En las filas del PP se habla de "desolación, desánimo y caída libre" tras la sentencia de la Gürtel

Mientras Génova y el grupo parlamentario del PP, por boca de su coordinador general, Fernando Martínez Maíllo y su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, decían lo mismo, en sendas comparecencias, las dos en el Congreso de los diputados: que "la sentencia es equivocada y errónea", que esto es de hace mucho tiempo y solo en algunos ayuntamientos, que el PSOE más - por Filesa- y que aquí no ha pasado nada, lejos de los micrófonos el clima es muy distinto.



En las filas del grupo parlamentario popular, en conversación con Público, algunos populares hablan de "desolación, desánimo y caída libre" y que esto "solo lo arreglaría un golpe de timón muy serio".



En opinión de una de nuestras fuentes populares, los motivos de "la caída libre" son: Cataluña, "donde ha dado un vuelco la correlación de fuerzas", la corrupción y la no compensación social ("decir que no hay dinero, que no hay dinero y que luego lo haya para las pensiones, sin acabar de solucionar el problema"). "Es que nuestros votantes mayores de 65 son muchos", recuerda y remacha es "comprensible el desencanto de los nuestros", que "la gente está preocupada y asustada" por un calendario electoral que será “endemoniado y paralelo al judicial” y con "Cataluña en desafío permanente, aunque no pise la línea judicial". Primero, las andaluzas, ("dónde hay riesgo de quedar por detrás de Ciudadanos"), las europeas, las autonómicas (con “La Rioja, Murcia, Madrid y Castilla León en juego -Galicia no” cree que esté en peligro-) y las municipales, donde seguiremos ganando un montón de municipios pero "podemos perder las grandes ciudades".

Sobre la posible moción de censura con Pedro Sánchez como candidato, dice: "yo si fuera él la haría, aunque no la gane, ¿qué tiene que perder?", se pregunta.

Nuestras fuentes en Moncloa, se muestran mucho más prudentes pero también desalentadas. "Esto no es plato de gusto para nadie", y añaden "duran muy poco las victorias", en clara alusión a la aprobación de los presupuestos del día de antes. Hablamos de "cosas que pasaron hace muchos años”, se lamentan. “La situación del PP no es la que era" y subrayan "aquí la esperanza es que esto sea un aviso a navegantes en todo el país, de que por ahí no, que esto no se vuelva a repetir". Afirman que la sentencia no cambia en nada los planes del Gobierno pero que "afecta al estado de ánimo". "Haber currado, lo que hemos currado para conseguir los presupuestos y al día siguiente esto, pues jode, fastidia, trastoca y solo te queda recolocarte." "Hay que seguir y ya está". "Al Gobierno no le cambia el plan, absolutamente en nada, ya al partido...", insinúa. Sobre la moción de censura nos dicen que "no se habla" y sobre Albert Rivera que "mirará en la siguiente encuesta qué es lo que tiene que hacer, como siempre hace”.