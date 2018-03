Cs respalda al PP para confirmar el veto del Gobierno a la ley de pensiones de Podemos

La Mesa del Congreso ha aceptado este martes el veto del Gobierno a la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para revalorizar las pensiones al ritmo de la inflación y suprimir el factor de sostenibilidad, que modificará el cálculo de la pensión a partir del próximo 1 de enero de 2019. La decisión adoptada en la reunión del órgano de gobierno de la Cámara Baja este martes se ha producido con los votos a favor de PP y Ciudadanos, que suman mayoría suficiente.

Según el escrito de veto del Gobierno, el Ejecutivo cifra en 2.175,26 millones el gasto que supondría sólo en 2018 la puesta en marcha de esta ley. Como en otras ocasiones, se ampara en la propia Constitución, que reserva al Gobierno en su artículo 134.6 su conformidad ante cualquier iniciativa que suponga una modificación de gastos o ingresos.

Este montante se derivaría de una revalorización de las pensiones al ritmo de la inflación, pero no sólo en este año, sino también en la diferencia entre el 0,25% al que subieron las pensiones en 2016 y 2017 y la inflación registrada esos años, ya que la ley también cubría ese desfase para recuperar el poder adquisitivo perdido entonces.

Además, el Gobierno también se escuda en el principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135, ya que cree que estas medidas, "sin conocer ni valorar el resto de necesidades de financiación de los gastos públicos puede suponer además el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria". Así, justifica también su veto en el incremento del déficit público que tendría para el período 2020-2025 la supresión del factor de sostenibilidad y del actual índice de revalorización de las pensiones.

Según cálculos del propio Gobierno, sus vetos a iniciativas de la oposición han evitado un gasto de casi 90.000 millones de euros, que se derivarían del medio centenar de iniciativas bloqueadas, tanto proposiciones de ley de la oposición como de leyes impulsadas por parlamentos autonómicos.

Antes de la Junta de Portavoces del Congreso celebrada también este martes, varios diputados del grupo confederal han mostrado su disconformidad, como el portavoz de En Marea, Miguel Anxo Fernán-Vello, que ha tildado de "absolutista" al Gobierno: "Tiene miedo porque está en minoría y sabe que perdería", ha dicho.

Preguntado por el respaldo de Ciudadanos al PP para confirmar el veto del Gobierno, su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, ha defendido que la formación naranja no veta "nada" sino que "quien veta es el Gobierno", y que respaldan esta decisión "si no hay una decisión arbitraria o irracional", ya que reconocen y respetan la prerrogativa constitucional. "El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hacía lo mismo cuando el PP pedía subir las pensiones", ha argumentado Girauta, que ha señalado que la iniciativa de Unidos Podemos tenía afectación a los fondos públicos, y que por tanto debe contar con la conformidad del Ejecutivo.

PNV, PDeCAT y Unidos Podemos no desfallecen



PNV, PDeCAT y Unidos Podemos reclamarán este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate sobre las pensiones en el Congreso, que vincule su revalorización a la inflación para preservar el poder adquisitivo de los pensionistas y la mayoría de los partidos políticos no espera grandes anuncios.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no confía en que el pleno monográfico de Mariano Rajoy vaya a dar soluciones y ha lamentado que no vaya a finalizar con acuerdos. "Este pleno va a dar poco o no nada de sí", ha dicho Esteban tras criticar el formato del debate en el que no se aceptan propuestas de resolución, aunque -ha dicho- incluso con ellas "no serviría de nada porque no obliga al Gobierno".

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, también ha recriminado al Gobierno haber perdido una oportunidad para habilitar un debate con conclusiones concretas y ha lamentado que el pleno no llegue a ser un "debate trascendental".

El diputado de En Marea Miguel Ánxo Fernán-Vello ha recordado el acto de "rebelión cívica" y ejemplo de "lucha" que han protagonizado los pensionistas en las calles, mientras que el portavoz de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha señalado que no confían mucho "en las propuestas de Rajoy". El diputado de IU Alberto Garzón también ha solicitado al presidente que derogue el factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida que entrará en vigor en 2019 y ha reiterado la revalorización de las pensiones según el IPC.