, el fiscal pide una pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida por apropiación indebida. Gastó 46.900.

59. Juan Emilio Iranzo Martín, lencería y gafas

El economista presentó su dimisión como miembro del Consejo Económico y Social (CES), tras aparecer su nombre entre los exconsejeros de Caja Madrid que hicieron uso de las tarjetas B. El catedrático de Economía Aplicada de la UNED y decano del Colegio de Economistas de Madrid utilizó su plástico opaco al fisco para comprar desde la lencería en Woman Secret, hasta las entradas al cine o, incluso, las gafas de Visionlab.



El consejero de Fertiberia se enfrenta a la misma pena de Corsini Freese por el mismo delito por apropiación indebida. Gasto en tarjetas: 46.800 euros. Cantidad que ha sido reintegrada.

60. José Ricardo Martínez Castro, con abogado de oficio

El juez Andreu le asignó un letrado y procurador sin coste tras demostrar sus escasos ingresos actuales. El exsecretario general de UGT-Madrid se gastó la mayor parte del dinero en el en El Corte Inglés.



El fiscal pide para el consejero de Caja Madrid una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial por apropiación indebida de grado continuado. Gastó 44.100 euros.

61. Arturo Fernández Álvarez, gastó en sus restaurantes



El empresario Arturo Fernández, cuñado de Gerardo Díaz Ferrán y compañero de colegio de Esperanza Aguirre, encontró un método para financiarse: pasar la tarjeta en sus propios restaurantes Cantoblanco o en su concesión del Teatro Real. En ellos cargó casi 10.500 euros, en ocasiones el mismo día y hora a la vez.



Sostiene que la tarjeta se la entregó el vicepresidente José Manuel Fernández Norniella diciéndole que era para gastos personales y que fiscalmente no tenía que justificar nada porque la entidad se ocupaba de ello. Además, pensaba que el plástico opaco era completamente “transparente”, ya que creía que la tenían todos y era de domino público que las utilizaban.



Ha sido presidente de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, puestos de los que tuvo que dmitir tras el escándalo por su imputación. La Fiscalía le acusa de apropiación indebida, por lo que se enfrenta a una pena de un año y seis meses de prisión e inhabilitación especial. Gastó 38.800 euros. Ha devuelto 37.300 euros.

62. Manuel José Rodríguez González, otro consejero propuesto por el PP

Fue gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte. En 2011, el único año que fue consejero de la entidad financiera, gastó 37.100 euros.



El fiscal pide para el consejero de Caja Madrid una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial por apropiación indebida de grado continuado. Gastó 37.100 euros.

63. Virgilio Zapatero Gómez, vicepresidente de Caja Madrid y Bankia

Fue miembro de las Cortes Constituyentes, Secretario de Estado de 1982 a 1983 y ministro de Relaciones con las Cortes entre 1986 y 1993 con el PSOE, partido al que continúa afiliado. Fue también vicepresidente de Caja Madrid a partir de 2010 y directivo de su sucesora Bankia hasta mayo de 2012. Es miembro de la Fundación Pablo Iglesias.



La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial por apropiación indebida de grado continuado. Gastó 36.000 euros. Ha devuelto 16.700 euros.

64. Francisco Javier López Madrid, el 'compi yogui'

Consejero delegado del Grupo Villar Mir, al que pertenece la constructora OHL (de la que también es consejero). Es el yerno del dueño del grupo, el empresario Juan Miguel Villar Mir.



El exconsejero de Caja Madrid es un conocido empresario español. Además, es compañero de yoga de la reina Letizia. Por eso, cuando salió su nombre en las listas de imputados por el escándalo, la mujer del rey le mostraba todo su apoyo a través de un mensaje: "Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)". Posteriormente, la Casa Real publicó un comunicado en el que aseguraba que los reyes habían roto su relación con el empresario.



También se ha visto salpicado por el caso Púnica, por supuestos pagos al PP de Madrid.



El fiscal le acusa de un delito de apropiación indebida, por lo que pide una pena de la pena de un año y seis meses de prisión e inhabilitación especial. Gastó 34.800 euros. Ha devuelto 34.800 euros.

65. Gabriel María Romero Flores, sindicalista de CCOO

Fue elegido consejero en 2006 como miembro de la comisión de control de Caja Madrid en representación de los trabajadores, por parte del sindicato CCOO.



El Ministerio Público le acusa de un delito de apropiación indebida, por lo que pide una pena de la pena de un año y seis meses de prisión e inhabilitación especial. Gastos en tarjeta: 20.500 euros.

66. Jorge Rabago Juan-Aracil, exconsejero de Telemadrid

Jorge Rabago Juan Aracil dimitió como consejero de Telemadrid cuando se conocieron sus gastos con estos plásticos. Era responsable de telegenia de la dirección nacional del PP. Fue miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Rabago es el esposo de María Isabel Martínez-Cubells, que ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid y exmiembro del Gabinete de Esperanza Aguirre.



La Fiscalía pide una pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria por apropiación indebida de grado continuado. Fue el que menos gastó: 8.700 euros. Cantidad que ha sido reintegrada.