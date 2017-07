Hace hoy 20 años que Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua (Bizkaia), fue secuestrado por ETA. Dos días después, cumpliendo su ultimátum, los terroristas asesinaban a Blanco en uno de los crímenes más crueles cometidos por los etarras en toda su historia. Aquel asesinato supuso un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo y el principio del fin de ETA, a la que, por primera vez, maldijeron al unísono la sociedad vasca y española.



Pero 20 años después, la división vuelve a imperar entre los partidos políticos. El PP y el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, se han volcado con los homenajes a Miguel Ángel Blanco. Con Mariano Rajoy a la cabeza, prácticamente no hay dirigente del PP que no haya hecho una declaración en memoria de Blanco ya sea en algún medio de comunicación o a través de las redes sociales. Sin embargo, los conservadores y su coro mediático han puesto el mismo énfasis en promover homenajes al concejal asesinado que en intentar poner en evidencia a Podemos y, sobre todo, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la que acusan de negarse a rendir homenaje a esta víctima de ETA porque ha declinado colocar una pancarta en memoria del político asesinado en la fachada principal del Ayuntamiento de Madrid, iniciativa propuesta por Movimiento contra la Intolerancia.

A esas críticas se ha sumado también Ciudadanos. Su portavoz, Inés Arrimadas ha dicho, en una rueda de prensa después de la reunión de la Ejecutiva del partido, no entender por qué Podemos no ha querido colgar esta pancarta.

Eso no es del todo cierto. La alcaldesa de Madrid ha llamado a sumarse a una declaración conjunta en memoria a Miguel Ángel Blanco para añadir, a renglón seguido, que ella y Ahora Madrid ponen en el centro del debate a las asociaciones de víctimas "para no hacer una situación de menosprecio de unas víctimas en relación a otras", motivo que explica las razones por las que no es partidaria de la pancarta propuesta.

Al término este lunes de la comisión de Cultura, la alcaldesa ha recordado el "terrible asesinato" y ha asegurado que el equipo de Gobierno de Madrid está "encantado de hacer cualquier declaración en el sentido de sumarse a la repulsa y a la vez valorar lo que significó en la reacción ciudadana". Posiblemente sea en el Pleno donde se produzca esa declaración conjunta, que puede ser presentada por el resto de grupos municipales o incluso partir de la propia Junta de Gobierno municipal.

Carmena: "Nos gusta siempre estar apoyando todo lo que tenga que ver con la consideración de todas las víctimas. En esa medida nos sumaremos a cualquier a cualquier cosa, por supuesto que sí"

Para Carmena, se trata, en definitiva, de "no hacer una situación de menosprecio de unas víctimas en relación a otras". "Lo importante es que haya un consenso por parte de las asociaciones de víctimas con las que nos reunimos y a las que tenemos mucho respeto".

Sobre el acto que el PP plantea, Carmena, antes de conocer en qué consistirá, ha apuntado que lo esencial es sumarse a esa declaración conjunta. "Y después veremos, depende de la alternativa que sea. Nos gusta siempre estar apoyando todo lo que tenga que ver con la consideración de todas las víctimas y hay que reconocer que este hecho tuvo el dolor que significó un asesinato de esas características y una conmoción de la sociedad", ha declarado. "En esa medida nos sumaremos a cualquier a cualquier cosa, por supuesto que sí", ha terminado.



Pero para el PP eso no es suficiente. Los dirigentes conservadores han salido en tromba contra Carmena. Sin esperar a ese consenso que reclama Carmena, el PP ha colocado su propia pancarta en su sede central de la calle Génova de Madrid con la presencia de Rajoy.

"Silencio cómplice"

En ese acto ha estado presente la hermana del concejal asesinado, Marimar Blanco, quien ha cargado con dureza contra Carmena. En su opinión, el Ayuntamiento de Madrid no ha querido homenajear a su hermano, un gesto que, ha dicho, acompaña las palabras de Podemos en el País Vasco y a su silencio "cómplice" con quienes apoyan a la banda terrorista.

A esta crítica se han sumado otros dirigentes del PP como el presidente del partido en el País Vasco, Alfonso Alonso, quien ha señalado que la excusa del Ayuntamiento es un "subterfugio" porque Blanco fue un "símbolo" y "su asesinato a cámara lenta golpeó la conciencia de los españoles" hace veinte años.

Rafael Catalá: "La mezquindad y la miseria moral de algunos no empañará nunca a quienes dieron su vida frente al terrorismo"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado a Carmena PP que "rectifique" pues "no se puede ser equidistante" en estas cuestiones. Martínez-Almeida ha aprovechado la ocasión para reprochar que algunos concejales de Ahora Madrid reivindiquen en numerosas ocasiones las figuras del exconcejal de Jaén en Común Andrés Bólado (condenado a pena de prisión por agresión a un concejal) y 'Alfon' (el joven condenado por tenencia de explosivo durante la huelga general del 14-N).

En el mismo sentido se ha expresado la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, quien ha afirmado que Madrid debe ser "emblema" del homenaje a Miguel Ángel Blanco.

El PP está haciendo el mayor ruido mediático en las redes sociales con este asunto, instrumentalizando una vez más el dolor de las víctimas. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que Miguel Ángel Blanco es "un símbolo y un ejemplo" y ha defendido que la "mezquindad y la miseria moral de algunos no empañará nunca a quienes dieron su vida frente al terrorismo".

Podemos no ha tardado en responder. El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha criticado este lunes que el PP, "al mismo tiempo que levanta la bandera de una víctima del terrorismo, utiliza la fundación que lleva su nombre para falsear facturas y cuentas".

El dirigente de Podemos Andalucía ha afirmado que su formación está en contra del terrorismo y que tanto el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco "como el de otras víctimas del terrorismo", debe servir "para no repetir lo que sucedió y para tener respeto con las familias".

El PP no hizo tanto ruido cuando el pasado 27 de junio el PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) se negaron a colocar un monolito en Bilbao en memoria de Blanco

No obstante, Pérez Ganfornina ha advertido que Podemos no va a permitir al PP "que sea capaz de seguir jugando con el dolor de las víctimas y hacer lo que ha hecho con la Fundación Miguel Ángel Blanco para falsear cuentas y facturas". Y es que el PP se sirvió de fundaciones, como la de Miguel Ángel Blanco o FAES en la trama Gürtel para pagar actos políticos que tenía que haber abonado el propio Partido Popular.



Los conservadores no pusieron tanto el grito en el cielo cuando el pasado 27 de junio el PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) se negaron a colocar un monolito en memoria de Blanco en Bilbao a petición del PP. El equipo de Gobierno de Bilabo dijo condenó este atentado "y todos y cada uno de los atentados terroristas".