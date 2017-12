Tercera jornada de la campaña de las elecciones del 21 de diciembre en Catalunya, marcada por la manifestación convocada en Bruselas por las entidades soberanistas, a la que se sumarán caras visibles de las candidaturas independentistas.

Millo anuncia que se reforzará la seguridad en colegios electorales el 21-D



El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha anunciado que se reforzará la seguridad en los colegios electorales y en los puntos de recuento durante la jornada electoral del 21 de diciembre. Así, ha detallado que habrá una pareja de Mossos d'Esquadra en cada colegio electoral, durante la rueda de prensa en Barcelona para exponer los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en relación con Catalunya.

Millo cree que el independentismo incluye a Europa en su lista de enemigos



El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha acusado al independentismo catalán de "ampliar el alcance de sus enemigos", al incluir a Europa en su lista con la manifestación soberanista en Bruselas. "Hasta ahora se dedicaban a señalar un enemigo que era España. En estos momentos, además, se enfoca a Europa como culpable", ha señalado el delegado del Gobierno en rueda de prensa en Barcelona para exponer los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en relación con Catalunya.

Puigdemont: "Europa no sólo tiene que escuchar a los estados sino también a sus ciudadanos"

El presidente catalán cesado ha sido el último en tomar la palabra en la Place Jean Rey de Bruselas. "Los derechos fundamentales no tienen fronteras, tienen que valer para todo el mundo. Queremos una Europa de ciudadanos libres", ha manifestado. Asimismo, Carles Puigdemont ha reclamado que "Europa no sólo tiene que escuchar a los estados sino también a sus ciudadanos".

En este sentido, el presidente de la Generalitat cesado ha subrayado que "cuando la Europa oficial se dedica a animar a Rajoy en su represión" pasan "cosas maravillosas" como la manifestación de este jueves, que en lugar de alejarnos de Europa nos empuja todavía más".

Rovira: "Tenemos que ir todos. Tenemos que ganar en las urnas"

La secretaria general de ERC y número 2 por Barcelona, Marta Rovira, ha señalado a Ciudadanos como principal amenaza para "destruir el modelo de país que hemos construido". Así, ha llamado a acudir a las urnas el próximo 21-D: "Tenemos que ir todos. Tenemos que ganar en las urnas". Ha transmitido unas palabras de parte de Oriol Junqueras: "Seguid, no os rindáis nunca, luchad con una sonrisa". Finalmente, en inglés, Rovira agradece la participación de los diversos eurodiputados en el acto independentista en Bruselas y denuncia la actuación del Estado ante las demandas políticas en Catalunya: "We just want to make progress", repite.

El Gobierno avisa a los independentistas de Bruselas de que están allí "gracias a su DNI español"



La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisado este jueves a los independentistas que han acudido a Bruselas a manifestarse a favor del procés de que si están allí, es gracias a que tienen un DNI español y a que viven en un país que forma parte de la Unión Europa "que critican", y en el que manifestarse es un derecho. "Están ejerciendo un derecho europeo derivado de que España forma parte de la Unión Europea, de esa Unión Europea que precisamente están criticando y algunos asumiendo salir de ella, los impulsores del viejo procés, que han criticado lo que supone la Unión Europea ", ha lamentado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El PP no entiende que ERC vaya a Bruselas a hacerle el "caldo gordo" a la candidatura de Puigdemont



El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado este jueves que "no tiene sentido" que ERC y el equipo del vicepresidente cesado Oriol Junqueras vaya a manifestarse a Bruselas para hacerle el "caldo gordo" al presidente catalán cesado Carles Puigdemont. González Pons ha destacado que esta manifestación organizada por ANC y Òmnium "al final sirve para Puigdemont" pero "hunde la campaña de Junqueras", dado que el presidente catalán cesado "puede hacer publicidad" porque está en Bruselas mientras que su vicepresidente "está en prisión preventiva".

Puigdemont espera la llegada de la manifestación



Carles Puigdemont, en la manifestación a favor de la independencia de Catalunya celebrada en Bruselas. REUTERS/Yves Herman

El presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont ya se encuentra en la plaza Jean Rey del barrio europeo de Bruselas donde está previsto que finalice la manifestación independentista convocada por la ANC y Òmnium Cultural. A la espera de que la manifestación llegue hasta allí, Puigdemont ha entrado en una carpa y habla con familiares que se han desplazado a la capital belga para participar en este acto, que finalizará con los discursos del propio Puigdemont y de la "número dos" de ERC, Marta Rovira. En dicha plaza ha sido instalada una pantalla gigante que ofrece imágenes de por dónde transcurre la manifestación que comenzó en el parque del Cincuentenario y finalizará en la plaza Jean Rey, y que ha reunido, según la Policía de Bruselas, a alrededor de 45.000 personas.

Alrededor de 45.000 personas marchan en Bruselas al grito de "Europe wake up, democracy for Catalonia"

La Policía de Bruselas calcula que alrededor de 45.000 personas participan en la manifestación independentista convocada por ANC y Òmnium Cultural, que ha arrancado con retraso en el parque del Cincuentenario, según anuncio en su cuenta de twiter.

