Un dirigente del PP de Zaragoza participó en la protesta ilegal de los ultras contra Unidos Podemos

Al menos un dirigente del PP participó en la protesta ilegal que este domingo asedió la asamblea de cargos públicos convocada por Unidos Podemos en Zaragoza: se trata de José Luis Benítez Uzuel, secretario de Organización de los conservadores en la capital aragonesa y vocal de ese partido en la junta del distrito de Torrero.

No fue el único cargo público del centro-derecha que se manifestó ante el pabellón Siglo XXI, en el que tuvo lugar la asamblea. Jesús Samsó, de Ciudadanos, formó parte del grupo que reclamaba la devolución de las obras de arte del monasterio de Sijena, inicialmente ajena a la que provocó el asedio.

La Policía solo llegó a identificar a 15 de las 600 personas que participaron en la protesta ilegal. Fuentes de la Delegación del Gobierno todavía no han confirmado si les han sido abiertos expedientes sancionadores por la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. Las multas mínimas por participar en concentraciones no autorizadas, y esta no lo estaba, son de 600 euros.



(Seguirá ampliación)