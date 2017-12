Sigue el minuto a minuto de todas las noticias sobre la campaña electoral catalana.

La Junta Electoral Central da la razón a TVE al no emitir un anuncio de la CUP

La Junta Electoral Central (JEC) ha dado la razón a TVE porque considera que no vulneró el principio de neutralidad informativa al no emitir un anuncio de la CUP; ha ratificado la sanción a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por su cobertura informativa de la manifestación soberanista en Bruselas (Bélgica), y le ha abierto un expediente sancionador por la emisión del concierto "para la libertad de los presos políticos" organizado por la ANC.

Rufián ironiza con pedir a Fachin de compañero de celda si tiene que ir a la cárcel

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha ironizado este lunes con que, si la Justicia sigue encarcelando a soberanistas, él pedirá de compañero de celda al exsecretario general de Podem, Albano-Dante Fachin: "Le he pedido que sea mi compañero de celda si alguna vez toca".

Lo ha dicho durante un mitin en el Teatre Principal de Sabadell, en que han compartido cartel, y Fachin le ha respondido que acepta la propuesta si a Rufián le prohíben utilizar las redes sociales: "Si le quitan el Twitter, ya hablaremos".

Forcadell, sobre C's: "No permitiremos que gobiernen los que dividen"

La presidenta del Parlament y número 4 de ERC a las elecciones, Carme Forcadell, ha reivindicado este lunes a ERC como el voto útil soberanista en las elecciones, para evitar que gane Inés Arrimadas (C's): "No permitiremos que gobiernen Catalunya los que dividen este país".

En un mitin en el Teatre Principal de Sabadell, ha acusado a C's de ser una formación que nació solo para dividir a la sociedad catalana y para romper la cohesión social que, a su juicio, fomenta la escuela en Cataluña a través de la inmersión lingüistíca. También ha intervenido el exsecretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, que ha pedido de nuevo el voto para los partidos independentistas, y ha acusado a los comuns de ser tibios ante las injusticias del Estado: "Ni un voto para esta gente".

Rajoy pide el voto para "dar la vuelta" a la situación económica de Catalunya

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido este lunes el voto para el PP en las elecciones del 21 de diciembre para "dar la vuelta" a la situación económica de Catalunya tras el daño que considera que ha hecho el proceso independentista.

Al intervenir en Barcelona en un acto electoral con representantes de las Casas Regionales de Cataluña, arropando al candidato Xavier García Albiol, Rajoy ha considerado imprescindible atender la economía tras las "ensoñaciones" del Govern independentista. Ha hecho hincapié también en que considera fundamental que el Govern de la Generalitat que se forme tras el 21-D "sea capaz de entenderse con el Gobierno de España".

La cúpula de ERC viaja este martes a la cárcel de Junqueras para celebrar un acto de campaña



ERC celebrará este martes 19 de diciembre a las 11.30 horas un acto de campaña electoral en Estremera (Madrid), a pocos metros de la prisión en la que el líder del partido, Oriol Junqueras, está encarcelado desde el pasado 2 de noviembre. Este mismo día a las 19.15 horas cerrará la campaña electoral en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), la ciudad en la que reside Junqueras y de la que fue alcalde antes de acceder a la Vicepresidencia de la Generalitat en el año 2016.

Serán dos actos "simbólicos y de denuncia" de la situación que vive Junqueras, ya que ERC esgrime que está injustamente encarcelado y que, además, esto le ha impedido competir en igualdad de condiciones con el resto de partidos, que no tienen a su jefe de filas en prisión.

La ANC denunciará este martes a la Guardia Civil por el "bloqueo sistemático" de webs independentistas



La ANC presentará este martes por la mañana una denuncia en la Ciutat de la Justicia contra la Guardia Civil por el "bloqueo sistemático" de páginas web independentistas. La entidad ha recordado que la Guardia Civil intervino el 25 de septiembre la página web de la ANC así como "decenas de otras webs independentistas sin notificación previa". También lamentan que la web de la ANC, 'assamblea.cat', siga bloqueada actualmente.

