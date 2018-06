La propuesta de reglamento de primarias que ha presentado Teresa Rodríguez al órgano ejecutivo de Podemos en Andalucía parece abrir una vía, aún incipiente, de un entendimiento que derive en el cierre de la crisis abierta en el partido a cuenta de la alianza electoral con IU y otras fuerzas de izquierda en Andalucía.

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, ha celebrado este jueves ante los medios de comunicación que Rodríguez haya "rectificado" y que haya convocado primarias en Podemos antes de cerrar las listas electorales de la coalición en otras primarias conjuntas con IU y con el resto de fuerzas. Este, que ha sido uno de los motivos centrales de las diferencias entre la dirección estatal y andaluza, parece resolverse. Aunque Echenique señala que en este proceso "todavía hay elementos que son preocupantes".

Ambos dirigentes van a mantener un encuentro el próximo viernes, en el que tanto Echenique como Rodríguez quieren encontrar puntos de acuerdo: "Queremos hablar con la secretaria general de Andalucía para ver si nos cuenta su hoja de ruta, qué pretende hacer en Andalucía, si podemos hablar y llegar a un punto de encuentro", apuntaba Echenique a principios de semana.

Pasado el primer conflicto, los dos elementos que siguen siendo "preocupantes" son la marca electoral y el censo. Igual que ocurrió con las primarias, que desde Andalucía dijeron que no incumplía el reglamento estatal del partido, con estos dos temas no acaban de resolverse las diferencias. La dirección estatal ha mantenido que, hasta ahora, la postura anunciada por Rodríguez contravenía lo acordado por el partido. En este sentido, Echenique sigue señalando que "en la marca electoral no figura el nombre de Podemos, en contra de lo que votaron el 92% de los inscritos en Andalucía" y que "sigue existiendo un censo paralelo que, de seguir en marcha, hurtaría la decisión democrática" de la militancia.

Desde Andalucía afirman que tanto en la marca electoral como en la papeleta irá el nombre de Podemos

Con la referencia a la marca electoral, el secretario de Organización se refiere a Adelante Andalucía, una plataforma instrumental que han formado Rodríguez y el coordinador de IU, Antonio Maíllo, para hacer política, captar votos y ampliar la base social de la coalición. Según sus sondeos, hay un 30% de votantes del PSOE que simpatiza con la confluencia, no con Podemos ni con IU. Aunque este asunto no parece que vaya a causar más problemas porque desde Andalucía se afirma que el nombre de Podemos irá tanto en la marca electoral como en la papeleta, a pesar de que todavía no han dado a conocer la fórmula que se utilizará.

Por lo que parece que el asunto del censo será el frente más problemático. El censo que en Podemos, al contrario que en otros partidos, está en poder de la dirección nacional, esconde la discusión real y de fondo de todo este asunto. No es un asunto menor porque afecta a la propia organización del partido y a la distribución de poder en el territorio. Y es, en realidad, una vieja historia que refleja una vez más la relación entre Andalucía y Madrid, o entre Andalucía y el resto de España.

A pesar de los temores de la dirección y de algunos dirigentes de Podemos, la intención de Rodríguez, según las fuentes consultadas por Público, no es en ningún caso irse del partido y formar otro. Esta alarma saltó en la dirección estatal después de la dimisión de la diputada Isabel Franco de la ejecutiva andaluza. Sin embargo, se rechazó desde el primer momento que esto fuera real y afirman que su objetivo es que desde Andalucía se puedan tomar decisiones que hoy no se pueden tomar. Rodríguez, según estas fuentes, es consciente de que para competir con el PSOE de Andalucía, que ha gobernado siempre la Comunidad y que solo ha perdido unas autonómicas desde las primeras que se celebraron en 1982, es necesario que los andaluces les vean como un partido con capacidad de tomar decisiones propias sin estar sometidos a Madrid. Y aquí hay otra clave de la crisis, más allá de los elementos técnicos que están en la discusión.