La manifestación está encabezada por la número dos de ERC, Marta Rovira, por lo líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Marcel Mauri y Agustí Alcoberro, respectivamente, y por el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. El presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont se dirige a la plaza donde finalizará esta manifestación por un camino alternativo, con una bufanda de color amarillo y saludando a las personas que se le acercan.

Miles de independentistas llenan Bruselas a favor de la independencia

Puigdemont se suma a la manifestación en Bruselas a favor de la independencia de Catalunya



El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha sumado este jueves a la manifestación convocada en Bruselas para reivindicar la independencia de Catalunya y criticar a la Unión Europea que no respalde las reivindicaciones del movimiento soberanista. Puigdemont, ataviado con una bufanda de color amarillo y sin hacer declaraciones, ha llegado al parque del Cincuentenario pasadas las 11:00 horas y siendo aclamado por los asistentes, al grito de "presidente, presidente".

Dos fiscales del Supremo viajan a Barcelona para recabar pruebas sobre el 'procés'



Dos fiscales del Supremo que investigan al Govern cesado y a "los Jordis", Javier Zaragoza y Fidel Cadenas, han viajado a Barcelona para "recabar pruebas" que obran en otros procedimientos que se instruyen allí y que pueden servir para la causa en la que se investiga al expresident Carles Puigdemont. Fuentes fiscales han informado de que el principal objetivo del viaje consiste en "examinar todas las evidencias y pruebas que puedan servir para la causa que instruye el Tribunal Supremo", por la que están en prisión el vicepresidente de la Generalitat cesado Oriol Junqueras, el conseller cesado Joaquim Forn y los líderes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Además, se han reunido con representantes de la Fiscalía para obtener indicios que puedan resultar de utilidad para la causa, según ha informado el ministerio público.

Miles de independentistas se manifiestan en Bruselas con pancartas contra la UE



Varios miles de manifestantes a favor de la independencia de Catalunya aguardan en el parque del Cincuentenario, en pleno barrio europeo, el inicio de la marcha de apoyo al desafío soberanista que ha dado comienzo a las 11:30 horas para instar a la Unión Europea a que tome posición. Algunos de los participantes portan pancartas contra la UE. Bajo el lema 'Europe wake up, democracy for Catalonia' (Europa, despierta, democracia para Catalunya), se espera que la manifestación cuente con unos 20.000 asistentes, de acuerdo a las cifras que los organizadores -ANC y Òmnium Cultural- han facilitado a las autoridades locales.

Miles de independentistas se manifiestan en Bruselas con pancartas contra la UE. REUTERS/Francois Lenoir

Cientos de personas empiezan a llegar para marcha independentista en Bruselas



Cientos de manifestantes se concentran ya en la explanada del Parque del Cincuentenario de Bruselas, desde dónde partirá a las 11.30 horas (10.30 GMT) la manifestación independentista organizada por la ANC y Òmnium Cultural. Aunque los manifestantes estaban convocados a las 10.30 horas, desde primera hora de la mañana decenas de personas con esteladas a la espalda se desplazaban al punto de partida utilizando la red de metro, dónde se les ha podido ver sobre todo en las estaciones más próximas al barrio europeo por dónde discurrirá la marcha, según pudo comprobar Efe.

ERC y JuntsxCat ganarían hoy con un empate técnico, según un sondeo de 'El Periódico'



ERC ganaría hoy las elecciones catalanas con 30-31 diputados y JuntsxCat quedaría segunda con 29-30, lo que les sitúa en un empate técnico y rozando la mayoría absoluta, según una encuesta de El Periódico recogida por Europa Press. PSC y Cs se disputarían el tercer puesto con 25-26 escaños cada uno, mientras que CatECP obtendría 9-10, la CUP 7-8 y el PP 6-7 parlamentarios.

En estimación de voto, los republicanos tienen el 20,5 por ciento de apoyos y JuntsxCat le seguiría con el 19,3; Cs y PSC están en un empate técnico del 19 por ciento; los comuns obtendrían el 8,5; la CUP el 6; el PP el 5,8, y otros partidos recibirían el 1,9.

Respecto al sondeo del mismo periódico de noviembre, lo más destacado es el crecimiento de la candidatura que encabeza el presidente cesado, Carles Puigdemont: entonces JuntsxCat sumaba 24-25 diputados, mientras que la lista del vicepresidente cesado, Oriol Junqueras (ERC) lograba 37-38.

Manifestación en Bruselas para instar a la UE a posicionarse sobre Catalunya

Unos 20.000 manifestantes recorrerán este jueves las calles del barrio europeo de Bruselas en apoyo a la independencia de Catalunya y para instar a la Unión Europea a tomar posición en la crisis política, de acuerdo a las cifras que los organizadores -ANC y Òmnium Cultural- han facilitado a las autoridades locales. La Policía de Bruselas y los organizadores han mantenido encuentros periódicos en las últimas semanas para pactar el recorrido y otras cuestiones prácticas de la marcha y ha sido en ese marco en el que han informado de que esperan "unas 20.000 personas", según han informado a Europa Press fuentes policiales. El punto de partida es el parque del Cincuentenario, en pleno barrio europeo, y está previsto que el cortejo empiece su recorrido a las 11:30 horas y concluya en torno a las 14:00 horas.