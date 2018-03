Cosa bien extraña: los señores diputados llegan al Parlamento como si fuera una jornada normal, aunque todo el mundo sabe que no lo es. La ilusión, sin embargo, se ha desvanecido pronto: el pleno, que debía comenzar a las diez, se aplaza una hora. En los pasillos se discuten las enmiendas de la CUP, Ciudadanos presenta una petición de reconsideración que la Mesa del Parlamento desestima. Alboroto y correderas de los periodistas. A las once y veinte se reanuda la sesión. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, saluda: "Buenos días a los diputados y diputadas que están aquí y los que no pueden estar aquí". Y anuncia que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han delegado su voto en Jordi Turull y Marta Rovira, respectivamente.

El primer pleno de la legislatura venía precedido, como los últimos de la anterior, de interés y polémica. Este jueves se presentaban cuatro propuestas de resolución: de Catalunya En Comú-Podem, del PSC, de Junts per Cataluña (JxCat) y de Ciutadans (C's). Cada una tenía un nombre diferente, pero todas tenían un denominador común: servir como desatascador de la situación actual. Los socialistas hablaban de una resolución "por el acuerdo y el cambio"; Ciudadanos, de "desbloqueo de la situación de crisis institucional y política"; los comunes, de "restablecimiento del autogobierno, la soberanía del Parlamento y el desbloqueo"; y JxCat de "restitución de las instituciones catalanas".

Sin sorpresas, la mayoría independentista en el Parlament ha acabado votando a favor de la resolución de JxCat y reconoció la legitimidad de Puigdemont. El proceso independentista avanza y entra así en una nueva fase.

Catalunya en Comú-Podem: "El país no puede esperar más"

En su inicio, los diputados de Ciudadanos Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra han intentado torpedear la sesión. "La reconsideración de Ciudadanos es sobre unos acuerdos que la Mesa no ha admitido", les ha recordado Torrent. Después de esto, el líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha podido tomar la palabra. "Finalmente empezamos un debate político", ha celebrado, y se ha dirigido a Carrizosa y Espejo-Saavedra para acusarles de haber montado una vez más un "espectáculo" que "no beneficia a nadie".

Domènech ha recordado "la aspiración de Catalunya a su autogobierno", lo que "nace de las aspiraciones del pueblo de Catalunya", y lamentó que ahora mismo haya "más debates de partido, que de país", en referencia a las negociaciones entre JxCat y ERC para llegar a un acuerdo de gobierno. "No nos lleven a más bloqueos", advirtió. Según Domènech, ahora "hay que empezar a caminar para superar la situación actual". "El país no puede esperar más", remachó antes de insistir en que "ya se han acabado las hojas de ruta".

A su vez, Miquel Iceta ha pedido que corran los tiempos y la cámara pueda iniciar su actividad legislativa en materia de sanidad o derechos sociales. "Se sigue aplicando el 155 porque no hay gobierno", ha asegurado Iceta, para quien "la parálisis política genera inestabilidad", afectando a los ciudadanos, particularmente los más económicamente débiles. El político socialista ha criticado las negociaciones entre JxCat y ERC por ser "a puerta cerrada". También por las incertidumbres que genera: "A día de hoy no sabemos cuántos presidentes tendremos", añadió. Iceta ha calificado de "broma" la posibilidad de un gobierno en Bélgica, ha hablado de presidentes de "verdad" y de "feria" e incluso no descartó la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Para Iceta, estas propuestas de "constituir una institucionalidad paralela" no pueden sustituir ni al gobierno ni al Parlamento en Catalunya y "está abocada al fracaso".

"Es obvio que la vía unilateral ha fracasado", sentenció el socialista. Esta "ha tenido enormes costes", porque, entre otros, "no había nada preparado" tras la declaración de independencia. "No hay un mandato democrático por la independencia, que tampoco podría prosperar de manera unilateral e ilegal", ha insistido Iceta, para quien el "respeto" y la "reconciliación" deberían presidir esta legislatura. Finalmente ha pedido un acuerdo para avanzar en el autogobierno de Catalunya antes de anunciar que su partido votaría las resoluciones de los comunes y Ciudadanos, pero no la de JxCat.



