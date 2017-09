La diplomática saharaui bloqueada desde hace 17 días en un aeropuerto de Perú: "Sufro un acoso constante"

Jadiyetu El Mohtar Sid Ahmed es la diplomática enviada por el Frente Polisario para representar a la República Árabe Sarahaui Democrática (RASD) en Perú. Sin embargo, desde hace 17 días, permanece retenida en el aeropuerto internacional Jorge Chávez ya que las autoridades migratorias de Perú han negado la entrada al país. "Han intentado impedirme el acceso a comida. Me dificultaban las horas de sueño. Querían que comiera en el suelo... He sufrido un acoso constante para que me marchara de aquí, pero no lo voy a hacer. Tengo mis derechos", explica El Mohtar en conversación telefónica con Público desde Perú.

La diplomática de la RASD llegó al aeropuerto el pasado 9 de septiembre e intentó entrar al país con su pasaporte de diplomática saharaui y con el pasaporte español. Cuando fue a cruzar el control saltó una alarma roja. El funcionario de aduanas le pidió que acudiera a la oficina de Migraciones del aeropuerto para ver qué sucedía. Fue ahí donde, tras 17 horas de espera, la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú le explicó que no podía entrar al país porque había un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que denunciaba que El Mohtar había desarrollado en su anterior visita "acciones propias de un diplomático sin tener reconocimiento de esa condición".

La diplomática, sin embargo, se negó a abandonar el país y presentó el Habeas Corpus ante la Justicia al considerar que se estaban vulnerando sus derechos. El viernes abandonó tras muchas presiones la oficina de migraciones y ahora permanece sentada en el pasillo que lleva al control de aduanas en el aeropuerto a a la espera de que se pronuncie la Justicia peruana. La petición, según denuncia, tendría que haber sido contestada en cinco días, pero se está alargando en el tiempo sin justificación. Lo único que saben los abogados de la diplomática es que el caso "recayó en un juzgado y ahora, sin explicación mediante, ha ido a parar a otro". "Es el nuevo juez el que está retrasando la resolución. Es un juez a la carta. Lo retrasan porque no pueden fallar en mi contra. No tienen argumentos jurídicos", explica la representante del Frente Polisario, que señala que se podría haber marchado a España y protestar desde allí pero que ha preferido defender sus derechos "allá donde son vulnerados".

El país sudamericano reconoce la independencia del Estado saharaui desde 1984 y, desde entonces, la RASD casi siempre ha tenido un diplomático en el país. Actualmente, Perú y el Frente Polisario mantienen las relación congeladas, pero, siempre según la versión de la mujer, su misión en el país estaba autorizado por el propio presidente peruano, que coincidió con el máximo representante del Frente Polisario en Ecuador, en la toma de posesión de Lenín Moreno. De hecho, los últimos siete años ha ocupado el cargo, sin ningún problema, Ali Salen Sidzein.

Por eso, la representante del Frente Polisario cree que "detrás de todo esto" se encuentra Marruecos, país que invadió los territorios saharauis y con el que el Frente Polisario firmó un alto al fuego en 1931 para la celebración de un referéndum de autodeterminación que Marruecos nunca ha cumplido.

"Detrás de todo esto está Marruecos y el lobby que tienen en Perú. Creo que mi presencia aquí molesta más que la de mi antecesor. Quizá porque soy mujer y llevo melfa, el traje típico de la mujer saharaui", explica El Mothar, que recuerda que al frente de la Comisión del Congreso que le ha denegado la entrada está el diputado fujimorista Juan Carlos del Águila. "El lobby marroquí tiene muchos vínculos con el fujimorismo", reitera la diplomática.

La situación de El Mohtar en Perú ha provocado la reacción del cónsul español en Perú. Siempre según la versión de esta mujer, el representante español ha acudido prácticamente todos los días al aeropuerto para mostrar su apoyo a la representante saharaui. "El cónsul me ha transmitido que la negativa de Perú es irregular y arbitraria, que no debería haber impedimento alguno para que yo ingrese en el país", prosigue.

El Habeas Corpus presentado por la representante saharaui tampoco parece seguir ante la Justicia peruana el habeas corpus al entender que están siendo vulnerados los derechos fundamentales de la mujer.

Reacción en España

La situación que está viviendo la diplomática saharaui en Perú ha sido denunciada por cinco eurodiputados de Podemos (Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey y Estefanía Torres Martínez) ante la Comisión Europea. Los europarlamentarios presentaron una queja en la que solicitaban la intervención del Ejecutivo de la Unión Europea para solucionara la "situación de arbitrariedad que está viviendo la diplomática" y para que tenga acceso a "todas las garantías jurídicas de ingreso en el Perú".

"Los lazos que determinados sectores del Parlamento peruano tengan con el Reino de Marruecos no pueden justificar que se retenga a diplomáticos de terceros países sin base jurídica", argumenta el texto entregado ante la Comisión Europea.

Asimismo, el diputado de Unidos Podemos Pablo Bustinduy registró una pregunta en el Congreso para que el Gobierno explique la "gestión consular" de la Embajada de España para mediar por esta ciudadana de nacionalidad española ante las autoridades peruanas.