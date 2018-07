Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos por Ciudadanos, ha asegurado que continuará en el cargo y con las mismas responsabilidades en el Consistorio "en tanto su situación procesal no quede perfectamente definida y aclarada", ha informado el Ayuntamiento esta tarde en una nota de prensa.

Además, el regidor, primer regidor de Ciudadanos detenido por corrupción, ha puesto de manifiesto "el daño sufrido contra su persona en medios, con datos filtrados y no siempre contrastados, lo que ha supuesto una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia".

El Ayuntamiento ha reafirmado que, "como no puede ser de otra manera" colabora de forma "activa y transparente" con la UDEF de la Policía Nacional en el marco de la operación anticorrupción Enredadera y "ha colaborado y colaborará con la Justicia con la transparencia como seña de identidad del Consistorio".

Ciudadanos ha exigido este miércoles a Ruipérez que dimita tras ser detenido ayer. Si no, el partido le echará de la formación. "En caso de que la dimisión no se produzca en las próximas horas, se efectuará su expulsión", ha advertido.

Los responsables policiales solicitaron ayer información en relación con los contratos del Ayuntamiento de Arroyomolinos con Gespol desde el año 2012 hasta la actualidad. Según el Consistorio, en 2012 el municipio suscribió un contrato por exclusividad que se adjudicó el 12 de marzo de 2013 con Bilbomática para el mantenimiento integral del sistema Gespol con una duración de dos años con posibilidad de prórroga hasta de dos años más.

Se realizó por exclusividad "con informes desfavorables". El coste por año de dicho contrato es de 34.165 euros más IVA. La primera prorroga de este contrato fue en febrero de 2015. La siguiente prorroga se realizó en 2016 "por falta de tiempo para tramitar administrativamente un contrato por concurso público".

En 2017 se puso en marcha un procedimiento público y abierto para el servicio de apoyo y asesoramiento al funcionamiento de los expedientes sancionadores por infracciones. A dicho concurso público y abierto se presentaron seis empresas a la licitación por un coste de 28.900 euros más IVA por año y durante cuatro años.

"Tras recibir el proceso los beneplácitos de intervención, secretaría y contratación, se adjudicó el 10 de octubre con la empresa Utebo-Gespol que fue la ganadora del concurso público y abierto", ha recalcado el Ayuntamiento en la nota de prensa, en la que ha reiterado que "ha colaborado con la máxima transparencia ante todos los requerimientos de documentación solicitados".

El alcalde de Arroyomolinos acudió a declarar ayer por la mañana a dependencias policiales en función de su cargo y volvió a su domicilio por la tarde. "El regidor está a disposición judicial para cuando sea citado o llamado por el juez si lo cree necesario. Se encuentra en condición de investigado y no de imputado", han destacado.

El primer teniente de alcalde, Juan José González, no fue detenido en ningún momento. Según han aclarado desde el Consistorio, cuando aparecieron las primeras informaciones se personó de forma voluntaria en dependencias policiales, puesto que estaba de vacaciones, "y le dijeron que se marchara a su casa tranquilamente y que se le llamaría si se creía necesario".

Por último, el Ayuntamiento de Arroyomolinos ha destacado que no existen semáforos con radar en el municipio y que los de la avenidad de Unión Europea son señales luminosas y no semáforos como tal. Además, han puntualizado, a modo de ejemplo, que en 2013 recaudaron por multas 140.585 euros y en 2017 un total de 48.893 euros, unos datos "que ponen de manifiesto que no ha habido un aumento de la recaudación por estás infracciones".