Desde Podemos Andalucía aseguran que el objetivo de Rodríguez es tomar decisiones que a día de hoy no pueden

Por resumir en una sola frase una de las claves de esta crisis: o los andaluces identifican a Podemos como una fuerza que va a poner Andalucía y sus intereses por delante de cualquier otro o lo van a tener muy complicado para dar la batalla en las próximas elecciones. Esta es una de las grandes fortalezas del PSOE de Andalucía: su papel e identificación con el proceso que derivó, referéndum mediante, en la consecución de la autonomía al mismo nivel que las comunidades históricas. Y en la dirección andaluza lo saben.

Rodríguez lo ha dicho de esta manera recientemente: "Las elecciones en Andalucía no se ganan en Madrid pero las generales no se ganan sin Andalucía". Y en sus documentos se recoge de esta manera el espíritu del 28F y del 4D, que precipitaron el proceso autonómico y supusieron un momento casi fundacional para la Comunidad: "Para nosotros y nosotras el partido no es un fin en sí mismo, en ese sentido aspiramos a poner el proyecto generosamente a disposición de todo lo que construya lógicas emancipadoras. No queremos ser las representantes de un partido 'en' Andalucía, sino andaluces y andaluzas que construimos Andalucía y construimos Podemos desde el lugar en el que respiramos y nos sentimos, no solo geográfico, desde el que vemos el mundo y la vida".

Un posicionamiento que, aunque no choca directamente, sí podrá volver a tener alguna diferencia con lo que sacó a relucir Echenique la semana pasada en el email que mandó a Rodríguez: "Frente a otros planteamientos que, en Vistalegre 2, entendían que descentralizar tenía que ver con dar más poder a los aparatos autonómicos (un poco en el estilo de las baronías del PSOE), el planteamiento que se impuso democráticamente fue el de descentralizar hacia las bases de cada uno de los territorios".

El método 'Dowdall' en las primarias

El reglamento que propone Rodríguez recoge primarias telemáticas abiertas, en el que cada militante podrá elegir candidatos de una u otra lista. La circunscripción será provincial y no se permitirán los cuneros.

Según han anunciado este miércoles, "el método propuesto será proporcional, en este caso Dowdall, que permite ordenar a los candidatos por preferencia y además garantiza la integración de los críticos, pues no permite que una lista cope más del 60% del resultado total. Este método es el que mejor garantiza la pluralidad, y ha sido utilizado por los procesos de confluencia y de desborde como en Ahora Madrid y la Marea de Galicia. Además, las listas deberán ser cremallera".

El método propuesto para las primarias es proporcional y las listas deberán ser cremalleras

Desde Podemos Andalucía también apuntan en una nota de prensa de la dirección que esta propuesta que ponen sobre la mesa "sigue el mandato de la II Asamblea Ciudadana Autonómica Andaluza, donde salió elegida la propuesta política y organizativa de la candidatura de Rodríguez con un 75% de los apoyos. Para darle máximas garantías al proceso, el reglamento propone que el proceso de elección sea auditado por dos autoridades independientes externas a Podemos, como ya se ha hecho en numerosas ocasiones".

El calendario es el siguiente: entre el 19 y el 28 de junio podrán inscribirse candidaturas individuales y por equipos, entre el 30 de junio y el 7 de julio habrá campaña electoral, la votación tendrá lugar entre el 2 y el 7 de julio y finalmente se conocerán los resultados el 9 de julio.

El comunicado remacha explicando que una vez realizadas las primarias internas de Podemos Andalucía, "tendrán lugar primarias conjuntas con el resto de fuerzas hermanas que formarán la coalición electoral, siempre respetando el resultado de las primarias internas de Podemos Andalucía. Dicho proceso y reglamento deberá ser consensuado con el resto de fuerzas que forman parte de la confluencia y aprobado por el Consejo Ciudadano Andaluz".