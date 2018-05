Pablo Iglesias ha reconocido que "una participación baja sería un fracaso y nos obligaría a dimitir". La participación de la militancia en la consulta sobre el futuro de Iglesias y Montero en el partido se establece así como un factor clave para tomar la "decisión final", como ya explicamos este miércoles en Público.

Ahora, la importancia de este factor la ha subrayado Iglesias en una entrevista en la Cadena Ser, reconociendo lo que supondría que su militancia no acudiera a votar en la consulta. El partido no ha establecido parámetros ni información numérica con la que valorar la alta o baja participación, aunque Iglesias si ha afirmado que "más de 120.000 votos" sería "espectacular". Una cifra que parece complicada de alcanzar porque estaría muy cercana al récord de participación de las bases del partido, que se batió en Vistalegre II, en los que votaron 155.275 inscritos, el 35% del censo.

Después de esta cita, la participación ha bajado de forma muy considerable. En la consulta sobre la moción de censura al presidente del Gobierno votó el 18% del censo, el 31% del censo activo. Y en la última pregunta a las bases, para decidir si la marca Podemos debe aparecer en las papeletas electorales en los comicios de 2019, participaron 76.511 inscritos: un 16,15% de los totales y un 46% en el caso de los activos.

Iglesias: "Cuando te golpean duro, afecta"

Durante la entrevista realizada en la radio, el secretario general de la formación morada ha insistido en que no cree que Montero y él se hayan equivocado en la compra de la vivienda de 600.000 euros, la información que ha generado esta polémica y que lleva ocupando el foco de la información política durante más de una semana. Tampoco cede a las críticas sobre que responsabilizan a la militancia de una "decisión personal". Alega que ambos han decidido sobre una cuestión privada, pero que lo consultado a las bases es si sus "decisiones personales" les hacen "dignos" de seguir en sus cargos.

Pese a las presiones, el líder de la formación morada asegura que no se han planteado renunciar la casa. Igual que este miércoles reconoció en el Congreso sentirse afectado por toda la polémica, hoy ha reconocido sentirse dolido por las críticas: "Cuando te golpean duro, afecta", admite. “Puedo asumir que cuando saco a los perros haya paparazis. Pero cuando voy a ser padre me gustaría que el nivel de exposición de mis hijos sea menor que el que tengo donde vivo. Si esa decisión me inhabilita, pongo mi cargo a disposición”, ha subrayado Iglesias,