Puigdemont votará el 21-D a través del voto cedido por una joven de 18 años

El presidente de la Generalitat cesado ha señalado en su cuenta de Instagram que votará el 21-D a través de un voto cedido por una joven de 18 años. Laura, que será la primera vez que pueda ejercer su derecho a voto, depositará la papeleta por Carles Puigdemont, ya que, según informó el propio presidente cesado, la joven no tenía intención de votar.

JuntsxCat llevará este martes a la Fiscalía las declaraciones de Santamaría



JuntsxCat llevará finalmente este martes a la Fiscalía por presunta prevaricación las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en que dijo que el presidente Mariano Rajoy ha conseguido que JuntsxCat y ERC no tengan líderes porque "están descabezados". Así lo han explicado fuentes de la candidatura a Europa Press, destacando que lo harán el martes por la mañana ante la Fiscalía del Tribunal Supremo en Madrid.



El cabeza de lista de JuntsxCat a las elecciones, Carles Puigdemont, ha acusado a Santamaría de tener "cara dura" por estas declaraciones, y aunque espera poco de la Fiscalía, ha argumentado que deben dar este paso porque está convencido de que "esto acabará teniendo recorrido internacional".

Santamaría señala en el Senado que el 'procés' ha sido un "'fake' en toda regla"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que la primera obligación del nuevo Govern que surja de las elecciones del 21 de diciembre será acatar la ley. Tras recalcar que el procés ha sido un "fake en toda regla", ha señalado que los soberanistas "llevaron ese fanatismo cuasi religioso hasta tal punto que hicieron creer a algunos catalanes que vivían en una república independiente cuando sus gobernantes mismos sabían que era imposible e inviable".

Puigdemont evita criticar a ERC porque Junqueras "sigue siendo el vicepresidente"



El cabeza de lista de JuntsxCat a las elecciones, Carles Puigdemont, ha evitado este lunes las críticas a ERC porque el candidato republicano, Oriol Junqueras, "sigue siendo el vicepresidente de la Generalitat" al apuntar que debe defenderse hasta el último momento la continuidad de la institución. "Esto no tiene nada que ver con nombres de personas. Si Pasqual Maragall o José Montilla se encontraran en la misma situación, yo defendería la misma posición. Esto va de la institución de la Generalitat", ha reivindicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press. Para Puigdemont, lo que está en juego el 21 de diciembre "no es tanto si debe haber un 131 presidente de la Generalitat, y sí de cómo se escoge ese 131 presidente".

Iceta revela su receta: "6 para el follón y 1 para la solución, Icetatón"



El candidato del PSC en las elecciones catalanas, Miquel Iceta, ha bromeado este lunes sobre su receta para solucionar la situación política actual, confrontando su candidatura con las otras seis listas principales. "Seis para el follón y uno para la solución, Icetatón", ha destacado el candidato en un apunte en Twitter. En el mensaje muestra una caja de pastillas de la marca Icetaton, que "ayuda a recuperar la economía y el estado de ánimo de los catalanes".

Junqueras espera "votar, ganar y formar Govern"

El candidato de ERC a las elecciones del 21 de diciembre y líder del partido, Oriol Junqueras, ha afirmado que ha realizado todas las gestiones correspondientes para emitir su voto desde la cárcel y que espera poder "votar y ganar" las elecciones.

"Espero poder venir, seguro que será así, a la sesión de investidura y poder formar Govern, que seguro que formaremos, y que si así lo decide el Parlament tendré la posibilidad de presidir". "Estoy convencido de que no restringirán mi derecho a asistir a esa sesión constitutiva", ha planteado.

