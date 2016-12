José Manuel López  dice que Espinar le negó que fuera a destituirle: "Me dijo que no pasaba nada"

MADRID.— El exportavoz de Podemos en La Comunidad de Madrid recientemente destituido, José Manuel López, ha asegurado este martes en una entrevista en el programa 'La cafetera', que emite Público en directo, que nadie le ha explicado todavía a qué se debe su destitución. En la entrevista con Fernando Berlín, López ha cargado contra Ramón Espinar, secretario general de Podemos de Madrid: "Ha habido un tic de vieja política que hay que evitar. Vieja política es decir una cosa en primarias y luego hacer otra".



José Manuel López ha explicado que habló con Ramón Espinar la misma mañana del día que fue destituido y Espinar le dijo que "no había nada": "Me dijo 'se ha filtrado a la prensa pero no pasa nada'". "Hablé con el coordinador y dijeron que lo último que tenían en la cabeza era el cese".







López está muy enfadado con su destitución y no ha dudado en comparar su situación con otras situaciones de la llamada "vieja política": "El Consejo ha cambiado el reglamento para hacer esto, cuando el PP y el PSOE cambiaron el artículo 135 me indigné y ahora me pasa lo mismo", se lamentó.



Pese a su frustración, López ha dicho que va a seguir en Podemos: "Hay cosas que no comparto y por eso es el momento de dar el paso al frente y trabajar". José Manuel López, animó en todo caso a la gente a "inscribirse" en el partido porque según él "es el momento de que esta herramienta (Podemos) se parezca más a la sociedad que vivimos".



José Manuel López aludió a "la votación de la semana pasada porque la gente nos ha dicho que quiere un Podemos más plural". Pero criticó que "hay una parte que está leyendo esto en términos de vieja política". Y aseguró la existencia de: "Una tensión en si vamos a ser plurales o no". "La gente nos esta pidiendo que ampliemos visiones", dijo López.



Sobre las palabras de Juan Carlos Monedero en su blog de Público, en las que defendía que "algunos han conseguido traer a Podemos la misma bronca que tuvieron en Izquierda Unida cuando militaban en esa organización", López manifestó no compartirlo y defendió: "Siempre le he leído pero ahora contribuye a esa confusión y a ese conflicto".



"Nosotros entramos en política con una lectura que no era de izquierda-derecha sino de arriba-abajo. No hemos venido para refundar la izquierda sino para generar una mayoría nueva. No se trata del eje derecha-izquierda sino de mirarlo desde otra perspectiva. Y con los resultados de las votaciones la gente nos dice que ensanchemos este proyecto. No creo que estemos hablando de radicales o moderados. Hay que volver al origen de Podemos, de arriba-abajo", ha añadido López.



José Manuel López negó cualquier riesgo de ruptura en Podemos: "No creo que haya riesgo de ruptura en Podemos ni mucho menos". "Hay que trabajar con lógica de sumar, aquí no sobra nadie", aseguró.



Aseguró que no comparte la campaña de #ÍñigoAsíNo que varios miembros de Podemos realizaron contestando a Íñigo Errejón tras publicar este un tweet en apoyo de José Manuel López por su cese. "No me parece bien señalar a un compañero". López pidio "debates limpios". Tampoco comparte el 'toque de atención' del que habló Pablo Echenique: "No comparto que algunos cargos de la ejecutiva contribuyan a este tipo de campañas, Podemos no tiene que servir a una parte de Podemos sino al país".



Según José Manuel López, "dentro de Podemos se ha dicho que hay dos proyectos grandes más allá de las caras". Porque, dijo: "Las caras ahora tienen menos importancia y hay que plantear una lógica más coral".