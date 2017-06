Una coalición de 330 organizaciones y representantes de la sociedad civil firman una carta en la que piden a los grupos parlamentarios que no ratifiquen el CETA. Representantes de la sociedad civil y de los ámbitos cultural, jurídico, académico y periodístico han entregado este lunes un escrito en el que llaman a los grupos parlamentarios a votar 'no' al tratado comercial con Canadá (CETA) al no estar al servicio del interés público.

El escrito va dirigido a aquellos grupos parlamentarios que se muestran a favor del CETA (PDECat, PNV, Ciudadanos y PP) y que en los próximos días tendrán que votar en el Congreso de los Diputados sobre la ratificación del Acuerdo de Comercio entre Canadá y Europa.

Pero la carta no solo va dirigida a estos grupos sino que también se envía al Partido Socialista, donde se le pide que la decisión final de su grupo parlamentario sea votar en contra del CETA. Según recogen una nota de prensa emitida esta lunes a esta se han sumado a través de Twitter miembros de los partidos socialdemócratas francés, inglés y canadiense solicitando al PSOE cambiar la abstención por una postura más clara de rechazo.

Con esta carta, los firmantes subrayan las preocupaciones crecientes sobre este tratado, reflejado en el elevado número y en la gran diversidad de personas y organizaciones firmantes. En este escribo recuerdan los principales "defectos" del tratado y la demanda, entre las que demandan un periodo de información y debate público en el que se consulte a todas las partes afectadas por el CETA; la democratización de las decisiones, la inclusión de mecanismos de resolución de conflictos, las garantías en el CETA, ninguna privatización y ningún organo que revise las regulaciones.

Esta carta está firmada por los secretarios generales de UGT (Pepe Álvarez), CCOO (Ignacio Fernández Toxo), CGT (José Manuel Muñoz) y de la Unión Sindical Obrera (Julio Salazar), así como de integrantes de organizaciones de consumidores como la secretaria general de FACUA (Olga Ruíz), jueces como Baltasar Garzón y la vocal Blanca Padrós del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, y académicas como la catedrática universitaria Lina Gálvez.

Asimismo organizaciones como Amigos de la Tierra, ATTAC, Ecologistas en Acción y Greenpeace apoyan esta carta.