Además, ha asegurado que se encuentra en prisión por que no se esconde y es consecuente con sus actos y ha añadido que da la cara. "Yo estoy aquí porque no me escondo nunca de lo que hago y porque soy consecuente con mis actos, decisiones, pensamientos y voluntad", ha precisado en declaraciones a Rac 1 recogidas por Europa Press.

Junqueras se ha mostrado "convencido" de que todo lo que ha hecho en su vida "ha contribuido a plantar de forma muy sólida semillas que seguro que fructificarán de justicia, libertad y respeto a la dignidad humana".

Arrimadas critica que Iceta "vete" a Cs mientras pide "indultar a Junqueras"



La candidata de Ciudadanos a las elecciones del 21D, Inés Arrimadas, ha criticado hoy que el cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta, "vete" a la formación naranja al tiempo que propone un "indulto para Junqueras".

En una conferencia-coloquio organizado por Primera Plana, la candidata a la presidencia de la Generalitat ha lamentado que Iceta "haya vetado" a Ciudadanos en los eventuales pactos postelectorales, en el caso de que las fuerzas constitucionalistas sumen para formar un gobierno alternativo al de los independentistas.

Un "veto", ha dicho Arrimadas, que se produce en paralelo a la propuesta del candidato socialista de pedir el indulto para los dirigentes soberanistas, entre ellos, "el de Oriol Junqueras".

Arrimadas ha opinado que este "veto" junto a la propuesta de Iceta de indultar a los soberanistas puede apuntar a que se están produciendo "movimientos" que podrían estar "preparando" la reedición de un nuevo tripartito con ERC, posibilidad que la candidata ve con "preocupación".

El cabeza de lista de JuntsxCat a las elecciones, Carles Puigdemont, ha evitado este lunes las críticas a ERC porque Junqueras "sigue siendo el vicepresidente de la Generalitat" al apuntar que debe defenderse hasta el último momento la continuidad de la institución.



Tras insistir en que confía en regresar a Catalunya si hay una victoria del soberanismo, y permitirá también que salgan de prisión los que están encarcelados, ha reiterado que no tiene previsto pedir asilo político en Bruselas.

También ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de tener "cara dura" por sus declaraciones de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha conseguido descabezar a los líderes independentistas, palabras que JuntsxCat llevará este lunes a Fiscalía.

Aunque espera poco de Fiscalía, ha argumentado que deben dar este paso porque está convencido de que "esto acabará teniendo recorrido internacional".

Ha lamentado que la vicepresidenta se pase "por el forro" la separación de poderes de un Estado de Derecho, y ha añadido que no comparte que el 155 haya aportado calma y tranquilidad en Catalunya cuando hay personas en prisión y otros en Bruselas.

Rivera, convencido de que PP y PSOE intentarán pactar para que no gobierne Ciudadanos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pronosticado este lunes que el PP y el PSOE intentarán pactar para impedir que la formación naranja gobierne en Catalunya aunque sea la lista más votada en las elecciones del próximo jueves, pero les ha advertido de que sus votantes en el resto de España no lo entenderán.

En una entrevista en esRadio recogida por Europa Press, Rivera ha dicho que la posible victoria de Cs en esos comicios sería "un mensaje de Justicia poética" y el síntoma más claro de que España "despierta frente al nacionalismo".



El Gobierno ha hecho una simulación "sin incidencias" para garantizar la seguridad el 21-D

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que se ha hecho una simulación del escrutinio de las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre, que se completó "sin incidencias", y ha calificado de "infundadas" las dudas que se ha "tratado de sembrar por algunos, que prefieren cuestionar el proceso por lo que pueda deparar el resultado de las urnas".

El Gobierno colabora en la organización con el área de procesos electorales de la Generalitat, ha dicho, la misma que lleva preparando comicios desde que se celebran en Catalunya y que ya son medio centenar desde 1977, ha precisado la vicepresidenta.

"Son las mismas personas de otros procesos, todo dentro de la normalidad y de los plazos previstos, desde el centro de recuentos y votos como la seguridad necesaria", ha afirmado.