Ciudadanos abandona al PP en la Mesa del Congreso 

Era un rumor. Ahora es un hecho. Ciudadanos ya no solo ataca al PP con palabras, ahora, además, le abandona a su suerte en la mesa del Congreso.

La Cadena Ser levantaba la liebre este medio día en su informativo Hora 14: “Ciudadanos dejará de obstruir iniciativas en el Congreso, renunciará a pedir prórrogas en una decena de leyes”. A partir de ahí, sin declaraciones oficiales al respecto, nuestras informaciones confirman en parte esta noticia e indagan en los motivos y el alcance de este nuevo movimiento de alejamiento de Ciudadanos de los populares. Este es el relato de esa investigación…

Al tiempo que escuchaba la noticia caminando por las calles aledañas al Congreso, con los cascos en las orejas, veía con mis propios ojos a un grupo de cinco o seis miembros relevantes del grupo naranja, que salían del hemiciclo a comer fuera tan contentos. Me quité un auricular para contestar a su saludo con un: “Qué oportunos. Vengo enterándome de que abandonáis al PP en el Congreso”. Entre risas me contestaban: “Pobrecitos”. “Qué penita me dan los del PP”, con todo la sorna del mundo.

Más allá de la broma, justificaron el momento elegido con un “es que los plazos de enmienda no se pueden alargar eternamente”. “Ya están saliendo seis o siete iniciativas a la semana”. “Vamos a ver lo que tardan los estudios encargados…”. Pero vamos que sí; que me confirmaban que ahora la orden es de aceleramiento.

En cualquier caso, no se trata de una ruptura total. Fuentes cercanas a la dirección del partido, me contaban más tarde que Ciudadanos sigue interesado en aprobar los Presupuestos Generales del Estado con el Partido Popular siempre y cuando cumplan: "que hagan dimitir a la senadora imputada por La Púnica, equiparen los sueldos de Policía y Guardia Civil y no toquen los 1300 millones que ya tienen comprometidos en nuestro acuerdo”. Es decir, que están dispuestos a apoyar sus presupuestos pero sin dejar de apretarles las tuercas, en ningún momento.

Sobre el momento que viven de guerra fría, me venía a decir que más bien ya es guerra caliente: “¿Me vas a dar con la corrupción? ¿De verdad? No hay nadie en esa reunión que diga pero ¡cómo vamos a darles nosotros con eso!”, en clara alusión a los recientes ataques públicos del PP a las finanzas de Ciudadanos, cuestionadas en parte por el Tribunal de Cuentas. “Nos acaban de absolver a Jordi Cañas y ellos andan con la senadora como con el de Murcia, que no querían echarlo; lo que nos costó.” “Y después de echarlo lo imputaron dos veces más”. “Es que no saben lo que tienen ahí dentro”. Además, afirmó que el PP está buscando alguna victoria, la que sea y que por eso se están precipitando de mala manera y recordó las últimas precipitaciones populares: que si podemos estar sin presupuestos 150 años y luego que vamos a tener presupuestos sí o sí; que si la casilla para el castellano en Cataluña va seguro, como dijo la ministra Dolors Montserrat y luego que no; que si esas barbaridades contra la huelga feminista del 8 de marzo “pero si a eso se responde de manual: respetamos el derecho a la huelga, bla, bla, bla”.

Después, la versión oficial de fuentes del partido no se hizo esperar demasiado. A media tarde me negaron la mayor, naturalmente: “Cuando pedimos prorrogas es porque necesitamos más tiempo para elaborar con seriedad las enmiendas”. “Hoy, en concreto hemos presentado cien enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana –la ley Mordaza-; así que ya no pediremos más aplazamientos”. “Sobre la ley de prisión permanente revisable tampoco las pedimos porque hace tiempo que presentamos enmienda a la totalidad de esa ley, que está prorrogada por el PP, por cierto”. En cuanto a la renovación de la dirección de RTVE, confirman que Ciudadanos no va a participar si no hay concurso público y parece ya claro que no va a haberlo. El grupo del que hablaba al principio me decía muy ufano al respecto: “el PP y el Psoe ya se pondrán de acuerdo rápido en eso”.

Las mismas fuentes oficiales del partido de Albert Rivera han tardado lo suyo en confirmarme que aún no han presentado sus enmiendas a la subida del salario mínimo o a la revisión de los copagos de la ley de dependencia. Será que hay temas en los que necesitan más tiempo que en otros y temas en los que están más dispuestos a abandonar a su socio a su suerte.