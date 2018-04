La comisión del Alvia queda constituida entre flashes y promesas de "objetividad" del Psoe y de "actitud constructiva" del PP

Tras el cambio de postura socialista en esta cuestión, por fin, siete meses después de su aprobación en pleno, se ha constituido en el Congreso de los Diputados, la comisión de investigación del accidente ferroviario de Angrois, entre flashes y con primeras espadas como Margarita Robles y Adriana Lastra, del Psoe y Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, presentes para la foto del día.



La comisión de investigación parlamentaria del accidente ferroviario de Angrois, cuya creación fue solicitada por el PSOE, Unidos Podemos y el Grupo Mixto y que fue aprobada en pleno, el pasado septiembre, deberá investigar las causas del accidente y evaluar la existencia de riesgos de seguridad en la línea, en el momento del siniestro. Los flashes de hoy en su puerta, previsiblemente no son más que el principio, puesto que nadie descarta las comparecientes de Ana Pastor, hoy presidenta del Congreso de los Diputados y entonces ministra de Fomento, de Rafael Catalá, hoy ministro de Justicia y entonces Secretario de Estado de Administraciones Públicas y de José Blanco, ministro de Fomento socialista cuando se inauguró este trayecto ferroviario.



Esta comisión, finalmente, después de siete meses encallada en la búsqueda de presidente, será presidida por Feliu-Joan Guillaumes, del PDECat y Cesar Joaquín Ramos Esteban, del Psoe, y José Alberto Herrero Bono, del PP, serán los vicepresidentes. Las secretarías son para Antonio Gómez-Reino, En Marea, y Pilar Cancela Rodríguez, Psoe.

Feliu-Joan Guillaumes, PDCAT, presidente de la Comisión

El recién nombrado presidente, después de pedir “delicadeza y sensibilidad” en esta comisión, ha sido “brutalmente honesto”, según sus propias palabras: “Hay dos tipos de comisiones de investigación; las que llegan a acuerdos y las que parecen imposibles. Estamos en esta segunda categoría”.

Sin mucho más preámbulo, ha pedido flexibilidad en las agendas de los componentes de la comisión por el previsible “problema de agendas”, para hacer posibles las comparecencias de personalidades. “Uno de los defectos de estas comisiones es que se alargan; ésta tiene todo el aspecto de ser una de éstas”, ha afirmado y, a renglón seguido, ha solicitado que en el plazo de de un mes, los grupos presenten las solicitudes de documentación y de comparecencias que consideren aunque después, a lo largo de la investigación, puedan ampliarse.

Sobre la posibilidad de que esta comisión termine encontrando responsabilidades políticas ha declarado: "Puede haber” y a preguntas de Público, sobre el retraso de siete meses en la constitución de esta comisión, ha contestado: “parece que mover un piano en mi casa es más fácil que mover un bolígrafo, en esta legislatura”.

Alexandra Fernández Gómez, en Marea

Ha anunciado que solicitarán las comparecencias de Ana Pastor, Pepe Blanco, Núñez Feijoo, Rafael Catalá y Gómez Pomar, “para empezar”. “Son los imprescindibles que tienes q venir”,

La portavoz gallega ha felicitado a las víctimas y a su grupo por haber hecho posible este día. Se ha mostrado: “contenta pero desconfiando de la situación que se vio durante estos últimos siete meses de bloqueo, por parte de algunos grupos” y se ha denominado a su grupo como “la garantía de que se sepa toda la verdad, en esta comisión”. Con este objetivo proponen el modelo pregunta-respuesta, que haya “un debate real” porque, además de que haya justicia y reparación para las víctimas, también pretenden “que se pueda rectificar o mejorar las condiciones de seguridad de todo el sistema ferroviario”. Ha anunciado que solicitarán las comparecencias de Ana Pastor, Pepe Blanco, Núñez Feijoo, Rafael Catalá y Gómez Pomar, “para empezar”. “Son los imprescindibles que tienen que venir”, ha zanjado.

Pilar Cancela, PSOE, secretaria de la mesa de la Comisión

Pilar Cancela fue la encargada de defender el cambio de postura del Grupo Socialista, que recordemos que votó en contra de esta comisión tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento gallego: «Sentimos el retraso, pero caminaremos juntos”, dijo en aquella ocasión. Hoy, ha afirmado que esta comisión “es un trabajo que nosotros abordamos con total objetividad, nosotros no tenemos ninguna predisposición contra nadie, ni a favor de nadie.” El “objetivo” es la “objetividad e investigar qué es lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir”.



Odón Elorza, el portavoz adjunto del Psoe en esta comisión ha contestado así a esta pregunta de Público: Después de haber votado varias veces en contra de esta comisión ¿qué ha pasado para que el Psoe cambie su postura? “No tengo respuesta a tu pregunta y no debo responderla. Yo siempre fui partidario de esta comisión y luché por ella desde el principio”. Y ha añadido que va a trabajar “con honestidad y todo lo que pueda”.

Celso Delgado Arce, PP

En declaraciones a la salida, el portavoz popular ha recordado a la prensa que es un diputado gallego que estaba en Santiago, cuando ocurrió, que presidía la comisión de Fomento, en aquellas fechas y que se creó una subcomisión específica para el estudio del sistema ferroviario español que recibió a más de 40 comparecientes, que concluyó con un dictamen aprobado por “práctica unanimidad”, en el que “reflexionaron sobre el presente y el futuro de todo lo ferroviario, incluida la seguridad”. Ha insistido en que sigue sin ser el momento oportuno para esta comisión porque hay una investigación judicial en marcha, en el juzgado número 3 de Santiago, pero se ha comprometido a “colaborar” con una “actitud constructiva y de mucha seriedad” y de “respeto a las víctimas, a sus familiares y también al proceso judicial”. “No es una comisión fácil”, ha dicho y ha recordado que el reglamento del Congreso obliga a todos los responsables públicos o privados a acudir si son citados, en referencia a los nombres del PP que ya se conocen. Acudirán: “No tenga ninguna duda”.

“No se puede establecer una responsabilidad política sin antes delimitar los hechos”. En su opinión hay que “fijar unos hechos, primero”

A preguntas de este periódico, sobre las posibles responsabilidades políticas que podrían concluirse en esta comisión, contesta que: “No se puede establecer una responsabilidad política sin antes delimitar los hechos”. En su opinión hay que “fijar unos hechos, primero” y eso es lo que esta comisión tiene que delimitar. Sobre el informe europeo que señala duramente que la investigación interna no fue independiente dice: “Eso es un informe; hay otros informes que no sostienen la misma tesis”. A la pregunta de si, personalmente cree que saldrá alguna responsabilidad política de esta comisión, contesta: “no lo puedo, en este momento, determinar”.

Llamada a la esperanza de cierre

Para cerrar esta primera sesión de la comisión de investigación del accidente del Alvia 04155, su presidente, recién estrenado, Feliu-Joan Guillaumes ha lanzado una llamada a la esperanza para esta comisión que acaba de echar a andar: “Si al final nos podemos sentir orgullosos será de lo mejorcito que se puede hacer en el Congreso: ayudar a gente que ha sufrido”.