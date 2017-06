Sánchez dará el paso de la moción de censura si garantiza el desalojo de Rajoy del poder

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, insistió este martes en que su partido sigue sin descartar la moción de censura, pero aseguró que sólo dará el paso si hay plenas garantías de desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa.

Sánchez, en declaraciones a La Sexta tras reunirse con el líder de Podemos Pablo Iglesias durante más de hora y media en el Congreso de los Diputados, indicó que si el PSOE presenta dicha moción de censura será de forma “meditada, trabajada y no improvisada”, dando a entender que todavía queda tiempo para dar ese paso.

Por ello, antes quiere articular con Unidos Podemos una “agenda social” que haga revertir las políticas regresivas del Partido Popular, y admitió que ha encontrado buena receptividad en Podemos. “Para eso estamos los partidos de izquierdas”, añadió.

El líder socialista dijo que ha encontrado a un Pablo Iglesias más realista y percibió que ha habido buena sintonía en abordar conjuntamente numerosos temas, entre los que citó el rescate a los jóvenes, la regeneración democrática o la lucha contra la pobreza.

Sánchez indicó que se quieren poner a trabajar cuanto antes, y las dos formaciones empezarán a formar equipos para concretar propuestas durante todo el mes de julio para empezar a llevarla a pleno en septiembre.

Por parte del PSOE, la portavoz socialista Margarita Robles será quien lleve dichos trabajos a nivel parlamentario; mientras que será la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien coordine las iniciativas a nivel de partido.

"Generar una nueva dinámica"

El secretario de Organización del PSOE, José Ábalos, ejerció como portavoz socialista del encuentro entre ambos dirigentes (Sánchez hará un balance final, tras reunirse también con Albert Rivera y el coordinador general de IU, Alberto Garzón), y confirmó que entre el PSOE y Podemos se ha empezado hoy “a generar una nueva dinámica que permita una alternativa de cambio en este país”, dijo.

El secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, durante una rueda de prensa en el Congreso. EFE/Javier Lizón

Ábalos también ratificó que el PSOE sólo contempla la moción de censura si se gana o se está ante una alternativa clara de Gobierno, pero en opinión del dirigente socialista esas circunstancias ahora no se dan.

Por ello, defendió la propuesta de Sánchez de ir buscando inicialmente propuestas alternativas conjuntas frente al Partido Popular, y puso en valor que Podemos ahora sí esté en disposición de trabajar en este campo.

Por ello, rechazó que sea el nuevo PSOE de Pedro Sánchez quien se está ” podemizando” y dijo que, tal vez, puede ser al contrario, y que sea Podemos quien esté ahora acercándose más al PSOE. De hecho, recordó que la formación de Pablo Iglesias está aceptando ahora planteamientos negociadores con el PSOE que hace meses rechazaban de plano.

No obstante, Ábalos no quiso entrar en esta polémica y aseguro que el PSOE no está en buscar protagonismos ni acercamientos, sino en buscar alternativas reales para frenar desde la izquierda las políticas regresivas del Partido Popular.