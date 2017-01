Pedro Sánchez acelerará su campaña la próxima semana para testar cómo está la militancia del PSOE

MADRID.— Todo parece ir muy deprisa en el PSOE, y aún faltan cuatro meses para saber quién llevará las riendas del partido. Pero el precipitado anuncio de Patxi López de presentar su precandidatura a las primarias está alterando estrategias y calendarios.

De momento, según ha podido saber Público de fuentes cercanas a Pedro Sánchez, el ex secretario general del PSOE, que aún medita si dará el paso de presentarse, ha decido acelerar su particular campaña y, tras los últimos acontecimientos, quiere conocer de primera mano lo que piensa la militancia y explicarle su proyecto.

El "coche de Sánchez" parece que por fin se pondrá en marcha en serio y, según cuentan los interesados, la gasolina se la ha puesto el propio Patxi López con su intención de liderar el PSOE y las formas en las que lo ha hecho.

Las fuentes sanchistas hablan de que, desde entonces, se han multiplicado las peticiones de las agrupaciones de querer oír y hablar con el ex secretario general. Y, al parecer, el incombustible Sánchez piensa volver a hacerlo.

Cumplo con mi palabra. La próxima semana iniciaré encuentros para escuchar a quienes no fueron escuchados: los militantes. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de enero de 2017

El ex secretario general también ha tomado esta decisión, según los sanchistas, por los contactos mantenidos esta semana con muchos cuadros medios del partido con los que ha contrastado, según dicen, que el paso dado por López no ha gustado a algunos dirigentes, ha creado malestar y le han asegurado que siguen más cercanos a los planteamiento de Sánchez y al mérito de haber mantenido hasta el final la bandera del "no es no" que tantos militantes defendieron sin éxito.

Afirman los sanchistas que tienen invitaciones de todos los territorios y, aunque aún falta mucho tiempo para la precampaña, serán actos más frecuentes que los que ha hecho hasta ahora y buscando una mayor repercusión en mensajes y contenidos.

Sánchez se ha comprometido a que, en función de lo que teste en el partido, tomará la decisión final de intentar volver a llevar las riendas del PSOE. Eso sí, aún no se ha puesto fecha para anunciarlo, pero todo apunta a que tampoco va a tardar demasiado.