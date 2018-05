La dirección federal del PSOE ha decidido dar el paso y presentará una moción de censura contra Mariano Rajoy tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, que condena al PP y a varios de sus dirigentes por la financiación ilegal del partido, como adelantó ayer Público. La moción ya ha sido registrada en el Congreso.

El PSOE registra la moción de censura en el Congreso

El PSOE ha registrado esta misma mañana la moción de censura contra Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, informa Manuel Sánchez.



Idoia Mendia (PSE): "Sánchez es la única alternativa real"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que Pedro Sánchez es la "única alternativa real para un cambio en España", país que vive "momentos terribles", mostrando así su apoyo a la moción de censura tras una sentencia que ha puesto de manifiesto que el PP se ha "lucrado con la corrupción".

EH Bildu: "Pactar con el PP es blanquear la corrupción

El portavoz de EH Bildu Iker Casanova ha advertido de que ningún partido de ámbito vasco debe pactar con una formación "declarada oficialmente corrupta", en alusión al PP, porque supone "blanquear la corrupción", y ha señalado que "no se puede seguir sosteniendo y legitimando a un Gobierno corrupto".



Casado recuerda que faltan votos para su aprobación

Pablo Casado ha considerado que la moción de censura no saldrá adelante ya que "no daría la suma de votos y no daría el sentido común". El vicesecretario de Comunicación del PP la ha calificado como una "estrategia partidista más allá de búsqueda de responsabilidades" por parte del PSOE porque, a su juicio, la Justicia ya hablado sobre el caso Gürtel y las urnas también.



El dirigente conservador dejó claro en Las Mañanas de RNE que la moción "no saldría" adelante si Ciudadanos "no entra en ese apoyo" después de haber hecho el "ejercicio de responsabilidad" de aprobar los presupuestos. Tampoco ve "en esa línea" al PNV o los partidos canarios, que también han apoyado las cuentas públicas del Gobierno.

Iceta apoya a Sánchez: "¡No fallaremos!"



El líder del PSC, Miquel Iceta, ha mostrado "toda la confianza y apoyo" de los socialistas catalanes a Pedro Sánchez y ha pedido "ofrecer una alternativa de progreso para España". A través de Twitter, ha proclamado: "¡No fallaremos!".

.@socialistes_cat Toda nuestra confianza y nuestro apoyo a @sanchezcastejon y la Comisión Ejecutiva Federal del @psoe en un momento trascendental. Nuestra responsabilidad es ofrecer una alternativa de progreso para España. No fallaremos! — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 25 de mayo de 2018

Alfonso Alonso: "El PP desconocía el origen del dinero"



El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha subrayado que con la sentencia "se ha hecho justicia" con quienes "utilizaron sus cargos para enriquecerse", pero ha asegurado que el fallo deja claro que el partido "desconocía el origen del dinero". Según Alonso, el fallo demuestra que "los que han tenido un comportamiento indebido y han delinquido lo pagan".

Irene Montero: "Es urgente echar a Rajoy"

Irene Montero ha afirmado que "en ningún país democrático" seguiría "ni un minuto más en su puesto" alguien como Rajoy, pero "como no se va a ir" es "urgente echarle". En una entrevista en Antena3, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso ha urgido así al PSOE a presentar una moción de censura porque "Ciudadanos va a enfadarse mucho, pero seguirá apoyando al PP".



"Mi opinión es que la moción de censura es posible, lo llevamos diciendo mucho tiempo. Si hubiésemos contado hace un año con el PSOE, habríamos sacado un año antes al PP. No vamos a hacerles lo mismo. Tienen nuestro apoyo, cuentan con ello y eso hace que cada vez haya más números para que eso sea posible", ha señalado Montero.

Los socialistas se reúnen en Ferraz a las 11 horas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, comunicará esta mañana la decisión adoptada a la Ejecutiva Federal en una reunión prácticamente de trámite, pues la mayoría de sus miembros, así como varios barones del PSOE, apostaron desde el principio por dar el paso y no limitarse a la crítica al Gobierno.



La propuesta será planteada al casi medio centenar de miembros de su ejecutiva durante una reunión extraordinaria que se celebrará a las 11.00 horas. Para que la moción salga adelante es necesario el respaldo al menos de 176 diputados, pero por el momento solo Unidos Podemos se ha mostrado dispuesto a secundarla.

La Audiencia Nacional cita a los acusados



El tribunal que ha juzgado la macrocausa de la primera época del caso Gürtel ha citado hoy y el lunes a los acusados que están en libertad para notificarles la sentencia, con lo que todos ellos tendrán que pasar por la Audiencia Nacional en los próximos días.



El tribunal ha condenado a 29 de los 37 acusados en la causa a penas que suman 351 años de cárcel. De los condenados, solo dos están en prisión (Francisco Correa y Pablo Crespo), de modo que todos los demás deberán comparecer ante el tribunal. También está en la cárcel Álvaro Pérez, el Bigotes, quien ha resultado absuelto en esta causa.



Las principales condenas han recaído sobre el líder de la red, Francisco Correa, condenado a 51 años y 11 meses de prisión; Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, a 38 años y 3 meses; Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego, a 37 años y 6 meses; y Luis Bárcenas, extesorero y exgerente del PP, a 33 años y 4 meses de prisión.