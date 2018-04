El Tribunal de Cuentas halla anomalías en los gastos de Casa África y Casa Mediterráneo

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará este martes en el Congreso una batería de informes hechos por el órgano fiscalizador, entre ellos los relativos a la Casa África y la Casa Mediterráneo para los años 2014 y 2015, ambos muy críticos.

Casa Mediterráneo y Casa África son dos de los seis consorcios administrativos de diplomacia pública adscritos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los otros cuatro son Casa América, Centro Sefarad-Israel, Casa Asia y Casa Árabe. En 2018 Exteriores prevé dedicar a los seis un total de seis millones de euros (los consorcios también reciben financiación de otras administraciones).

En el caso de Casa África, el Tribunal censura que en esos ejercicios se cargasen a su presupuesto gastos destinados a obtener apoyos de los países africanos a la candidatura española al Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata de un gasto de 43.907,57 euros sufragado por Casa África para un seminario de inversión y turismo en el continente, que tuvo lugar en Nueva York, organizado por esta institución y por la Representación española ante la ONU, en colaboración con el Real Instituto Elcano.

El 70% de ese gasto de Casa África se registró como "Relaciones Públicas" e incluyó el transporte a Nueva York de los ministros africanos invitados. Para el Tribunal de Cuentas, no está "suficientemente justificada la relación de esta actividad con los fines estatutarios" de Casa África. Por otro lado, el Tribunal encontró en las cuentas de 2014 dos gastos que no considera justificados: 10.805,65 euros en concepto de "mudanza" del "anterior director general", cosa que no se contempla en un contrato de alta dirección, y otros 1.284 euros en concepto de alquiler de vivienda para el mismo "anterior director general", como retribución en especie.

En cuanto a Casa Mediterráneo, el Tribunal emitió un duro informe en el que censura las cuentas publicadas, porque "no expresan la imagen fiel del patrimonio de la entidad" y, además, denuncia que éste "carece de planificación estratégica" que permita evaluar su interés público. Además, denuncia que las actividades se hacen "sin planificación formal" en la que figuren detalles sobre su finalidad, sus condiciones o sobre otros organizadores, lo que "impide realizar una valoración objetiva del resultado de las actividades" y sobre si corresponden a sus fines.

Casa Mediterráneo, investigada en 2010

Casa Mediterráneo, con sede en Alicante, ya fue objeto de un procedimiento del Tribunal de Cuentas por irregularidades en su primer año de actividad, en 2010.

Ahora, el Tribunal sospecha que, en las obras de rehabilitación de su sede, la Antigua estación de Benalúa —3,7 millones de euros— ha podido haber fraccionamiento de contratos, habilitación temporal de espacios sin las oportunas licencias municipales y ejecución de las obras mediante encomienda de gestión a TRAGSA sin que conste acuerdo del Consejo Rector.

Por otro lado, el informe subraya que en los estatutos de la Casa figuran unos fines "de gran amplitud", y por tanto "ambigüedad", y que compiten con otras casas (Casa Árabe, Centro Sefarad-Israel y Casa África, principalmente). Por otro lado, opina que toda la red de casas tiene la "incidencia" de que sus fines entran en "concurrencia" con la gestión del Ministerio de Exteriores.

También ve ambiguo el sistema de financiación que, a su juicio, "no es apto" para "el funcionamiento normal de cualquier entidad, debido a las incertidumbres para la programación y ejecución de las actividades y de los gastos".