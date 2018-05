Teresa Rodríguez ha mandado un mensaje de unidad a Podemos: "Soy leal al proyecto que estamos construyendo desde hace más de cuatro años porque este proyecto, Podemos, soy también yo desde el día". La líder de la formación morada en Andalucía ha mandado este mensaje al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos después de conocer por varios medios un documento que revela un plan para "romper" con el partido por parte de Podemos Andalucía.

"Os escribo para advertiros de una información de la que tuvimos conocimiento ayer a través de un periodista que trataba de contrastar la fuente. Alguien está enviando un documento, fabricado en su totalidad, falso desde el principio hasta el final", anuncia Rodríguez ante el máximo órgano de dirección del partido. Denuncia que en él "se urde" un plan para romper Podemos o para romper con Podemos por parte de la dirigente y de Podemos Andalucía.

Según anuncia Rodríguez, el documento se ha enviado a través de un email anónimo bajo el título "operación soltar amarras". Frente a esto, Rodríguez ha insistido en que el documento es "una burda fabricación" con el objetivo de mantenerlos en "la batalla interna" y "en un momento político crucial".



Además, la Coordinadora General de Podemos Andalucía, incide en que ya ha declarado en varias ocasiones que en la Comunidad se presentarán como Podemos Andalucía, en confluencia con otras fuerzas políticas, pero "dejando ver claramente nuestro nombre e identidad" y a cuyo "patrimonio simbólico" no van a renunciar.

Mensaje completo de Rodríguez al CCE

Estimad@s compañer@s del Consejo,



Os escribo para advertiros de una información de la que tuvimos conocimiento ayer a través de un periodista que trataba de contrastar la fuente. Alguien está enviando un documento, fabricado en su totalidad, falso desde el principio hasta el final, que emula los antiguos enlaces internos de Izquierda Anticapitalista, enlaces que no se hacen desde hace 4 años. En él, se urde supuestamente un plan para romper Podemos o para romper con Podemos por mi parte y por parte de Podemos Andalucía conmigo y Kichi (por supuesto) como principales actores. El documento es enviado en un email anónimo a algún que otro medio de comunicación con la intención de que salga en estos días bajo el título "operación soltar amarras" Frente a esto quiero haceros algunas apreciaciones:



1. Que el documento es una burda fabricación cuyo objetivo no es otro que dividirnos y enfrentarnos, mantenernos en la batalla interna, evitar que salgamos hacia afuera con todo nuestro potencial, mantenernos en el trabajo de Sísifo de llevar hasta la cima permanentemente la credibilidad de nuestra fuerza política para de nuevo hacerla caer por la batalla interna, todo ello en un momento político crucial para nuestro país donde todas tenemos claro quién es el enemigo.



2. Que soy la Coordinadora General de Podemos Andalucía, organización que he construido y construyo con muchos y muchas compañeras, sacrificando los mejores años de nuestras vidas, las mejores horas del día, las energías más potentes que hemos sido capaces de generar. Que soy leal al proyecto que estamos construyendo desde hace más de cuatro años porque este proyecto, Podemos, soy también yo desde el día -1. Eso sí, tengo una lealtad compartida, mi lealtad se divide entre Podemos y Andalucía, sabiendo que el primero es un medio y el segundo un fin.



3. Que, como he dicho mil veces, en Andalucía nos vamos a presentar como Podemos Andalucía, en confluencia con otras fuerzas políticas, pero dejando ver claramente nuestro nombre e identidad, nombre e identidad que hemos construido con trabajo en esta tierra y a cuyo patrimonio simbólico no vamos a renunciar.



Os lo cuento porque seguro que algún medio de esos que no contrastan sus fuentes seguramente lo publicará, para que la maquinita del fango y las cloaquitas orgánicas no nos inunden la vida alejándonos de lo que toca hacer ahora que es hacia fuera, hacia fuera, hacia fuera.



Teresa.