La resolución de JxCat, "punto de partida del proyecto republicano"

El diputado de JxCat Quim Torra ha comenzado recordando que el pleno "no están todos los diputados" y apuntando que "a algunos ya les está bien" esta situación. Ha criticado la respuesta del Gobierno, que ha descrito como "despotismo nada ilustrado" dentro de una "deriva autoritaria". Madrid, ha seguido, ha mostrado "sus caras más oscuras" y ha creado "un clima de terror irrespirable". La resolución presentada hoy por JxCat "es el punto de partida del proyecto republicano". "Reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo" y "seremos leales a la voluntad de los catalanes expresada en las urnas", ha añadido. Torra lamentó "desde la represión policial hasta el uso perverso de las instancias judiciales", y ha anunciado que "se hará justicia". El diputado de JxCat ha aprovechado su turno de palabra para mostrar solidaridad hacia todos los encausados ​​en diversos procesos judiciales y defender la escuela catalana. "Nadie nos hará callar", ha asegurado. "La causa de la República catalana es justa y honorable", declaró al final de su intervención, antes de agradecer el voto favorable a la resolución.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en un discurso en castellano, ha reivindicado que la primera sesión de la legislatura se ha celebrado gracias a su partido. La intervención de la cabeza de la oposición ha sido especialmente dura: "No tienen ni hoja de ruta ni futuro", afirmó. Y ha añadido afirmaciones como que "se han pasado tanto de frenada, se les ha visto tanto el plumero, que han despertado la Cataluña silenciada", que el presidente del Parlamento "es la versión 2.0 de Forcadell", que el proceso "es insufrible" y será "recordado como una pesadilla", o que los independentistas "se han gastado el dinero en cosas que no sirven para nada". "¿Cuánto tiempo mantendrán esta ficción, farsa, mentira, que no se creen ni ustedes?", se preguntó. Arrimadas ha criticado igualmente a Carles Puigdemont y Anna Gabriel por haberse refugiado en Bélgica y Suiza. Y pronosticó que Catalunya seguirá siendo una comunidad autónoma de España dentro de "diez, quince o veinte años".

En una línea similar se expresó el presidente del PP catalán, Xavier García-Albiol, que ha hecho la mitad de su discurso en castellano. Tras agradecer a Ciudadanos la convocatoria del pleno -y antes de criticarlos por "querer ganar, pero no gobernar" -en referencia a que no hayan intentado optar a la investidura-, dijo que se trató de un "premio de consolación parlamentaria" porque no hay a quien dirigirse en una situación de "desgobierno". Cargando las tintas, dijo que el proceso ha sido "surrealista" y "rocambolesco", y que una parte de la población vive satisfecha "en un autoengaño", mientras la mayoría independentista -que "es parlamentaria pero no social" y entrega una "guerra santa" contra el Estado- está instalada en el "día de la marmota". En el tramo final de su discurso ha defendido el papel del gobierno español: "No olvidemos que todo ha sido simbólico porque el Estado lo ha impedido".



"Cuando nosotros retrocedemos un paso, el Estado adelanta dos"



"Nuestro proyecto es un proyecto de prosperidad, esperanza y progreso", ha asegurado en su intervención la republicana Marta Rovira. La secretaría general de ERC también ha comenzado recordando los políticos presos, e igualmente ha recordado que el independentismo hizo frente el 21-D en "las elecciones más adversas". Como otros diputados, ha defendido el legado del 1-O, que "nos queda para siempre", y la proclamación de la República catalana, descrita como "un proyecto de prosperidad, de igualdad de oportunidades, de esperanza y de progreso". Del 155, Rovira ha dicho que "ha descabezado el Govern y es un golpe contra las instituciones catalanas que está afectando la salud pública y la renta garantizada". "Con el 155 se quieren cargar los grandes consensos de país y los fundamentos de este pueblo que hemos construido entre todos", añadió. Rovira ha admitido sin embargo que "demasiadas veces hemos tratado a la ciudadanía con paternalismo y ha sido un error". "Una sociedad capaz de defender las urnas como lo hizo el 1-O", ha continuado, "es suficientemente madura para entender la complejidad, los obstáculos y la diferencia de perspectivas".

"Hemos llegado a final de ciclo", sentenció a su vez el portavoz de la CUP Carles Riera. A pesar de haber criticado las "políticas recentralizadoras" y la activación del 155 por parte del Estado, que calificó de "golpe de estado", el diputado 'cupaire' también apuntó contra JxCat y ERC por haber obviado "la toma de poder republicano en términos de poder ppular". Riera ha querido recordar que "ni España ni la Unión Europea" quisieron abrir en su momento un diálogo con la Generalitat y, dirigiéndose tanto a JxCat como ERC, ha dicho que "desactivaron" el movimiento popular independentista. "Cuando nosotros retrocedemos un paso, el Estado avanza dos", advirtió, y aunque ha añadido que "desdecirse de camino hecho es una de las peores políticas antirepresivas que pueden hacerse", porque fortalece el Estado y debilita el republicanismo. Riera concluyó pidiendo que se materialice la República y se ponga en marcha el proceso constituyente. "Hoy deberíamos estar hablando de la restitución de la República" y no de las instituciones, afirmó.