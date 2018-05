Sánchez quiere que los altos cargos acaten la Constitución y muestren respeto al rey

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se descolgó este jueves con

una nueva propuesta para afrontar el desafío secesionista catalán, y

anunció que su partido presentará en el Congreso una iniciativa para

regular y concretar el nombramiento de todos los cargos electorales, en los

que se deberá acatar la Constitución y mostrar respeto al Rey.

Sánchez, en una entrevista en Antena 3, indicó que la toma de posesión de

hoy de Quim Torra como presidente de la Generalitat es “una nueva

deslealtad”, y que es necesario “proteger un bien jurídico supremo como es

la Constitución”.

El líder socialista no concretó la fórmula que quiere plantear, pero también

dio a entender que en dicha regulación se contemplará que se asume el

nombramiento ante el rey. “Hay que crear una ley ad hoc para esta

cuestión”.

Aseguró que esta iniciativa no la ha pactado con el Gobierno, pero que está

dispuesto a hacerlo aunque, en cualquier caso, los socialistas tienen

decidido llevarla al Congreso de los Diputados.

Sánchez indicó que esta propuesta, como la lanzada el miércoles para

regular también el delito de rebelión, son necesarias ahora “porque

tenemos que pertrecharnos mejor para hacer frente al desafío secesionista”,

indicó.

El líder socialista indico que los responsables independentistas catalanes

plantean claramente la subversión y el Estado tiene que estar “para

defender la Constitución sus derechos y sus libertades. Por eso lo hacemos

ahora”, añadió.

Sánchez reiteró también que, pese a todo, el artículo 155 se levantará en

cuanto haya Gobierno en Catalunya, pero advirtió de que si es necesario, se

volverá a aplicar “de forma proporcionada, serena, pactada y firme”, y no

quiso concretar su contenido, aunque adelantó que no será para convocar

nuevas elecciones.

También se refirió el líder socialista a la polémica foto de Quim Torra a las

puertas de Ferraz el día del golpe orgánico que le llevó a dimitir como

secretario general del PSOE, y aseguró que nadie puede deducir que le

apoyara. “Sólo hay que leer sus tuits al respecto. Torra se mofa de mí y de

mi partido, demostrado su xenofobia y su supremacismo”, afirmó.

Sánchez reprocha a Rivera utilizar el conflicto catalán para

intentar ganar votos en el resto de España

A la misma hora que se reunía Mariano Rajoy con Albert Rivera, Sánchez

aprovechó la ocasión para pedir al líder de Ciudadanos que deje de dividir a

los constitucionalistas.

De nuevo, Sánchez reprochó a Rivera utilizar el conflicto catalán para

intentar ganar votos en el resto de España, y también le criticó que su

partido no haya hecho nada para intentar otro Gobierno en Catalunya. “Y lo

pudo intentar, con los sectores más moderados de PDyC, arriesgar. Pero no

lo hizo, y es porque Ciudadanos no quiere hacer política para no arriesgar

votos”, concluyó.