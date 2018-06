El barrio de Vallecas votará este sábado 23 de junio si prefiere Monarquía o República en una consulta organizada por la plataforma ciudadana Vallekas Decide. Esta consulta, en la que podrán participar casi 150.000 personas, “pretende involucrar, unir y englobar un amplio movimiento, transversal en lo ideológico, que acumule las mayores fuerzas posibles para ganar ese derecho a decidir sobre la forma de Estado”, afirman los autodenominados “voceros” de Vallekas Decide.

Según la plataforma, “hay una dejadez desde las instituciones públicas para preguntar sobre estas cuestiones a los ciudadanos de a pie. Por eso somos nosotras las que tomamos la iniciativa para que la gente pueda expresarse”.

El barómetro del CIS lleva ya tres años sin preguntar sobre la Monarquía, por esto creen que ahora es el momento de hacerlo. “Además, dado los casos de corrupción y la reciente sentencia de Urdangarin (que ha entrado en prisión y goza de un trato de favor) sí que está en cuestión que la Monarquía tenga ciertos privilegios y que los españoles puedan opinar sobre ello.”

"Esto ya es un éxito por el hecho de las doscientas personas que están participando de forma altruista", afirman los "voceros" de Vallekas Decide. Los voluntarios llevan trabajando en esta jornada desde hace un par de meses para tratar de preguntar a la ciudadanía "con la mayor transparencia y la mayor objetividad que podamos garantizar".

¿Cuándo se podrá votar?

La votación se hará en dos turnos el sábado 23 de junio, uno por la mañana (desde las 11.00 a las 14.00 horas) y por la tarde (de 17.00 a 20.00 horas). Después de cada turno se hará un recuento público.

Papeleta de la consulta republicana. VALLEKAS DECIDE

¿Dónde se establecerán las mesas?

La plataforma ha fijado un total de 33 mesas con urnas a lo largo de los distritos Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. En cada una de ellas habrá tres voluntarios. En los puntos de votación se repartirán las papeletas en las que habrá que responder "Si" o "No" a dos preguntas: "¿Quiere usted poder decidir la forma de Estado?" y "En caso afirmativo, ¿quiere que ésta sea una República?". La urna es de plástico transparente y tiene una abertura en el centro de la tapa para insertar la papeleta previamente doblada.

¿Quién podrá participar?

Podrá participar en el referéndum todo aquel que será mayor de 16 años y esté empadronado en los distritos Puente o Villa de Vallecas. Para garantizar un control y evitar que alguien vote dos veces, que no voten los menores de 16 años ni gente de fuera de Vallecas, se expedirá un certificado el mismo día de la consulta.

Los "voceros" de Vallekas Decide afirman que intentaran garantizar este control en la medida de lo posible y que les encantaría poder “contar con todos los mecanismos legales para llevar a cabo esta consulta de forma oficial”.

¿Cómo se financia la consulta?

Las mesas, las urnas, panfletos y demás instrumentos necesarios, se han auto gestionado desde la plataforma, no hay un apoyo institucional. Sin embargo, para la colocación de los puntos de votación sí se ha pedido un permiso a la Junta de Distrito y se ha comunicado el acto a la Delegación del Gobierno.

¿Cuál es el papel del Ayuntamiento de Madrid?

El Ayuntamiento, a través de la Junta de Distrito, ha emitido el permiso para colocar las mesas. Sin embargo, los "voceros" de la plataforma declaran que les encantaría encantaría que el Ayuntamiento les brindara ayuda, "y no es así". Es más, el Ayuntamiento, a través de la plataforma Madrid Decide, "podría haber preguntado sobre esta cuestión y no lo ha hecho. Por ende, entendemos que no es una cuestión que le suponga una problemática de primer grado sobre la que quiera preguntar, por eso lo hacemos nosotras y nosotros al margen del Ayuntamiento”.