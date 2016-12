BARCELONA.- Los partidarios y detractores de la independencia se mantiene en una situación de empate técnico en Catalunya: un 45,3% diría 'sí' a la independencia y un 46,8 diría que 'no', mientras que un 4,6 afirma que no lo sabe y un 3,1 no contesta.



Lo refleja una encuesta presentada este jueves en rueda de prensa por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, con 1.047 entrevistas realizadas entre el 12 y el 17 de diciembre, semana en la que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declaró ante el TSJC por permitir el debate y votación de las conclusiones del proceso constituyente pese a lo dictaminado por el Tribunal Constitucional.







El director del Centro de Estudios de Opinión (CEO), Jordi Argeleguet, ha explicado que el sondeo, realizado a partir de 1.047 encuestas telefónicas efectuadas entre los días 12 y 17 de diciembre con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más/menos 3,04%, indica que hay "un empate técnico" entre los partidarios y los detractores de la independencia teniendo en cuenta el margen de error.



Argeleguet ha advertido, además, que la pregunta de si "¿quiere que Catalunya sea un Estado independiente?" no puede extrapolarse al resultado que podría producirse en un eventual referéndum de autodeterminación, tanto por el factor de la participación, como por otras variables.



Respecto de la relación política entre Catalunya y España, un 65,6% de los encuestados consideran "insuficiente" el nivel de autonomía que tiene Catalunya.



En este sentido, un 36,1% se muestran partidarios de un Estado independiente, seguidos por un 29,2% que optan por un Estado catalán en el marco de una España federal, mientras que sólo un 23,6% prefieren continuar como una comunidad autónoma.

​

JxSí y CUP retroceden

El Centre d'Estudis d'Opinió también ofrece datos sobre intención de voto, que reflejan que la coalición JxSí volvería a ganar las elecciones al Parlament de Catalunya con 59-61 diputados (frente a los 62 que tiene actualmente) si se celebrasen ahora y la CUP lograría 6-8 (ahora tiene 10), por lo que peligraría la mayoría absoluta independentista que ambos conforman actualmente en la cámara.



Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), por su parte, podría pasar de los actuales 11 diputados a tener entre 14 y 15, a pesar que pierden un 6,7 % en la intención directa de voto con respecto a la anterior encuesta efectuada por el CEO en noviembre.



Ciutadans (C's) perdería escaños, según la estimación que se realiza en el sondeo, y pasaría de los actuales 25 a una cifra situada entre 22 y 24, pero sube ligeramente en intención de voto directa respecto a la anterior encuesta, pasando del 5,5 % al 6 %.



Entretanto, el PSC incrementaría ligeramente su representación y pasaría de los actuales 16 diputados a entre 17 y 18, pero en cambio, pierde en intención directa de voto y pasa del 10,3 % al 9,3 %.



El PP mantendría su actual representación de 11 diputados, aunque, según el sondeo, podría ganar uno más, mientras que en intención directa de voto pierde apoyos y pasaría del 4 al 2,2 por ciento.



La mayoría absoluta en el Parlament está fijada en los 68 diputados, por lo que JxSí y la CUP perderían la mayoría absoluta si se situaran en la franja baja de la estimación (59 y 6 diputados respectivamente), mientras que la mantendrían si se situaran en la franja alta de la estimación (61 y 8).