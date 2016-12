El Ayuntamiento de Madrid prevé tener en seis meses una propuesta consensuada para Chamartín

MADRID.- El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha remarcado este lunes tras la primera reunión técnica para desbloquear el norte de Madrid que dentro de un "calendario razonable" se podría tener una propuesta consensuada, concretamente en un plazo de entre tres y seis meses, con junio en el horizonte, y que en este proyecto no se parte de líneas rojas sino de la importancia del "consenso y la flexibilidad".



"Con voluntad se puede conseguir", ha manifestado. El Ayuntamiento de Madrid ha acogido la primera reunión técnica, en la que ha estado presente Adif a través de su presidente, Juan Bravo, y el presidente de Distrito Castellana Norte (DCN, la promotora de BBVA y Constructora San José), Antonio Béjar. La Comunidad de Madrid ya anunció que no asistiría a estas reuniones, pilotadas por el Consistorio por indicaciones del Ministerio de Fomento.







El edil ha calificado de "muy satisfactoria para todas las partes" esta primera reunión, que ha sido de toma de contacto y en la que las partes presentes han coincidido en objetivos esenciales, como que "es imprescindible que Madrid tenga una solución cuanto antes para este ámbito porque no puede estar paralizado más tiempo".

También coinciden en ir a un modelo de ciudad "racional y sostenible" y, como después remarcaría el presidente de Adif, en hacer de la estación de Chamartín "la pieza esencial de este desarrollo". "Necesitamos una actualización de la gran estación del norte de Madrid y no esperar más tiempo para ser remodelada", ha planteado.



Calvo ha remarcado además que la ciudadanía exige a administraciones y empresas "consenso y acuerdo" tras un bloqueo que duraba ya 23 años. Ahora se trabajará en concretar el modelo, los aprovechamientos, usos e intensidad. Se hará en seguimientos técnicos mensuales y con reuniones para abordar asuntos en una mesa técnica de trabajo cada dos o tres semanas. En esta primera reunión no se ha abordado cómo se llamará esta nueva operación.



Preguntado por la ausencia de la Comunidad en la reunión, el delegado ha recordado que la Administración que preside Cristina Cifuentes ya dijo que no acudiría porque su papel "debe ser el de ratificar más que el de participar en esta primera fase del acuerdo". "Lo respetamos. Facilitaría su presencia pero ya mostraron su predisposición total a apoyar el proyecto que salga del consenso", ha contestado.