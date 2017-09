El gobierno de la Generalitat podría anunciar este mismo sábado "medidas tranquilizadoras" que garantizarán que "todo el mundo podrá votar" este domingo en el referéndum de autodeterminación, a pesar de las actuaciones del Estado para impedir que se abran todos los col colegios electorales.

Esta es la convicción de las dos principales entidades soberanistas, ANC y Òmnium Cultural, según ha podido saber Públic. Las entidades precisan que el Govern está verificando la "solidez" de un "mecanismo" para garantizar el voto de todos los ciudadanos convocados a las urnas en caso de que se cierren centros de votación, y que en ningún caso se trataría de voto electrónico.



El Govern sólo anunciaría su plan alternativo cuando lo tenga completamente atado y pueda garantizar al 100% su aplicación.

Las entidades remiten igualmente al anuncio hecho el día anterior por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la comparecencia en la que presentó el modelo de urnas para el referéndum. Junqueras dijo que, aunque se tanquessincol·legis electorales o no se puedan formar forman algunas mesas, "hay alternativas" para garantizar el voto de todos los ciudadanos, porque "hay muchas formas de votar".

En paralelo a este plan del Govern, las entidades han reiterado su llamamiento a mantener las movilizaciones en los centros de votación, para garantizar que no pueda cerrar la policía. En rueda de prensa en el Centro Internacional de Prensa instalado en Barcelona para informar sobre el referéndum, ​​el presidente de la ANC, Jordi Sánchez ha pedido que en las próximas horas se lleven a cabo "cuantas actividades sean posibles en todos los espacios electorales", para impedir su cierre.



A su lado, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha hecho un llamamiento a todos los "vecinos y vecinas" para que "vayan a defender las escuelas" de manera "pacífica y democrática".

Cuixart, de hecho, ha precisado que esta llamada no se refiere sólo a las horas previas a la apertura de los colegios, sino también a las posteriores. En este sentido, ha pedido que "todo el mundo esté cerca de su colegio electoral" durante toda la jornada del domingo, incluso "una vez hayan votado". El presidente de Òmnium ha razonado que, según el "principio de proporcionalidad" que deben tener en cuenta los cuerpos policiales en sus intervenciones, estos no pueden "actuar" en un centro de votación donde se han congregado "multitudes" . Sánchez ha aportado el toque poético a esta rida a la movilización cuando pidió a los ciudadanos que, si no pueden "ir a dormir" a un colegio, "que vayan a llevar fruta, bombones o flores, que se lo agradecerán".

Propuesta de diálogo hasta el final

La nueva llamada a la movilización de las entidades soberanistas -ya la hicieron el día anterior, en el mitin final de la campaña del 'sí'- responde a un miedo concreto.



Que el Estado consiga que no se pueda votar en un número significativo de colegios electorales, con el consiguiente descenso de la participación. Y con lo que ello implicaría de cara al reconocimiento internacional del resultado del 1-O. Así, Sánchez ha señalado que, teniendo en cuenta los impedimentos por parte del Gobierno central, consideraría "indudablemente" legítimo el resultado con una participación "de un millón de personas" -muy por debajo de los 2,3 millones que votaron el 9 -N. Sin embargo, ha pedido esperar a la noche del domingo para hacer este tipo de valoraciones, que las interpretaciones no podrían ser las mismas "si ha habido afectaciones en cientos de colegios o si no ha habido".



A la vez, los líderes del ANC y de Òmnium reiteraron su visto bueno a negociar un referéndum acordado con el Estado "hasta el último minuto", según ha enfatizado Cuixart. "Mantenemos la propuesta de diálogo hasta el final", ha dicho, y ha recalcado que "nadie nos robará el relato del acuerdo". Sánchez añadió que él, personalmente, estaría "dispuesto" a un acuerdo con si el Estado hiciera una oferta "antes de las 00h del domingo. Con la única" línea roja "que este acuerdo tendría que pasar" imprescindiblemente por un referéndum " . "No nos dejaremos robar el derecho a decidir", ha cerrado.



Los Mossos tienen órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de cerrar los colegios antes de que comience la jornada electoral. Pero también tienen instrucciones de su mayor, Josep Lluís Trapero, de no hacer uso de la fuerza y ​​de actuar con proporcionalidad. El resultado es que los agentes no están desalojando los colegios electorales donde se han concentrado ciudadanos.