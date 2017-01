Los Reyes Magos recorren mañana España con el refuerzo de las medidas de seguridad

MADRID. - Las cabalgatas de los Reyes Magos recorren mañana toda España, donde los niños esperan ver a Melchor, Gaspar y Baltasar ajenos a la campaña sobre las esteladas, el uso o no de animales y el refuerzo de las medidas de seguridad en las principales ciudades.



La restricción de la circulación de vehículos de más de 3.500 kilos, excepto los que sean de servicio público, y la colocación de elementos pesados como bolardos en determinados puntos son algunas de las medidas que harán que la seguridad sea mayor en los recorridos de las cabalgatas centrales de Madrid o Barcelona.

En Madrid continuará este jueves-como ya ha ocurrido este martes y miércoles en las cabalgadas de los distritos- la colocación de elementos pesados o coches en determinados puntos, aunque la Policía Municipal no ha querido dar más detalles por seguridad.



Además, se comprobará la documentación de los conductores de las carrozas, llegando a consultar si tienen antecedentes si se considera adecuado, y haciéndoles controles de alcoholemia, han informado fuentes policiales.



Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona activará el plan de emergencias en fase de alerta, que incluye la restricción de circulación por la ciudad de los vehículos de más de 3.500 kilos, excepto los que sean de servicio público, entre las 16.00 y las 22.00 horas.



Asimismo, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se han intensificado las medidas de seguridad ante la cabalgata de los Reyes Magos que tendrá lugar mañana en la ciudad, la segunda más grande de Catalunya.



En un comunicado, el consistorio ha detallado que habrá un centenar de efectivos de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra velando por la seguridad de los espectadores, tanto a lo largo del recorrido como en las vías de acceso.



En Valencia patrullarán mañana entre un 30 y un 40 por ciento más de policías y, al igual que en los últimos días, habrá dispositivos fijos para impedir el acceso de vehículos no autorizados en espacios públicos de concurrencia masiva, con controles perimetrales en las zonas donde se espera una mayor aglomeración.



En Castilla y León se mantendrán los dispositivos especiales propios de las fiestas navideñas y en algunas ciudades, como Valladolid, se cruzarán coches policiales en las zonas de mayor afluencia para evitar el acceso de los vehículos privados, mientras que en otras se mantendrán colocados bolardos.



Hay otras grandes ciudades, como Sevilla, que no tienen pensado tomar medidas especiales que refuercen su seguridad. En Vigo, donde el "mundo jurásico" será el protagonista la cabalgata, las medidas de seguridad previstas incluyen la presencia de 85 agentes de la Policía Local, 300 voluntarios y 60 efectivos de Protección Civil, que se suman al dispositivo que se encarga del cuidado de cada carroza.



Otras ciudades como Toledo recibirán a sus majestades con medidas adicionales pero intentando no generar un clima de miedo entre los ciudadanos.



Respecto a otra de las polémicas que suelen rodear últimamente a las cabalgatas como es el uso de animales, este año las ocas volverán a pasearse por las de Madrid, Toledo, Santander y Palencia.



Mientras que en Pamplona, donde se incorpora por primera vez una mujer como rey, han decidido prescindir de animales.



Lo que parece que no va a faltar mañana en ninguna cabalgata es el buen tiempo, ya que solo el intenso frío y la niebla pueden perturbar en algunos lugares la magia de esta noche mágica.