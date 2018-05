Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha condenado la sentencia de la trama Gürtel, alegando que marca "un antes y un después" en la legislatura y en el pacto con el PP. No ha confirmado una ruptura, pero sí la ha dejado abierta esta posibilidad anunciando que en la próxima Ejecutiva nacional se "valorará" lo que pasa en el resto de legislatura.

Este miércoles parecía que el PP había conseguido calmar el año de gobierno después de haber aprobado los presupuestos. Sin embargo, esto ha "trastocado" todos los "planes". Rivera ha apuntado que esta ha sido una "noticia judicial sin precedentes en la política española" porque es "la primera vez que tenemos un gobierno condenado por corrupción".

El líder de Ciudadanos no ha explicado si apoyaría o no una moción de censura, ya que es una decisión tan "importante" que no debe valorar sólo, sino que se debe debatir junto con los 37 integrantes de la Ejecutiva nacional. No se ha convocado una reunión extraordinaria para ello, por lo que el debate se tendrá en la fecha marcada para la próxima Ejecutiva, el 11 de junio. Aunque sí ha sentenciado que "esta situación cambia lo que había hasta ahora".

La moción de censura está sobre la mesa. Podemos ya ha reclamado que es el momento de que el PSOE de un paso adelante y lidere una moción al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. PDeCAT y ERC también han pedido la dimisión del conservador, aunque los socialistas todavía no se han pronunciado.

Para Rivera esta sentencia es diferentes a todos los casos de corrupción de dirigentes conservadores anteriores: "Hemos visto desfilar imputados que hemos tenido que empujar imputados muchas veces para que el PP y el PSOE los apartara, hemos visto detenciones a líderes del PP y del PSOE, estamos viendo juicios a expresidentes de Comunidades Autónomas, pero hasta ahora nunca habíamos visto una situación tan grave como una condena al Gobierno de la nación", incide.

