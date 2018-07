El tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, compagina su cargo en el partido naranja con ser el administrador único de la empresa Damei Europe desde hace doce años. Las cuentas de la empresa de 2016 de Cuadrado, presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona, contenían múltiples irregularidades y utilizó su sociedad para cobrar del partido por supuestos trabajos de asesoría, según apuntó Infolibre.

Ahora se conoce que en 2013 Cuadrado donó a Damei Europe 791.076 euros, tal y como adelanta Infolibre. El medio digital se reunió con el tesorero de Cs tras conocer los datos de las falsedades de las cuentas de su empresa y también le preguntó por el origen de esta aportación. Sin embargo, Cuadrado, que se comprometió a dar una explicación en cuatro días, finalmente no dio ninguna respuesta sobre los datos omitidos en el ejercicio de 2016.

El medio insiste en que solo habría dos escenarios posibles. El primero sería que Cuadrado pueda demostrar la legalidad de la cantidad traspasada a su empresa, o bien que la cuantía se trate de dinero no declarado al Fisco, que supondría un posible delito fiscal. Sin embargo, si el dinero no estuviese declarado, Hacienda no podría intervenir porque se trata de un acto prescrito y sería la Fiscalía la que tuviese el poder de actuar.

Brasil ordenó el bloqueo de las cuentas del tesorero

El 13 de julio de 2017, el tesorero de Cs compareció ante la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado. Al ser preguntado por el senador del PP Luis Aznar respecto si tenía procedimientos judiciales pendientes aseguró: "No tengo ninguno". El responsable de las finanzas de Ciudadanos mintió.

En esa fecha ya era público que ​El Juzgado Laboral de Itápolis (Brasil) ordenó el bloqueo de las cuentas de Cuadrado. El proceso judicial se inició en 2014 por no haber pagado la cotización de la Seguridad Social de uno de sus trabajadores de la empresa Ibertex Importação e Exportação de Máquinas Texteis Ltda, propiedad que compartía junto a un socio portugués, y que es la filial brasileña de Damei Europe.