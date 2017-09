La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado este miércoles que a título personal considera "correctísima" la decisión del Tribunal Constitucional de haber suspendido la convocatoria de la consulta sobre la independencia de Cataluña. Y además, ha desvinculado esta circunstancia del evento convocado por la asociación Madrileños por el Derecho a Decidir para este domingo en Matadero, una instalación de titularidad municipal, que ha sido prohibido cautelarmente por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 3.

"Yo como jurista considero que es correcto que el Tribunal Constitucional haya suspendido el referéndum aprobado por el Parlamento catalán", ha dicho ha dicho la regidora en una intervención en el Palacio de Cibeles. Pero ha querido distinguir entre este "acto incuestionable" y la necesidad de "que se sigan expresando opiniones de todos aquellos que entienden que tiene que haber un debate general sobre la estructura territorial de nuestra querida España", ha dicho la alcaldesa.

"No se celebrará en el acto. Acatamos escrupulosamente la decisión del juez, pero creemos que no ha tenido conocimiento sobre el contenido de dicho acto", ha subrayado la alcaldesa. Carmena ha reiterado, como hiciera ayer la portavoz Rita Maestre, que el Ayuntamiento de Madrid presentará alegaciones al auto de suspensión de la convocatoria en la Nave de Terneras de Matadero. No obstante, ha dado a entender que este procedimiento judicial no se resolverá antes del 17 de septiembre.

Carmena no ha querido entrar a valorar la imparcialidad del magistrado que firma el auto de suspensión cautelar del evento promovido por Madrileños por el Derecho a Decidir, pero ha dicho que "hay que aceptar que haya distintas opiniones e ideologías propias". Además, ha afirmado que en estos momentos que son complejos para la democracia española "es importantísimo reforzar los derechos fundamentales y uno de ellos es el derecho de expresión".

"Tenemos que hacer todo lo posible para resolver esta situación de crisis que tiene nuestro país (...). La propia sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 -que suspendió la consulta por la independencia de aquel año- (...) dice que es importante que se desarrolle un diálogo para que entre todos encontremos esa fórmula en la que podamos estar todos los españoles a gusto, sean de Cataluña, sean de Extremadura, sean de cualquier parte de España", ha concluido la alcaldesa de Madrid.