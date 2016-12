Gas Natural Fenosa gana un 15% menos hasta septiembre por la caída de las divisas latinoamericanas

MADRID.- Gas Natural Fenosa obtuvo un beneficio neto de 930 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un descenso del 15% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, con una operativa todavía atenazada por los márgenes del negocio liberalizado de gas y la depreciación de las divisas en sus mercados latinoamericanos, especialmente de Brasil y Colombia.



El grupo energético indicó en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que, considerando la venta de su participación del 20% en GNL Quintero (Chile) a Enagás, cuyo cierre está previsto en la primera quincena de este mes de noviembre y que supondrá una plusvalía neta de 50 millones de euros, la caída del beneficio neto sería del 10,4%.



Gas Natural indicó que su resultado bruto de explotación (ebitda) descendió un 6,8% hasta los 3.640 millones de euros en los primeros nueve meses del año.







La cifra de negocios del grupo presidido por Isidro Fainé alcanzó los 16.746 millones de euros entre el periodo de enero a septiembre, un 14,6% menos. Mientras, las inversiones materiales e intangibles ascendieron a 1.294 millones de euros, con un aumento del 23,9% debido, entre otros factores, a la incorporación, en el tercer trimestre, de un buque metanero por 206 millones de euros.

La empresa confirma sus previsiones para 2016, a pesar del entorno desfavorable, de un resultado bruto de en torno a 5.000 millones y un beneficio de hasta 1.400 millones

A pesar del entorno desfavorable, el grupo controlado por Repsol y el fondo GIP ha reiterado sus objetivos para este año previstos en su plan estratégico: el resultado bruto (ebitda) se situará en 2016 en el entorno de los 5.000 millones de euros y el beneficio neto rondará los 1.300 ó 1.400 millones.



A 30 de septiembre, el nivel de endeudamiento del grupo se situó en el 46,9%, porcentaje similar al de la misma fecha del año pasado. La deuda financiera neta, de 16.144 millones de euros, sube un 0,7% con respecto a septiembre de 2015. El 91,1% de la deuda de Gas Natural Fenosa tiene vencimiento igual o posterior a 2018 y su vida media se sitúa en cinco años y a cierre de septiembre el grupo contaba con una disponibilidad de liquidez de 10.842 millones de euros, equivalente a todas las obligaciones financieras de más de 24 meses.



Durante la teleconferencia con analistas para explicar los resultados trimestrales, los directivos de Gas Natural pidieron a las autoridades colombianas un marco regulatorio estable para resolver los problemas de morosidad de clientes y fraude que sufre desde hace años la distribuidora de electricidad que tiene el grupo en la zona del Caribe. Electricaribe, con 2,5 millones de clientes, cerró septiembre con pérdidas de 24 millones de euros y un saldo de facturas sin cobrar de 1.259 millones de euros, de los que el 83% ya están provisionados en las cuentas de Gas Natural, 150 millones en lo que va de año.

Un vehículo alimentado por gas natural en un estación en Bogotá (Colombia). GAS NATURAL FENOSA

"Confiamos seriamente en que estas conversaciones lleguen a buen puerto y podamos continuar nuestras actividades en una zona que presenta importantes tasas de crecimiento y aumento de demanda que sin duda con una regulación razonable deberían permitir dar la vuelta a este negocio", dijo el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca.

Según Gas Natural, las tensiones de liquidez provocadas por la morosidad y los enganches ilegales hacen que esta filial no tenga actualmente caja y haya incurrido en pérdidas de 24 millones de euros en los nueve meses. Ante esta situación, el grupo español se acogió este verano a un acuerdo de inversiones que tienen España y Colombia para activar el comienzo de las negociaciones en busca de una solución amistosa.



Villaseca dijo que la viabilidad de Electricaribe, participada en un 85% por la compañía española y en un 15% por el gobierno colombiano, pasaba inevitablemente por un marco regulatorio y legal estable más que por un acuerdo puntual. "Como accionista es importante hablar con el gobierno colombiano para que se establezcan las medidas regulatorias, legales que den una situación de seguridad jurídica razonable ... sin esto sinceramente nos tememos que el proyecto no cuadra sea quien sea y sea cual sea la medida local que se tomara", dijo.



El Gobierno colombiano no ha anunciado en público su posición sobre Electricaribe, pero el Senado colombiano tendrá un debate sobre el asunto más tarde el miércoles. El diario colombiano Portafolio publicó que miembros del gobierno se reunirán con el presidente de Gas Natural Isidre Fainé en Colombia el 11 de noviembre y pedirán a la empresa una recapitalización de 66 millones de dólares por Electricaribe.