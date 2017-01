Cospedal admite "la responsabilidad de la Administración y la reparación moral" en el accidente del Yak-42

MADRID.— "Vamos a admitir la responsabilidad patrimonial del ministerio de Defensa y la reparación moral". La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este miércoles en una entrevista en la cadena Cope un cambio en la "línea tradicional" del Ministerio en lo relativo al accidente del Yak 42, en el que murieron 62 militares españoles en mayo de 2003. Cospedal ha defendido su decisión de admitir la "responsabilidad objetiva" que tuvo este departamento en el accidente del Yak-42 porque considera "importante" la "reparación moral" a las víctimas y porque, tal como dice el Consejo de Estado, la "responsabilidad objetiva de la Administración hay que reconocerla".



"Creo que así debe ser", ha dicho en la entrevista Cospedal, quien ha hecho hincapié en que el informe del Consejo de Estado no es vinculante, pero que ella ha decidido seguirlo y "cambiar" la posición tradicional de Defensa. "Obviar que hay una relación entre cómo funciona la Administración y el trágico suceso es algo que a todo el mundo le sorprendería. Eso es bastante evidente", ha justificado. Un dardo en toda regla contra su compañero de partido y ministro de Defensa cuando ocurrió la tragedia, Federico Trillo, quien siempre se ha negado a asumir su responsabilidad.

Según ha explicado, lo que dice el informe del Consejo de Estado es que "existe una relación entre el funcionamiento de la Administración y la tragedia que se produjo".



"Hay reparaciones que no son económicas", ha dicho Cospedal, quien ha señalado por otra parte que las reparaciones políticas de Trillo "hace ya mucho tiempo que se dilucidaron", ha recordado que el exministro fue absuelto por los tribunales y ha defendido por eso que pueda volver a su plaza de funcionario del Consejo de Estado si lo desea. Si no pudiera, ha añadido, sería "tremendo".



Eso sí, también ha remarcado que el mismo informe deja claro que no hubo dolo, ni culpa ni ganas de hacer daño, "pero no es necesario que eso exista para que haya una responsabilidad patrimonial del Estado".



Y aunque esa responsabilidad patrimonial ya está satisfecha, considera que esto "es un tema de fuero, hay que reconocérselo a los familiares de las víctimas y es lo que el Ministerio va a hacer".

"Hay reparaciones que no son económicas", ha dicho Cospedal

Además, Cospedal ha reprochado a otro exministro de Defensa, José Bono, que diga ahora que tiene documentación en la que se insinuaba el cobro de mordidas por las subcontratas del avión, y ha señalado que habría que preguntarle por qué no fue a los tribunales cuando tuvo conocimiento de estos datos.



La ministra ha dicho por otra parte estar "sorprendida" por la noticia que hoy publica ABC según la cual el Ministerio del Interior, cuando era titular el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, dio 274.000 euros a la empresa contratista del Yak-42 cuatro años después del accidente, y ha señalado que "habrá que ver en concepto de qué" se hizo ese pago.