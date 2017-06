"La Policía protege a los okupas neonazis mientras que a nosotros nos agreden" 

"No somos iguales ante la ley: mientras que los grupos que luchamos por nuestros derechos somos condenados y agredidos por okupar, otros grupos como el Hogar Social Madrid no son ni desalojados ni condenados". Esta ha sido una de las declaraciones de los miembros de la Coordinadora Antifascista de Madrid durante la rueda de prensa celebrada esta mañana para denunciar las agresiones durante el desalojo del espacio okupado La Trinchera.



En ella se ha destacado que "el desalojo fue totalmente ilegal" y que "se ha llevado a cabo de manera violenta y extrema", mientras que "otros casos y otras ocupaciones no son condenadas". Con estos casos se han referido a actuaciones y espacios okupados por grupos neonazis como el Hogar Social Madrid, que el pasado 23 abril okupó su sexto edificio desde el nacimiento de la organización en 2014.

"Son descarada las diferencias de trato por parte de unos cuerpos remunerados con dinero público"

"La brutalidad policial no ha sido por una okupación al uso sino que se debe a que somos gente militante de izquierdas, gente política y gente que no interesaba que estuviésemos allí", han relatado los integrantes de la Coordinadora, a la vez que han señalado que "los nazis campan con total seguridad por Madrid, okupan edificios importantes, incluidos palacetes, y a la hora de desalojarles después de años de uso, lo hacen amablemente demostrando que las fuerzas y orden de seguridad les protegen y amparan".

La okupacion de La Trinchera se llevó a cabo con el objetivo de crear un espacio antirracista y de izquierdas frente al edificio del Hogar Social Madrid y al auge del fascismo en el barrio de Tetúan, dónde denuncian que el "fascismo callejero cada vez es mayor". Inciden en la necesidad de un espacio y de la unidad de la izquierda para hacer frente al fascismo, racismo y homofobia.

Las agresiones policiales

El colectivo Madres contra la represión, que también ha intervenido esta mañana, ha denunciado que "durante el período 2004-2014 se han conocido 7.582 casos contrastados de tortura, maltrato, trato inhumano o degradante por los diferentes cuerpos de seguridad del Estado español". Además, denuncia que las agresiones son "hacia la gente que protesta, mayoritariamente joven".

Fotos de las agresiones durante el desalojo del espacio okupado La Trinchera /COORDINADORA ANTIFASCISTA

Se han señalado otros ataques durante la actuación policial además de las agresiones físicas, como la negación de atención médica, permanecer sin agua durante cuatro o cinco horas en unos de los días más calurosos del verano, la negación de llevar a uno de ellos al hospital a pesar de tener una brecha en la cabeza o los problemas cardíacos y las consecuencias psicológicas de las agresiones.

También denuncian que al día siguiente de la detención, cuando los detenidos iban a salir de los juzgados de Plaza de Castilla, la Policía no permitió que los familiares y amigos de los detenidos se acercaran a recibirlos en su salida, volviendo a identificar a las personas que estaban en las cercanías.

El apoyo a los seis detenidos

Una de las madres de los detenidos ha leído un comunicado escrito por los padres de los seis detenidos y agredidos por la Policía durante el desalojo.

El comunicado va dirigido a la Delegación de Gobierno, ante la que reclaman explicaciones por la "violenta actuación policial" y plantean dudas: "¿Por qué no informaron a las personas que estaban dentro del edificio de que iban a proceder al desalojo? ¿por qué la Policía utilizó la fuerza si los detenidos no mostraron resistencia? ¿por qué no les permitieron asistencia sanitaria?"​.

Para mostrar el apoyo a los detenidos han creado una plataforma denominada Los Cinco de La Trinchera para llevar toda la información de los detenidos. En un comunicado de denuncia del desalojo y de las agresiones, más de media centena de colectivos sociales han firmado mostrando su adhesión a esta denuncia.